Ông Trump: Hàng nghìn tên lửa sẽ khai hỏa nếu Iran nhắm mục tiêu vào Tổng thống Mỹ

“1.000 tên lửa đã được nạp đạn và nhắm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran, và hàng nghìn tên lửa khác sẽ được phóng ngay lập tức nếu Chính phủ Iran hành động theo lời đe dọa đã được tuyên bố ở nhiều nơi trên thế giới, về việc ám sát, hoặc âm mưu ám sát, Tổng thống đương nhiệm của Mỹ, trong trường hợp này, là TÔI!”, ông Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

“Các mệnh lệnh đã được đưa ra, và quân đội Mỹ đã sẵn sàng, sẵn lòng và có khả năng, trong thời hạn một năm, có thể gia hạn, để hoàn toàn tiêu diệt và phá hủy tất cả các khu vực của Iran”, Tổng thống Mỹ viết.

Trước đó, các hãng truyền thông quốc tế đưa tin, trên đường trở về sau Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Trump đã đổi chuyên cơ Không lực Một tại một căn cứ quân sự của Anh.

Khi được hỏi liệu có biết về bất kỳ mối đe dọa đáng tin cậy nào từ Iran nhằm vào chuyên cơ của mình hay không, ông Trump trả lời: "Tôi luôn bị đe dọa. Tôi là số một trong danh sách của họ".

Vừa qua, một số hãng truyền thông Mỹ đưa tin nói rằng Israel đã chia sẻ thông tin tình báo cho phía Mỹ về một âm mưu ám sát của Iran nhằm vào Tổng thống Trump. Tuy nhiên, chưa có thông tin cụ thể về kế hoạch bị cáo buộc này. Giới chức Mỹ cũng chưa xác minh độc lập các thông tin do Israel cung cấp.

Theo nhận định của một số quan chức Mỹ, thông tin tình báo do Israel chia sẻ có thể là nỗ lực nhằm tác động đến quá trình ra quyết định của Tổng thống Trump, trong bối cảnh ông đang cân nhắc liệu có tăng cường các hành động quân sự nhằm vào Iran hay không.