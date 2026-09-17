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Ông Trump dọa áp thuế nặng nếu EU kết nạp Canada làm thành viên liên kết

Thứ Năm, 15:00, 17/09/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thể áp đặt các mức thuế quan nghiêm khắc đối với Liên minh châu Âu (EU) nếu khối này tiếp nhận Canada làm thành viên liên kết và Washington đánh giá động thái này mang tính thù địch.

 

Phát biểu với báo giới tại thành phố Charlotte, bang Bắc Carolina ngày 16/9, Tổng thống Donald Trump gọi khả năng Canada trở thành thành viên liên kết của Liên minh châu Âu là điều “nực cười”, đồng thời chỉ trích Canada là một đối tác thương mại không tốt của Mỹ.

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Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: NurPhoto.

Ông Trump cho biết phản ứng của Washington sẽ phụ thuộc vào ý định đằng sau thỏa thuận giữa Canada và EU. Theo Tổng thống Mỹ, nếu đây là một động thái mang thiện chí thì Washington có thể chấp nhận. Tuy nhiên, nếu coi đó là hành động thù địch, Mỹ có thể áp thuế rất cao hoặc ngừng giao thương với châu Âu trong một số lĩnh vực.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đề xuất mở đường để Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của EU. Phát biểu trước Nghị viện châu Âu với sự tham dự của Thủ tướng Canada Mark Carney, bà von der Leyen cũng đề xuất xây dựng một “Liên minh vì tương lai”, dựa trên nền tảng Hiệp định kinh tế và thương mại toàn diện EU - Canada.

Theo Ủy ban châu Âu, khuôn khổ mới hướng tới việc hình thành một không gian thịnh vượng và an ninh kinh tế chung, xây dựng liên minh công nghệ và tăng cường liên kết giữa các ngành công nghiệp quốc phòng của hai bên.

Tuy nhiên, quy chế “thành viên liên kết” hiện chưa tồn tại trong các hiệp ước của EU và nội dung cụ thể của cơ chế này vẫn chưa được xác định. Đề xuất cũng cần nhận được sự đồng thuận chính trị từ các nước thành viên trước khi có thể được triển khai.

Văn phòng Thủ tướng Canada cho biết ông Mark Carney và các lãnh đạo EU đã thảo luận việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khoáng sản thiết yếu, năng lượng, quốc phòng, nghiên cứu và phát triển cũng như công nghệ tiên tiến. Thông cáo không đề cập việc Canada đã chấp thuận quy chế thành viên liên kết.

Canada đang thúc đẩy đa dạng hóa quan hệ thương mại và giảm phụ thuộc kinh tế vào Mỹ trong bối cảnh căng thẳng thuế quan giữa hai nước gia tăng. Thủ tướng Mark Carney ủng hộ xây dựng một mối quan hệ đặc biệt với EU nhưng chưa chính thức tán thành đề xuất thành viên liên kết.

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Ông Donald Trump dọa cấm Bombardier của Canada bán máy bay tại Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/9 tuyên bố hãng sản xuất máy bay Bombardier của Canada sẽ không được phép tiếp tục bán máy bay tại Mỹ, trừ khi hãng này chuyển hoạt động sản xuất sang Mỹ, động thái mới nhất làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nước láng giềng Bắc Mỹ.

Quang Trung/VOV-Washington
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