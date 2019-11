Ông Trump dự đoán hậu quả tàn khốc nếu chiến tranh Mỹ-Triều nổ ra

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng ước tính khoảng 100 triệu người có thể thiệt mạng nếu chiến tranh giữa Mỹ và Triều Tiên nổ ra dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama, theo một cuốn sách mới được viết ra dựa trên những cuộc phỏng vấn với ông Trump.

Tổng thống Trump. Ảnh: Getty.

Nhận định của Tổng thống Trump được đưa ra trong cuộc phỏng vấn vào tháng 1/2019 tại Nhà Trắng với Doug Wead, tác giả những cuốn sách bán chạy nhất của New York Times, người từng là cựu cố vấn của hai tổng thống Mỹ. Cuốn sách mới có tiêu đề “Inside Trump’s White House: The Real Story of His Presidencey” (tạm dịch là Bên trong Nhà Trắng của ông Trump: Câu chuyện thực của tổng thống) được xuất bản hôm 26/11.

Tác giả Doug Wead viết rằng, ông Trump đã tái khẳng định niềm tin rằng ông Obama có thể gây chiến với Triều Tiên nếu ông ấy còn tại nhiệm. “Tôi cũng cho rằng có khoảng 30 triệu đến 100 triệu người có thể bị thiệt mạng”, Doug Wead dẫn lời Tổng thống cho biết. Hàn Quốc hiện có 51,2 triệu dân còn Triều Tiên có 25 triệu dân.

Ông Trump cũng bày tỏ sự thiếu tin tưởng vào dự đoán của các chuyên gia cho rằng khoảng 100.000 đến 200.000 người sẽ chết, con số mà ông cho là tương đương với dân số của một ngôi làng tại Hàn Quốc.

“Như ông biết đấy, thủ đô Seoul nằm gần biên giới. Đó là một vùng biên giới rất hiểm trở, khó có thể xuyên thủng được. Seoul có dân số 30 triệu người. Nhưng nhà lãnh đạo Kim Jong Un có hàng nghìn khẩu súng, pháo. Ông ấy thậm chí không cần sử dụng vụ khí hạt nhân để tạo ra một trong những thảm kịch lớn nhất trong lịch sử”, ông Trump nói.

Tuy nhiên, theo Yonhap, dân số của Seoul chưa đến 10 triệu người.

Tổng thống Trump cũng cho ông Wead thấy một số lá thư của nhà Chủ tịch Kim Jong Un gửi cho ông. Theo tác giả Wead, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thể hiện rõ quan điểm rằng ông muốn tìm cách chính thức chấm dứt cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, vốn tạm dừng bằng một hiệp định đình chiến chứ không phải hiệp ước hòa bình.

Trong một lá thư, nhà lãnh đạo Kim Jong Un viết: “Tôi tin tưởng rằng, ý chí mạnh mẽ, nỗ lực chân thành và cách tiếp cận duy nhất của chính tôi và của ngài tổng thống, nhằm mở ra một tương lai mới cho Triều Tiên và Mỹ, chắc chắn sẽ đơm hoa kết trái”.

Khi dùng bữa trưa với Wead, Tổng thống Trump than phiền về những thông tin trên phương tiện truyền thông về cuộc gặp Thượng đỉnh lịch sử đầu tiên của ông với nhà lãnh đạo Kim Jong Un tại Singapore hồi tháng 6/2018, theo các thông tin này, cuộc gặp được xem như sự nhượng bộ quá nhiều từ phía nhà lãnh đạo Mỹ.

“Trên thực tế, không có điều gì chúng tôi đã làm là không thể đảo ngược. Dừng các cuộc tập trận giúp chúng tôi tiết kiệm hàng triệu USD và chúng tôi có thể khởi động chúng bất cứ khi nào chúng tôi muốn. Vì thế tôi muốn hỏi là chúng ta đã từ bỏ những gì? Chúng ta cũng áp lệnh trừng phạt mạnh tay với họ. Và các lệnh trừng phạt đó hiện vẫn còn”, ông Trump nói và đề cập các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn mà ông đã hủy sau Hội nghị Thượng đỉnh tại Singapore. Với quyết định này, ông bị chỉ trích là đã quá nhượng bộ chính quyền của ông Kim Jong Un.

Doug Wead cũng tiết lộ rằng, Tổng thống Trump lo ngại về mức độ cam kết quốc phòng mà Mỹ duy trì với Hàn Quốc. “Đừng quên chúng tôi vẫn luân chuyển 40.000 binh sỹ ở Hàn Quốc trong cả năm. Ông có biết chúng ta chi bao nhiêu để bảo vệ Hàn Quốc không? 4,5 tỷ USD/năm”, ông Trump nhấn mạnh.

Ông Trump được cho là yêu cầu Hàn Quốc phải nâng mức đóng góp ngân sách để chia sẻ chi phí quốc phòng với Mỹ lên 5 tỷ USD vào năm 2020, tức là tăng 5 lần so với năm 2019. Tổng thống Trump cũng than phiền rằng những nước đối xử với Mỹ tệ nhất lại chính là các đồng minh của Washington.

“Ông có nghe câu chuyện với Hàn Quốc về hệ thống tên lửa, hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) chưa? Chúng ta cho đi rất nhiều. Nhưng chúng ta không nhận lại được gì”, tác giả Doug Wead dẫn lời Tổng thống Trump nói./.