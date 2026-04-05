Ông Trump dọa dội bom hạ tầng then chốt nếu Iran không mở eo biển Hormuz

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump ám chỉ khả năng Mỹ sẽ nhắm vào các cơ sở hạ tầng then chốt của Iran, bao gồm nhà máy điện và cầu đường, đồng thời cảnh báo Tehran sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng nếu không thay đổi lập trường.

Đây là tín hiệu mới nhất cho thấy Washington đang cân nhắc các biện pháp mạnh nhằm gây sức ép lên Iran trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.

Thời hạn mà ông Trump đưa ra cho Iran về việc mở lại eo biển Hormuz đã nhiều lần thay đổi. Trong một bài phát biểu trước toàn quốc, ông cũng cho rằng tuyến đường này có thể “tự nhiên được mở lại” khi xung đột kết thúc.

Việc eo biển Hormuz – nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu – bị gián đoạn đã khiến giá nhiên liệu tăng mạnh trên thị trường quốc tế.

Theo các cuộc thăm dò của CNN, chiến dịch quân sự của chính quyền ông Trump hiện không nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng Mỹ. Dù vậy, ông Trump cho rằng tình hình có thể được giải quyết trong vòng vài tuần.