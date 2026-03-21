Ông Trump: Mỹ đã xóa sổ hải quân Iran

Thứ Bảy, 08:56, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hôm 20/3 cho biết Mỹ đang tìm cách đàm phán với Iran nhưng khẳng định phía Iran “chẳng có ai để nói chuyện” sau nhiều tuần Mỹ và Israel tấn công giới lãnh đạo nước này.

Phát biểu tại Nhà Trắng về Iran, Tổng thống Mỹ Trump nói: “Chúng tôi đang gặp khó khăn. Chúng tôi muốn đàm phán họ, nhưng chẳng có ai để nói chuyện cả. Chúng tôi không có ai để nói chuyện”.

Ong trump my da xoa so hai quan iran hinh anh 1
Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters.

Ông tuyên bố thêm về Iran: “Hải quân của họ đã biến mất. Không quân của họ đã biến mất. Hệ thống phòng không của họ cũng biến mất. Tất cả đều biến mất. Radar của họ cũng biến mất. Các nhà lãnh đạo của họ cũng biến mất”.

Mặc dù vậy, Tổng thống Trump nhắc lại rằng mục tiêu của Washington vẫn là ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. “Chúng ta sẽ không để họ có vũ khí hạt nhân, bởi vì nếu họ có, họ sẽ sử dụng chúng”, ông nói, nhắc lại lời biện minh cho cuộc chiến mà những người chỉ trích ông cho rằng không được chứng minh bằng thực tế.

Tổng thống tuyên bố rằng các lực lượng hải quân chủ lực của Iran đã bị xóa sổ chỉ trong vài ngày.“Hai tuần trước họ còn có hải quân. Giờ họ không còn hải quân nữa. Tất cả 58 tàu bị đánh chìm trong hai ngày”.

Căng thẳng khu vực đã leo thang kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công chung vào Iran vào ngày 28/2. Các cuộc tấn công được cho là đã gây tử vong cho khoảng 1.300 người, bao gồm cả Lãnh tụ tối cao của Iran lúc bấy giờ là Ali Khamenei, quan chức an ninh cấp cao Ali Larijani và hơn 150 trẻ em tại một trường tiểu học nữ sinh.

Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào Israel và những gì họ cho là các mục tiêu có liên hệ với Mỹ trong khu vực, khiến xung đột leo thang thêm.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Anh cho phép Mỹ sử dụng căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình để không kích Iran
VOV.VN - Anh đã phê chuẩn việc Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình để tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các địa điểm tên lửa của Iran.

Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố phải tước đoạt an ninh của các đối thủ
VOV.VN - Tân Lãnh tụ tối cao Iran, Mojtaba Khamenei, tuyên bố phải tước đoạt an ninh của mọi đối thủ của Iran, sau khi Bộ trưởng tình báo Esmail Khatib bị Israel ám sát hồi đầu tuần này.

Ông Netanyahu đề xuất thay thế eo biển Hormuz bằng đường ống dầu khí xuyên Israel
VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhận định, xung đột tại eo biển Hormuz có thể thúc đẩy sự chuyển đổi hậu cần theo hướng sử dụng các đường ống dẫn dầu khí đi qua lãnh thổ Israel và bán đảo Arab.

Xung đột Iran: Chính quyền Mỹ bị bất ngờ, vội chuyển sang phương án B?
VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump tỏ ra chủ động, tự tin và quyết đoán trong chiến dịch tập kích Iran. Tuy nhiên, những nguồn tin nội bộ hé lộ rằng Mỹ đã có những bối rối, lúng túng và chia rẽ sâu sắc khi lún sâu hơn vào cuộc chiến này.

