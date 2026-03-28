中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chiến sự Trung Đông: Iran cho phép hàng cứu trợ nhân đạo đi qua eo biển Hormuz

Thứ Bảy, 05:46, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dù tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz nhằm phản ứng với các hành động leo thang quân sự của Mỹ và Israel, Iran hôm 27/3 vẫn chấp nhận mở 1 lối đi an toàn cho các tàu chở hàng cứu trợ nhân đạo được lưu thông qua eo biển này.

Thông báo cho phép tàu chở hàng nhân đạo quốc tế di chuyển qua eo Hormuz, được Đại sứ Iran tại Liên Hợp quốc Ali Bahreini công bố tối qua (27/3).

Viết trên mạng xã hội X, Đại sứ Bahreini cho biết, Iran chấp nhận đề nghị của Liên Hợp quốc về tạo một lối đi an toàn cho hàng cứu trợ nhân đạo và các tàu chở hàng nông nghiệp được di chuyển qua eo Hormuz.

chien su trung Dong iran cho phep hang cuu tro nhan dao di qua eo bien hormuz hinh anh 1
Đại sứ Iran tại Liên Hợp quốc Ali Bahreini - Ảnh: IRNA/TTXVN

Bước đi này phản ánh cam kết liên tục của Iran về hỗ trợ các nỗ lực nhân đạo và đảm bảo rằng, hàng hóa thiết yếu có thể đến được với những đối tượng mục tiêu một cách không chậm trễ.

Tuyên bố cho phép hàng cứu trợ nhân đạo đi qua eo Hormuz, được Đại sứ Iran công bố vài giờ, sau khi Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ra tuyên bố khẳng định, eo Hormuz vẫn bị phong tỏa và mọi hoạt động lưu thông qua đây sẽ đối mặt với các biện pháp cứng rắn. IRGC đồng thời cho biết, đã xua đuổi và buộc 3 tàu container của 3 nước khác nhau phải quay đầu khi định vượt qua eo Hormuz.

Iran đã phong tỏa eo Hormuz - tuyến vận tải dầu quan trọng của thế giới, ngay sau khi Mỹ và Israel mở cuộc chiến chống Iran hôm 28/2. Đầu tuần này, Iran cảnh báo có thể mở mặt trận mới để khống chế 1 tuyến vận tải quan trọng khác gần đó là eo biển Bab el-Mandab, nối giữa biển Đỏ và Vịnh Aden trên Ấn Độ Dương, nếu Mỹ tấn công các đảo của Iran trên vịnh Ba Tư.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: chiến sự trung đông tuyến đường biển phong tỏa eo biển Hormuz
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Mỹ khẳng định sẽ không triển khai bộ binh tại Iran, chiến dịch có thể sớm kết thúc

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 28/3 cho biết, Washington dự kiến chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sẽ kết thúc trong vòng vài tuần, đồng thời khẳng định các mục tiêu đề ra có thể đạt được mà không cần triển khai lực lượng bộ binh quy mô lớn. 

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 28/3 cho biết, Washington dự kiến chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sẽ kết thúc trong vòng vài tuần, đồng thời khẳng định các mục tiêu đề ra có thể đạt được mà không cần triển khai lực lượng bộ binh quy mô lớn. 

Iran tiết lộ lý do tân Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei vắng mặt

VOV.VN - Lãnh tụ tối cao mới của Iran vắng mặt vì lý do an ninh nhưng “hoàn toàn khỏe mạnh”, theo một quan chức Iran.

VOV.VN - Lãnh tụ tối cao mới của Iran vắng mặt vì lý do an ninh nhưng “hoàn toàn khỏe mạnh”, theo một quan chức Iran.

Iran ngầm hóa kho tên lửa, Mỹ mới chỉ phá hủy được 1/3

VOV.VN - Nguồn tin cho biết Mỹ chỉ có thể xác nhận khoảng 1/3 kho tên lửa của Iran đã bị phá hủy cho tới nay sau các đợt oanh tạc của Mỹ. Việc Iran ngầm hóa kho tên lửa của mình đã gây khó khăn lớn cho đối phương.

VOV.VN - Nguồn tin cho biết Mỹ chỉ có thể xác nhận khoảng 1/3 kho tên lửa của Iran đã bị phá hủy cho tới nay sau các đợt oanh tạc của Mỹ. Việc Iran ngầm hóa kho tên lửa của mình đã gây khó khăn lớn cho đối phương.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