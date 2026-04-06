Iran tuyên bố sẽ mở eo biển Hormuz nếu được bồi thường thiệt hại do xung đột

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi tối hậu thư, cảnh báo về hành động quân sự nghiêm trọng nếu Tehran không đạt thỏa thuận hoặc không mở lại tuyến đường thủy quan trọng này.

Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Ông Mehdi Tabatabaei, Phó phụ trách truyền thông tại văn phòng Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, cho biết lời lẽ trong thông điệp của Trump xuất phát từ “sự tuyệt vọng và giận dữ”. Ông cáo buộc nhà lãnh đạo Mỹ đang châm ngòi một “cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực”.

“Eo biển Hormuz sẽ chỉ mở cửa trở lại khi các thiệt hại từ cuộc chiến được bồi thường đầy đủ từ một phần doanh thu phí quá cảnh, , theo một chế độ pháp lý mới” ông Tabatabaei đăng trên X.

Trước đó, các quan chức Iran từng tuyên bố sẽ tiếp tục thu phí để đảm bảo an toàn cho một số tàu chở dầu đi qua eo biển – một đề xuất vấp phải phản đối từ các chính phủ và chuyên gia ngành vận tải biển.

Trong khi đó, phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc đánh giá thông điệp của ông Trump là một lời đe dọa công khai, “phá hủy cơ sở hạ tầng thiết yếu cho sự sống còn của người dân Iran”.

“Cộng đồng quốc tế và tất cả các quốc gia đều có nghĩa vụ pháp lý ngăn chặn các hành vi tội ác chiến tranh như vậy. Họ phải hành động ngay bây giờ; ngày mai sẽ là quá muộn”, phái đoàn Iran nhấn mạnh.