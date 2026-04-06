Iran tuyên bố sẽ mở eo biển Hormuz nếu được bồi thường thiệt hại do xung đột

Thứ Hai, 05:59, 06/04/2026
VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Iran hôm 5/4 tuyên bố rằng eo biển Hormuz – tuyến đường vận chuyển dầu mỏ chiến lược – sẽ chỉ được “mở lại” khi nước này được bồi thường đầy đủ các thiệt hại tài chính do xung đột. 

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi tối hậu thư, cảnh báo về hành động quân sự nghiêm trọng nếu Tehran không đạt thỏa thuận hoặc không mở lại tuyến đường thủy quan trọng này.

iran tuyen bo se mo eo bien hormuz neu duoc boi thuong thiet hai do xung dot hinh anh 1
Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Ông Mehdi Tabatabaei, Phó phụ trách truyền thông tại văn phòng Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, cho biết lời lẽ trong thông điệp của Trump xuất phát từ “sự tuyệt vọng và giận dữ”. Ông cáo buộc nhà lãnh đạo Mỹ đang châm ngòi một “cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực”.

“Eo biển Hormuz sẽ chỉ mở cửa trở lại khi các thiệt hại từ cuộc chiến được bồi thường đầy đủ từ một phần doanh thu phí quá cảnh, , theo một chế độ pháp lý mới” ông Tabatabaei đăng trên X.

Trước đó, các quan chức Iran từng tuyên bố sẽ tiếp tục thu phí để đảm bảo an toàn cho một số tàu chở dầu đi qua eo biển – một đề xuất vấp phải phản đối từ các chính phủ và chuyên gia ngành vận tải biển.

Trong khi đó, phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc đánh giá thông điệp của ông Trump là một lời đe dọa công khai, “phá hủy cơ sở hạ tầng thiết yếu cho sự sống còn của người dân Iran”.

“Cộng đồng quốc tế và tất cả các quốc gia đều có nghĩa vụ pháp lý ngăn chặn các hành vi tội ác chiến tranh như vậy. Họ phải hành động ngay bây giờ; ngày mai sẽ là quá muộn”,  phái đoàn Iran nhấn mạnh.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Ông Trump xác nhận giải cứu được phi công F-15 trong lãnh thổ Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chiến dịch tìm kiếm và giải cứu phi công mất tích có sự tham gia của “hàng chục máy bay”, được trang bị hỏa lực mạnh.

Mỹ thu hồi thẻ xanh, tạm giữ người thân của cố tướng Iran Soleimani

VOV.VN - Giới chức Mỹ ngày 4/4 cho biết, các đặc vụ liên bang Mỹ đã tạm giữ người thân của cố tướng Iran Qassem Soleimani sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio quyết định thu hồi tư cách thường trú hợp pháp của họ.

Mỹ tuyên bố bắn hạ nhiều chỉ huy Iran trong cuộc tấn công quy mô lớn

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/4 cho biết nhiều chỉ huy quân sự Iran đã thiệt mạng trong một “cuộc tấn công quy mô lớn” tại thủ đô Tehran.

