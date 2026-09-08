Ông Donald Trump dọa cấm Bombardier của Canada bán máy bay tại Mỹ

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố “không cho phép bán máy bay của Bombardier ở Mỹ”, đồng thời cho rằng nếu Bombardier muốn tiếp cận thị trường Mỹ, hãng này phải sản xuất máy bay tại Mỹ.

Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày trước khi Canada bắt đầu áp dụng một loạt thuế quan trả đũa mới đối với hàng hóa Mỹ. Từ ngày 8/9, Ottawa sẽ áp thuế từ 15% đến 50% đối với khoảng 27,6 tỷ AUD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, để đáp trả việc Washington áp mức thuế 50% đối với một loạt sản phẩm của Canada.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Danh sách chịu ảnh hưởng gồm hơn 700 mặt hàng, trong đó có thép, nhôm, sản phẩm sữa, thiết bị gia dụng, máy móc nông nghiệp, giấy và bột giấy cùng một số sản phẩm điện tử. Với một số mặt hàng thép và nhôm của Mỹ vốn đã chịu thuế 25%, Canada sẽ nâng mức thuế lên 50%.

Động thái trả đũa được đưa ra sau khi Mỹ từ ngày 22/8 áp mức thuế 50% đối với khoảng 27,6 tỷ AUD hàng hóa. Chính phủ Canada cho biết các biện pháp mới được thiết kế nhằm đáp trả trực tiếp những sản phẩm bị Mỹ áp thuế và bảo vệ người lao động, doanh nghiệp trong nước.

Căng thẳng thương mại Mỹ–Canada đã gia tăng sau khi các cuộc đàm phán giữa hai bên không đạt được thỏa thuận. Riêng với Bombardier, Nhà Trắng hiện chưa công bố cơ chế cụ thể để thực hiện tuyên bố của Tổng thống Trump. Máy bay của hãng đã được Cục Hàng không Liên bang Mỹ, FAA, cấp chứng nhận và Bombardier cũng có hoạt động sản xuất đáng kể tại Mỹ.

Hãng hiện sử dụng khoảng 3.500 lao động Mỹ, làm việc với khoảng 2.800 nhà cung cấp tại nước này, sản xuất cánh cho dòng Global 8000 tại Texas và có một cơ sở quốc phòng tại Kansas. Khoảng một nửa trong số 5.100 máy bay Bombardier đang hoạt động trên thế giới hiện được sử dụng tại Mỹ.

Trước đó hồi tháng 1, ông Trump từng đe dọa thu hồi chứng nhận đối với một số máy bay Bombardier và áp thuế 50% đối với máy bay sản xuất tại Canada, nhưng các biện pháp này sau đó không được thực hiện.