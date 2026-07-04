Nóng thế giới ngày 4/7: Mỹ cảnh báo Israel có thể ám sát lãnh đạo cấp cao Iran

Mỹ cảnh báo Israel có thể ám sát lãnh đạo cấp cao Iran. Bí mật động trời này vừa được tờ New York Times công bố. Theo đó, các quan chức Mỹ đã gián tiếp cảnh báo Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf rằng Israel có thể nhắm mục tiêu vào họ trong các vụ ám sát.

Báo cáo trích dẫn thông tin của các quan chức Mỹ đương nhiệm và cựu quan chức, cho rằng Israel có thể đã lên kế hoạch ám sát các nhà đàm phán hàng đầu của Iran trong những tuần sau thỏa thuận ngừng bắn ngày 8/4 - thời điểm chấm dứt giao tranh trong cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran.

Đàm phán Mỹ, Iran được nối lại vào tuần thứ 3 của tháng 7. Truyền thông khu vực dẫn thông tin từ nhà trung gian Pakistan hôm 2/7 cho biết, vòng đối thoại tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ được nối lại vào nửa cuối tháng 7 này, tức sau lễ tang của Đại giáo chủ Iran.

Theo các nguồn tin, nhà trung gian Pakistan đã tiết lộ rằng tuần thứ 3 của tháng 7 là khoảng thời gian đàm phán Mỹ - Iran được nối lại. Đây sẽ là cuộc đối thoại thứ 3 kể từ khi hai bên đạt được và ký kết thỏa thuận sơ bộ, còn gọi là Bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh hôm 17/6.

Nội dung thương thảo trong lần đối thoại sắp tới tập trung vào vấn đề Lebanon và eo biển Hormuz, hai trong số những nội dung quan trọng được nêu trong thỏa thuận sơ bộ.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf và Bộ trưởng Ngoại giao Seyyed Abbas Araghchi tham dự cuộc đàm phán cấp cao với Mỹ tại Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters

Iran cảnh báo Mỹ và Israel trước lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei. Iran ngày 2/7 đã gửi lời cảnh báo tới Mỹ và Israel trong bối cảnh nước này chuẩn bị tổ chức lễ tang cho Đại giáo chủ Ali Khamenei.

"Chúng tôi cảnh báo các kẻ thù của Iran, đặc biệt là Mỹ và Israel không được có bất kỳ tính toán sai lầm nào và hãy nghĩ đến sự đáp trả khắc nghiệt mà các lực lượng vũ trang của chúng tôi sẽ thực hiện trước bất kỳ mối đe dọa hay hành động gây hấn nào nhằm vào đất nước", ông Ali Abdollahi, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya, tuyên bố trong thông cáo được truyền thông nhà nước đăng tải.

Các lễ rước linh cữu Đại giáo chủ Khamenei sẽ bắt đầu từ ngày 3/7 tại thủ đô Tehran và kết thúc vào ngày 9/7 với lễ an táng tại quê nhà Mashhad của ông. Ngoài ra, các nghi lễ tưởng niệm cũng sẽ được tổ chức tại thành phố Qom và Iraq trong khoảng thời gian này.

Tổng thống Lebanon tuyên bố sẽ không nhượng lại "một tấc đất" cho Israel. Lebanon và Israel đã tiến hành 5 vòng đàm phán kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Israel - Hezbollah hồi đầu tháng 3/2026, với sự trung gian của Mỹ. Tại vòng đàm phán thứ 5 diễn ra vào tuần trước, Lebanon đã ký một thỏa thuận khung với Israel, nhằm mục đích đảm bảo hòa bình giữa hai nước - một động thái đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Hezbollah.

Tuyên bố về các cuộc đàm phán với Israel, Tổng thống Joseph Aoun cho biết, chính phủ đã quyết định tham gia đàm phán để đảm bảo Israel rút khỏi lãnh thổ Lebanon, khẳng định các cuộc đàm phán không phải là "sự phản bội mà là một cuộc chiến ngoại giao không gây đổ máu", nhấn mạnh sẽ không nhượng bộ dù chỉ "một tấc đất" của Lebanon.

Một số lãnh đạo châu Âu chấp nhận khả năng Iran thu phí qua eo biển Hormuz. Dẫn lời các quan chức giấu tên, hãng tin Bloomberg cho biết trong các cuộc thảo luận kín, khả năng Iran thu phí dịch vụ đối với tàu thuyền ngày càng được đánh giá là có nhiều khả năng xảy ra.

Theo Bloomberg, một số quan chức các nước Arab cũng có quan điểm tương tự trong các cuộc trao đổi riêng, dù đây chưa hẳn là lập trường chính thức của chính phủ các nước này.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh vẫn giữ quan điểm cứng rắn rằng Iran và Oman không có quyền áp đặt các khoản phí đối với tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải này. Bloomberg cũng đưa tin tuần trước rằng Oman đã nói với các quan chức châu Âu rằng không thể quay trở lại hiện trạng trước chiến sự tại eo biển Hormuz.

