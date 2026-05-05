Nóng thế giới 5/5: Iran cảnh báo tấn công nếu quân Mỹ tiến vào eo biển Hormuz

Ông Trump tuyên bố triển khai chiến dịch giải phóng các tàu mắc kẹt tại eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/5 tuyên bố Washington sẽ triển khai một chiến dịch nhằm hỗ trợ giải phóng các tàu thuyền đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz, bắt đầu từ sáng 4/5 (giờ địa phương), trong bối cảnh căng thẳng an ninh hàng hải tại khu vực tiếp tục leo thang.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social chiều 3/5, Tổng thống Trump cho biết chiến dịch hỗ trợ giải phóng các tàu thuyền đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz mang tính chất “nhân đạo”, nhằm hỗ trợ các quốc gia trung lập không liên quan tới cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Ông nhấn mạnh Washington đã thông báo tới các nước có tàu bị mắc kẹt rằng Mỹ sẽ “dẫn đường” để các tàu có thể rời khỏi khu vực bị hạn chế một cách an toàn, qua đó tiếp tục hoạt động thương mại bình thường.

Iran cảnh báo tấn công nếu quân Mỹ tiến vào eo biển Hormuz. Ảnh: minh họa Reuters

Iran cảnh báo Mỹ về kế hoạch mở lại eo biển Hormuz. Trong tuyên bố chính thức đầu tiên của giới chức Iran nhằm phản ứng với kế hoạch mở lại eo biển Hormuz được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố đêm 3/5, Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, ông Ebrahim Azizi nêu rõ: bất kỳ sự can thiệp nào của Mỹ vào thực địa eo Hormuz đều là hành vi vi phạm ngừng bắn và phải đối mặt với hậu quả thảm khốc. Ông Azizi đồng thời khẳng định việc điều hành eo Hormuz và vịnh Ba Tư tuyệt đối không thể bị chi phối bởi những bài đăng được mô tả là “ảo tưởng” trên mạng xã hội của ông Trump.

Thiếu tướng Ali Abdollahi – Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya, cơ quan chỉ huy thống nhất các lực lượng vũ trang Iran cũng tuyên bố Tehran sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu các lực lượng quân sự nước ngoài tìm cách tiếp cận hoặc tiến vào eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược quan trọng đối với vận chuyển dầu mỏ toàn cầu. “Bất kỳ lực lượng quân sự nước ngoài nào, đặc biệt là quân đội Mỹ xâm nhập hoặc tiếp cận eo biển Hormuz đều sẽ bị tấn công”, ông nhấn mạnh, đồng thời khẳng định Iran sẽ bảo vệ an ninh eo biển Hormuz “bằng toàn bộ sức mạnh”.

Tỷ lệ ủng hộ ông Trump tiếp tục sụt giảm vì vấn đề Iran và kinh tế. Tỷ lệ không ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng lên mức cao kỷ lục, trong bối cảnh sự bất mãn của người dân Mỹ gia tăng đối với cách ông xử lý nhiều vấn đề lớn, từ xung đột với Iran đến tình hình kinh tế trong nước.

Theo kết quả khảo sát do The Washington Post, ABC News và Ipsos phối hợp thực hiện từ ngày 24-28/4, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump hiện ở mức khoảng 37%, giảm nhẹ so với mức 39% hồi tháng 2. Trong khi đó, tỷ lệ không ủng hộ đã tăng lên 62% – mức cao nhất trong cả hai nhiệm kỳ của ông.

Mỹ thả 22 thuyền viên từ tàu Iran bị giữ nhằm 'xây dựng lòng tin'. Mỹ đã chuyển 22 thuyền viên bị giữ trên tàu container Touska của Iran sang Pakistan và sẽ bàn giao họ cho Tehran trong ngày 4/5. Bộ Ngoại giao Pakistan gọi động thái này là “biện pháp xây dựng lòng tin” của Mỹ.

“Tàu Iran cũng sẽ được đưa trở lại vùng lãnh hải Pakistan để tiến hành sửa chữa cần thiết trước khi hoàn trả cho chủ sở hữu ban đầu”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pakistan nêu rõ.

Trước đó, Mỹ đã thả tự do cho 6 trong số 28 thuyền viên trên tàu container Touska để họ trở về Iran.

Ukraine tìm cách hủy diệt hạ tầng vận chuyển dầu của Nga. AP và CBSNews cho biết, các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ quan trọng của Nga hôm 3/5, bao gồm một cảng xếp dỡ quan trọng ở Biển Baltic và hai tàu chở dầu mà Ukraine cáo buộc được sử dụng để vận chuyển dầu thô của Nga bất chấp lệnh trừng phạt.

