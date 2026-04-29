  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ông Trump chỉ trích Thủ tướng Đức, bất đồng phương Tây lộ rõ về chiến sự Iran

Thứ Tư, 06:03, 29/04/2026
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 28/4 chỉ trích Thủ tướng Đức Friedrich Merz sau khi nhà lãnh đạo Đức lên tiếng phê phán cuộc chiến của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, đồng thời khẳng định chiến dịch quân sự này là cần thiết để ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Phát biểu của ông Trump phản ánh sự bất bình lâu nay của ông với các đồng minh châu Âu và NATO vì không ủng hộ hoàn toàn, hoặc không tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột.

“Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là điều có thể chấp nhận được. Ông ấy không biết mình đang nói gì. Nếu Iran có vũ khí hạt nhân, cả thế giới sẽ bị bắt làm con tin”, ông Trump viết trên mạng xã hội.

Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh ông đang làm điều mà “các quốc gia khác, hoặc các tổng thống khác, lẽ ra phải làm từ lâu”, đồng thời công kích tình hình kinh tế Đức.

Dù Đức là một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ và Israel, ông Merz gần đây đưa ra đánh giá thẳng thắn về chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, gọi đây là một chiến dịch “thiếu cân nhắc”.

“Vấn đề của những cuộc xung đột như thế này là không chỉ cần tiến vào, mà còn phải biết rút lui. Chúng ta đã chứng kiến điều đó đầy đau đớn ở Afghanistan suốt 20 năm, và cả ở Iraq”, ông Merz nói.

Lãnh đạo Đức cũng cho rằng Washington đang cảm thấy bị thách thức bởi chiến thuật đàm phán của Tehran, trong bối cảnh Iran từ chối cử phái đoàn gặp quan chức Mỹ trước khi lệnh phong tỏa các cảng của nước này được dỡ bỏ.

Những phát biểu của ông Merz được xem là sự thay đổi đáng chú ý so với lập trường cứng rắn ủng hộ Israel trước đây.  Đức hiện vẫn là một trong những nhà cung cấp vũ khí lớn cho Israel.

Kể từ khi chiến sự bùng phát, ông Trump nhiều lần phàn nàn các đồng minh châu Âu không tham gia trực tiếp vào xung đột hoặc hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz bằng biện pháp quân sự.

Trong chuyến thăm Nhà Trắng của ông Merz hồi tháng 3/2026, ông Trump từng đe dọa cắt đứt quan hệ thương mại với Tây Ban Nha vì lập trường phản đối chiến tranh của Madrid.

Ông Merz khi đó không phản ứng công khai trước chỉ trích nhằm vào một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, trong khi ông Trump vẫn ca ngợi Đức trong cuộc gặp.

“Họ là một quốc gia đáng kính. Tôi có mối quan hệ rất tốt với đất nước này, đặc biệt là với nhà lãnh đạo hiện nay”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ tiếp tục lập luận rằng chiến dịch nhằm vào Iran là để ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố cơ sở pháp lý cho chiến dịch quân sự, cho rằng Washington tham gia xung đột “theo yêu cầu và vì mục đích tự vệ tập thể cho đồng minh Israel, đồng thời thực thi quyền tự vệ vốn có của Mỹ”. Dù vậy, ông Trump vẫn khẳng định Israel không thuyết phục ông phát động cuộc chiến.

Phản ứng của ông Trump về đề xuất mở lại eo biển Hormuz của Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27/4 gửi tín hiệu cho thấy ông khó có thể chấp nhận đề xuất mới nhất từ Iran về việc chấm dứt xung đột. Theo đó, Tehran đưa ra kế hoạch mở lại eo biển Hormuz, song vẫn để ngỏ các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân cho các cuộc đàm phán sau này.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tin liên quan

Pakistan chạy đua cứu đàm phán Mỹ - Iran, ông Trump tuyên bố “chỉ cần điện đàm"
VOV.VN - Quyết định hủy phái đoàn tới Islamabad của Tổng thống Donald Trump đặt vòng đàm phán Mỹ - Iran vào bước ngoặt mới, khi kênh tiếp xúc trực tiếp có dấu hiệu nhường chỗ cho đối thoại từ xa. Giữa nỗ lực hòa giải của Pakistan, triển vọng phá băng quan hệ Washington - Tehran vẫn đầy ẩn số.

Cuộc đua sức bền Mỹ - Iran: Ai sẽ xuống thang trước?
VOV.VN - Trong bối cảnh đàm phán bế tắc và chưa có đột phá, xung đột Mỹ – Iran ngày càng mang tính “tiêu hao” hơn là đối đầu quân sự truyền thống. Câu hỏi trọng tâm lúc này không phải là ai mạnh hơn, mà là bên nào đủ sức bền để theo đuổi cuộc chơi lâu dài?

Iran đặt “quân bài mới” vào thế trận, sẵn sàng đối đầu Mỹ nếu ngừng bắn sụp đổ
VOV.VN - Iran cảnh báo rằng nước này đã chuẩn bị “những quân bài mới” để sử dụng nếu thỏa thuận ngừng bắn mong manh với Mỹ sụp đổ.

