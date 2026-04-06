Ông Trump đưa ra thời hạn mới về phản ứng quân sự đối với Iran

Thứ Hai, 07:06, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5/4 dường như đã đặt ra một thời hạn mới cho phản ứng quân sự của Mỹ nếu Iran không mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz. Trên mạng xã hội, ông viết: “Thứ Ba (7/4), 20h giờ tối, giờ miền Đông!”

Thông điệp này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông Trump nhắc lại cam kết sẽ nhắm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran, bao gồm cả các nhà máy điện, nếu Tehran không tuân thủ yêu cầu. Việc nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng có thể bị coi là vi phạm luật nhân đạo quốc tế.

Một tòa nhà ở khu vực Zanjan của Iran bị phá hủy sau các cuộc không kích. Ảnh: AP

Trong những tuần gần đây, nhà lãnh đạo Mỹ nhiều lần ra tuyên bố và điều chỉnh thời hạn buộc Iran mở cửa eo biển Hormuz.

Các quan chức cấp cao của Iran phản ứng gay gắt, cho rằng, tối hậu thư của Trump không thực tế, đồng thời yêu cầu bồi thường tài chính cho các thiệt hại đối với Iran và cáo buộc chính quyền Mỹ đang đẩy chính nước này vào rủi ro.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tin liên quan

Iran tuyên bố sẽ mở eo biển Hormuz nếu được bồi thường thiệt hại do xung đột
Iran tuyên bố sẽ mở eo biển Hormuz nếu được bồi thường thiệt hại do xung đột

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Iran hôm 5/4 tuyên bố rằng eo biển Hormuz – tuyến đường vận chuyển dầu mỏ chiến lược – sẽ chỉ được “mở lại” khi nước này được bồi thường đầy đủ các thiệt hại tài chính do xung đột. 

Iran tuyên bố sẽ mở eo biển Hormuz nếu được bồi thường thiệt hại do xung đột

Iran tuyên bố sẽ mở eo biển Hormuz nếu được bồi thường thiệt hại do xung đột

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Iran hôm 5/4 tuyên bố rằng eo biển Hormuz – tuyến đường vận chuyển dầu mỏ chiến lược – sẽ chỉ được “mở lại” khi nước này được bồi thường đầy đủ các thiệt hại tài chính do xung đột. 

Vụ Iran bắn hạ chiến đấu cơ F-15E đặt ra nhiều câu hỏi cho Mỹ và Israel
Vụ Iran bắn hạ chiến đấu cơ F-15E đặt ra nhiều câu hỏi cho Mỹ và Israel

VOV.VN - Trong nhiều tuần, các quan chức Mỹ cho rằng Washington vẫn duy trì khả năng kiểm soát không phận Iran. Tuy nhiên, sau khi một tiêm kích F-15E Strike Eagle bị bắn rơi, các đánh giá về năng lực phòng không của Iran bắt đầu thu hút sự chú ý nhiều hơn.

Vụ Iran bắn hạ chiến đấu cơ F-15E đặt ra nhiều câu hỏi cho Mỹ và Israel

Vụ Iran bắn hạ chiến đấu cơ F-15E đặt ra nhiều câu hỏi cho Mỹ và Israel

VOV.VN - Trong nhiều tuần, các quan chức Mỹ cho rằng Washington vẫn duy trì khả năng kiểm soát không phận Iran. Tuy nhiên, sau khi một tiêm kích F-15E Strike Eagle bị bắn rơi, các đánh giá về năng lực phòng không của Iran bắt đầu thu hút sự chú ý nhiều hơn.

Ông Trump dọa dội bom hạ tầng then chốt nếu Iran không mở eo biển Hormuz
Ông Trump dọa dội bom hạ tầng then chốt nếu Iran không mở eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra cảnh báo cứng rắn đối với Iran, cho biết nước này có thể phải đối mặt với hành động quân sự nếu không đạt được thỏa thuận hoặc không mở lại eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới.

Ông Trump dọa dội bom hạ tầng then chốt nếu Iran không mở eo biển Hormuz

Ông Trump dọa dội bom hạ tầng then chốt nếu Iran không mở eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra cảnh báo cứng rắn đối với Iran, cho biết nước này có thể phải đối mặt với hành động quân sự nếu không đạt được thỏa thuận hoặc không mở lại eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới.