Ông Trump: Mỹ duy trì mức hỗ trợ hiện nay cho NATO là "điều vô lý". Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố việc Mỹ tiếp tục duy trì mức hỗ trợ hiện nay đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là "điều vô lý", chỉ vài ngày trước khi liên minh quân sự này tổ chức Hội nghị thượng đỉnh tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: "Thật vô lý khi Mỹ tiếp tục đi theo con đường một chiều này trong khi mối quan hệ không mang tính tương hỗ. Họ đã không ở bên chúng ta!!!".

Bài đăng của ông Trump kèm theo một biểu đồ cho thấy Mỹ đóng góp cho NATO nhiều hơn đáng kể so với các quốc gia thành viên khác.

Thảm họa động đất ở Venezuela: Số người chết vượt 2.500, thiệt hại 6,7 tỷ USD. Ngày 3/7, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất kép xảy ra cách đây một tuần đã tăng lên 2.595 người, số người bị thương là 12.400.

Bà Rodríguez nhấn mạnh các số liệu mới được công bố sau quá trình rà soát và xác minh kỹ lưỡng. Theo bà, giới chức Venezuela đã đối chiếu toàn bộ dữ liệu thương vong trước khi công bố thống kê chính thức.

Hơn 2.500 người thiệt mạng sau vụ động đất kép tại Venezuela, công tác cứu hộ vẫn đang được tiếp tục triển khai. Ảnh: Reuters

Ukraine kêu gọi gần 40 đồng minh chuyển giao tên lửa Patriot ngay trong tháng 7. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov kêu gọi gần 40 quốc gia đối tác khẩn cấp chuyển giao tên lửa Patriot từ kho dự trữ của họ cho Kiev trong tháng 7. Đổi lại, các nước này sẽ được bù lại bằng các lô Patriot mà Ukraine đã ký hợp đồng mua và sẽ được bàn giao trong tương lai.

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi Nga tiến hành một trong những đợt không kích lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào thủ đô Kiev ngày 2/7. Cuộc tấn công với hàng chục tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình cùng hàng trăm máy bay không người lái (UAV) đã khiến hệ thống phòng không Ukraine bị áp đảo.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, nước này đã ký hợp đồng mua hàng trăm tên lửa Patriot PAC-2 với sự hỗ trợ của Đức, song các đợt bàn giao chỉ dự kiến bắt đầu trong những năm tới.

Nga tăng cường sử dụng UAV phản lực vượt ngoài tầm đánh chặn của Ukraine. Nga đang gia tăng sử dụng UAV phản lực trong các đợt tấn công quy mô lớn. Theo người phát ngôn Không quân Ukraine, Đại tá Yurii Ihnat, Moscow hiện triển khai các UAV phản lực "gần như suốt ngày đêm" cùng với các UAV cảm tử khác. Với tốc độ lên tới 500 km/h, các UAV này có thể bay nhanh hơn các UAV đánh chặn của Ukraine.

Trong bối cảnh đó, Ukraine buộc phải sử dụng các tên lửa phòng không có giá trị cao và số lượng hạn chế để đánh chặn những UAV phản lực này. Dù vậy, theo phía Ukraine, tỷ lệ đánh chặn vẫn duy trì ở mức cao, thường xuyên vượt 90%.

Nhật Bản tăng mạnh lệ phí thủ tục lưu trú đối với người nước ngoài. Các quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10 sắp tới sau khi hoàn tất giai đoạn lấy ý kiến của người dân, bắt đầu được triển khai kể từ 3/7. Theo đó, mức phí thực tế thay vì áp dụng đồng giá cào bằng 6.000 yên (khoảng gần 1 triệu VNĐ) tại quầy và 5.500 yên trực tuyến như hiện tại, sẽ được phân loại và tăng mạnh theo thời hạn cư trú tại Nhật Bản.

Cụ thể, đối với thời hạn visa được cấp từ 3 tháng trở xuống, mức phí làm thủ tục sẽ tăng lên thành 10.000 yên, áp dụng cho cả việc làm thủ tục tại quầy và trực tuyến, visa thời hạn 1 năm là 33.000 yên tại quầy và 27.000 yên trực tuyến, visa từ 5 năm trở lên tăng lên thành 75.000 yên tại quầy và 65.000 yên trực tuyến.

Đáng chú ý, lệ phí đối với cấp giấy phép cư trú vĩnh viễn (hay còn gọi là vĩnh trú, hay thường trú nhân), hiện chỉ được xử lý tiếp nhận tại quầy, sẽ tăng từ mức 10.000 yên lên thành 200.000 yên, tăng gấp 20 lần so với quy định hiện tại.