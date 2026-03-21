Ông Trump: Mỹ đã xóa sổ hải quân Iran

Phát biểu tại Nhà Trắng về Iran, Tổng thống Mỹ Trump nói: “Chúng tôi đang gặp khó khăn. Chúng tôi muốn đàm phán họ, nhưng chẳng có ai để nói chuyện cả. Chúng tôi không có ai để nói chuyện”.

Ông tuyên bố thêm về Iran: “Hải quân của họ đã biến mất. Không quân của họ đã biến mất. Hệ thống phòng không của họ cũng biến mất. Tất cả đều biến mất. Radar của họ cũng biến mất. Các nhà lãnh đạo của họ cũng biến mất”.

Mặc dù vậy, Tổng thống Trump nhắc lại rằng mục tiêu của Washington vẫn là ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. “Chúng ta sẽ không để họ có vũ khí hạt nhân, bởi vì nếu họ có, họ sẽ sử dụng chúng”, ông nói, nhắc lại lời biện minh cho cuộc chiến mà những người chỉ trích ông cho rằng không được chứng minh bằng thực tế.

Tổng thống tuyên bố rằng các lực lượng hải quân chủ lực của Iran đã bị xóa sổ chỉ trong vài ngày.“Hai tuần trước họ còn có hải quân. Giờ họ không còn hải quân nữa. Tất cả 58 tàu bị đánh chìm trong hai ngày”.

Căng thẳng khu vực đã leo thang kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công chung vào Iran vào ngày 28/2. Các cuộc tấn công được cho là đã gây tử vong cho khoảng 1.300 người, bao gồm cả Lãnh tụ tối cao của Iran lúc bấy giờ là Ali Khamenei, quan chức an ninh cấp cao Ali Larijani và hơn 150 trẻ em tại một trường tiểu học nữ sinh.

Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào Israel và những gì họ cho là các mục tiêu có liên hệ với Mỹ trong khu vực, khiến xung đột leo thang thêm.