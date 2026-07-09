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Ông Trump hạ thấp nguy cơ hạt nhân, bác bỏ khả năng đưa quân Mỹ vào Iran

Thứ Năm, 06:21, 09/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu cứng rắn với Iran khi để ngỏ khả năng tái áp đặt phong tỏa hải quân tại eo biển Hormuz, song bác bỏ khả năng triển khai bộ binh Mỹ vào Iran. Những phát biểu mới được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang.

Phát biểu trong ngày cuối cùng tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các nỗ lực đàm phán với Iran không còn nhiều ý nghĩa sau khi hai bên liên tiếp có các hành động quân sự trả đũa lẫn nhau trong những ngày qua.

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Ông Trump hạ thấp nguy cơ hạt nhân, bác bỏ khả năng đưa quân Mỹ vào Iran.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng để ngỏ khả năng Washington tái áp đặt phong tỏa hải quân tại eo biển Hormuz nhằm gia tăng sức ép đối với Tehran.

Dù vậy, trong các cuộc trao đổi với báo giới sau đó, ông Trump dường như hạ thấp mức độ cấp bách của mối đe dọa hạt nhân từ Iran. Ông cho rằng các vật liệu hạt nhân của Iran hiện nằm sâu dưới lòng đất sau các cuộc không kích của Mỹ hồi tháng 6 năm ngoái và Mỹ có đủ năng lực để xử lý nếu cần thiết.

Đánh giá này được xem là khác biệt so với lập luận trước đây của chính quyền Mỹ khi phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, vốn nhấn mạnh nguy cơ Tehran sắp sở hữu vũ khí hạt nhân.

Khi được hỏi về kế hoạch xử lý chương trình hạt nhân của Iran trong bối cảnh bản ghi nhớ giữa hai nước có nguy cơ đổ vỡ, ông Trump cho rằng Washington không chịu sức ép phải lập tức thu giữ hoặc xử lý kho vật liệu hạt nhân của Tehran, dù đây từng là một trong những nội dung quan trọng của thỏa thuận đạt được hồi tháng trước.

 Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bác bỏ khả năng triển khai lực lượng bộ binh tới Iran, cho rằng hiện không có lý do để thực hiện một chiến dịch trên bộ. Theo ông, Mỹ chỉ cân nhắc những bước đi tiếp theo nếu Iran bị đánh bại hoàn toàn hoặc hai bên đạt được một thỏa thuận mới.

Những phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang sau các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại ở eo biển Hormuz. Mỹ cáo buộc Iran đứng sau các vụ việc này và đã tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran, trong khi Tehran bác bỏ các cáo buộc và tuyên bố sẽ đáp trả nếu tiếp tục bị tấn công.

Quang Trung/VOV-Washington
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