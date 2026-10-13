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Ông Trump dự kiến dự Hội nghị Cấp cao ASEAN và APEC

Thứ Ba, 06:12, 13/10/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ tới châu Á từ 16-19/11 để tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Philippines và Hội nghị Cấp cao APEC tại Trung Quốc, trong bối cảnh Washington tìm cách củng cố hiện diện tại khu vực và cạnh tranh ảnh hưởng với Bắc Kinh.

Theo thông báo từ bộ phận phụ trách báo chí của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch tới Philippines và Trung Quốc để tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN và APEC từ ngày 16-19/11 tới.

Ong trump du kien du hoi nghi cap cao asean va apec hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump công du châu Á. Ảnh: Reuters

Nếu được xác nhận chính thức, đây sẽ là chuyến công du châu Á quan trọng của ông Trump ngay sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Chuyến đi diễn ra trong lúc Oa-sing-tơn đang theo đuổi chính sách tăng cường can dự với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời tìm cách thúc đẩy quan hệ với ASEAN và quản lý cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc.

Philippines có vai trò quan trọng trong chiến lược của Mỹ tại Đông Nam Á. Mỹ trong thời gian qua tăng cường hợp tác quốc phòng với Philippines, mở rộng tiếp cận các căn cứ quân sự và thúc đẩy phối hợp an ninh.

Trong khi đó, điểm dừng tại Thâm Quyến, Trung Quốc, nơi dự kiến diễn ra APEC, có thể tạo cơ hội cho ông Trump và ông Tập Cận Bình tiếp tục đối thoại trực tiếp sau các cuộc tiếp xúc cấp cao gần đây. Hai bên được cho là sẽ thảo luận các vấn đề thương mại, thuế quan, công nghệ cao, AI, kiểm soát xuất khẩu, chuỗi cung ứng và cơ chế ổn định quan hệ song phương.

Quang Trung/VOV-Washington
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