Những vụ tấn công này của Ukraine nằm trong số một loạt các cuộc tập kích của Kiev nhắm vào tài sản dầu mỏ của Nga gần đây. Theo Thống đốc địa phương của Nga, Alexander Drozdenko, một cuộc tập kích UAV vào ban đêm đã gây ra hỏa hoạn tại cảng xuất khẩu dầu lớn nhất của Nga trên Biển Baltic, cảng Primorsk.

Các bể chứa dầu bốc cháy tại nhà máy lọc dầu ở Tuapse, tỉnh Krasnodar, Nga. Ảnh: ExilenovaPlus/Telegram

Đặc phái viên Nga chỉ ra 'nạn nhân' đầu tiên của cuộc khủng hoảng năng lượng. Nga cho rằng việc Washington tiến hành chiến dịch quân sự chống lại Iran đã gây ra khủng hoảng năng lượng toàn cầu và "nạn nhân" đầu tiên chính là một hãng hàng không của Mỹ.

"Hãng hàng không Spirit Airlines đã sụp đổ. Họ là nạn nhân đầu tiên của cuộc khủng hoảng năng lượng, vốn là hệ quả từ cuộc xung đột Iran. Hãng này đã không thể duy trì hoạt động khi giá nhiên liệu máy bay tăng vọt từ 2,5 USD lên 4 USD/gallon và buộc phải sa thải 17.000 nhân viên", đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev cho biết.

Ông Dmitriev nhấn mạnh các nỗ lực cứu trợ của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không thành công khi chủ sở hữu Spirit Airlines từ chối đề xuất nhận 500 triệu USD từ chính phủ Mỹ để đổi lấy 90% cổ phần của hãng bay.

3 người chết trên du thuyền, nghi nhiễm virus lây từ chuột. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 3/5 thông báo 3 người chết trên du thuyền MV Hondius ở Đại Tây Dương, trong đó một trường hợp được xác nhận nhiễm hantavirus, loại virus thường lây truyền từ chuột sang người.

Trước đó cùng ngày, Bộ Y tế Nam Phi thông báo đã có một đợt bùng phát "bệnh hô hấp cấp tính nghiêm trọng", khiến ít nhất 2 người chết, và người thứ ba đang được chăm sóc đặc biệt tại thành phố Johannesburg (Nam Phi). Phát ngôn viên Bộ Y tế Nam Phi Foster Mohale cho hay trong số 2 người tử vong có một hành khách 70 tuổi chết trên tàu du lịch MV Hondius và người còn lại là vợ của ông này, qua đời tại một bệnh viện ở Johannesburg, sau khi nhiễm bệnh trên tàu.

Virus Hanta thường lây lan qua phân khô của động vật gặm nhấm. Ảnh: BSIP

Động đất mạnh 6,1 độ rung chuyển Đông Samar, Philippines. Một trận động đất mạnh 6,1 độ đã xảy ra gần San Julian, Đông Samar, Philippines vào chiều 4/5. Trận động đất xảy ra lúc 14h09 ngày 4/5 (giờ địa phương), với tâm chấn ở độ sâu 10 km, cách San Julian 9 km về phía tây bắc.

Cơ quan địa chấn cho biết có thể có thiệt hại và dư chấn từ trận động đất. Chính quyền tỉnh Đông Samar cho biết, các hoạt động của chính quyền đã bị tạm dừng sau trận động đất. Người dân được khuyến cáo nên cảnh giác với các dư chấn có thể xảy ra và tuân theo các hướng dẫn ứng phó thảm họa của địa phương.

Máy bay chở Thủ tướng Tây Ban Nha hạ cánh khẩn cấp xuống Thổ Nhĩ Kỳ. Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, chiếc Airbus A310 chở Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, đang trên đường từ Madrid tới Yerevan, Armenia, đã gặp sự cố kỹ thuật và phải hạ cánh cấp xuống sân bay quốc tế ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào tối 3/5 (theo giờ địa phương). Nguồn tin không đề cập tình trạng sức khỏe của ông Sanchez cũng như những người có mặt trên chuyến bay, nhưng cho biết Thủ tướng Tây Ban Nha ở lại Ankara một đêm và khởi hành tới Yerevan trong sáng sớm 4/5.

Đây là lần thứ 2 trong chưa đầy một năm qua, máy bay chở Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez gặp sự cố kỹ thuật và phải điều chỉnh lịch trình bay. Trước đó, ông Pedro Sanchez cũng đã bị lỡ cuộc họp về Ukraine tại Paris, Pháp hôm 4/9/2025, vì lý do tương tự.