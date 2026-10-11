Ông Trump nói Ukraine và Nga đã đồng ý ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố lệnh ngừng bắn về năng lượng ngay lập tức giữa Nga và Ukraine, cho biết cả hai nước đều đã đồng ý chấm dứt các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau sau nhiều tuần căng thẳng leo thang do các cuộc tập kích nhắm vào các nhà máy lọc dầu và nhà máy điện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

"Có hiệu lực ngay lập tức, một LỆNH NGỪNG BẮN VỀ NĂNG LƯỢNG đã được thiết lập trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Cả hai bên đều đã đồng ý. Đừng vi phạm thỏa thuận này!", ông Trump viết trên Truth Social.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh ông Trump gia tăng áp lực buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phải ngừng nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu của Nga, với lập luận rằng các cuộc tấn công này đã làm gián đoạn nguồn cung dầu diesel toàn cầu và góp phần đẩy giá nhiên liệu lên cao đối với người tiêu dùng Mỹ.

Vấn đề này ngày càng trở nên cấp bách khi giá dầu diesel gây áp lực lên nông dân, tài xế xe tải và các doanh nghiệp Mỹ vốn phụ thuộc vào loại nhiên liệu này để vận chuyển hàng hóa và vận hành máy móc hạng nặng.

Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích các cuộc tấn công của Ukraine vào các cơ sở năng lượng của Nga, ngay cả khi Kiev khẳng định rằng việc nhắm mục tiêu vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Moscow là một chiến lược hợp pháp nhằm làm suy yếu khả năng tài trợ cho cuộc chiến của Nga.

Thông báo này được đưa ra sau một tuần đầy tranh cãi trong quan hệ Mỹ-Ukraine, khi ông Trump đạt được thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc cho phép xuất khẩu dầu diesel của Nga sang thị trường Mỹ và toàn cầu.

Thông báo mới nhất này cũng được đánh giá là mở ra khả năng đạt được tiến triển mới về mặt ngoại giao nhằm giải quyết xung đột Nga - Ukraine, nhưng một thỏa thuận ngừng tấn công vào cơ sở năng lượng sẽ không đồng nghĩa với một thỏa thuận toàn diện nhằm chấm dứt giao tranh.

Hiện chưa rõ thỏa thuận này sẽ được giám sát hoặc thực thi như thế nào. Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận từ Fox News Digital.