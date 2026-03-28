Chiến sự Trung Đông: Iran cho phép hàng cứu trợ nhân đạo đi qua eo biển Hormuz

Thông báo cho phép tàu chở hàng nhân đạo quốc tế di chuyển qua eo Hormuz, được Đại sứ Iran tại Liên Hợp quốc Ali Bahreini công bố tối qua (27/3).

Viết trên mạng xã hội X, Đại sứ Bahreini cho biết, Iran chấp nhận đề nghị của Liên Hợp quốc về tạo một lối đi an toàn cho hàng cứu trợ nhân đạo và các tàu chở hàng nông nghiệp được di chuyển qua eo Hormuz.

Bước đi này phản ánh cam kết liên tục của Iran về hỗ trợ các nỗ lực nhân đạo và đảm bảo rằng, hàng hóa thiết yếu có thể đến được với những đối tượng mục tiêu một cách không chậm trễ.

Tuyên bố cho phép hàng cứu trợ nhân đạo đi qua eo Hormuz, được Đại sứ Iran công bố vài giờ, sau khi Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ra tuyên bố khẳng định, eo Hormuz vẫn bị phong tỏa và mọi hoạt động lưu thông qua đây sẽ đối mặt với các biện pháp cứng rắn. IRGC đồng thời cho biết, đã xua đuổi và buộc 3 tàu container của 3 nước khác nhau phải quay đầu khi định vượt qua eo Hormuz.

Iran đã phong tỏa eo Hormuz - tuyến vận tải dầu quan trọng của thế giới, ngay sau khi Mỹ và Israel mở cuộc chiến chống Iran hôm 28/2. Đầu tuần này, Iran cảnh báo có thể mở mặt trận mới để khống chế 1 tuyến vận tải quan trọng khác gần đó là eo biển Bab el-Mandab, nối giữa biển Đỏ và Vịnh Aden trên Ấn Độ Dương, nếu Mỹ tấn công các đảo của Iran trên vịnh Ba Tư.