Ông Trump: Iran đã tặng Mỹ “một món quà” rất lớn liên quan đến Hormuz

“Họ đã tặng chúng tôi một món quà, và món quà đó đã đến hôm nay. Đó là một món quà rất lớn, trị giá một số tiền khổng lồ, và tôi sẽ không nói cho các bạn biết món quà đó là gì, nhưng đó là một phần thưởng rất quan trọng”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục hôm 24/3.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Món quà đó, theo ông Trump, “liên quan đến dầu khí”. “Nó liên quan đến dòng chảy, đến eo biển”, Tổng thống Mỹ đề cập đến eo biển Hormuz - một tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng đã bị đóng cửa trên thực tế sau khi xung đột nổ ra.

Ông Trump nói rằng món quà này cho thấy các nhà đàm phán Iran - những người đang đàm phán với chính quyền của ông sẵn sàng thực hiện lời hứa của họ.

“Họ đã tặng nó cho chúng tôi, và họ nói rằng họ sẽ tặng nó, vì vậy điều đó đối với tôi có ý nghĩa là: chúng tôi đang giao dịch với đúng người”, ông Trump cho biết, sau đó nói thêm: “Họ là những người duy nhất có thể làm được điều đó”.

Trong tuyên bố của mình, ông Trump cũng cho biết các kênh liên lạc với Iran hiện vẫn chưa rõ ràng nhưng khẳng định tiến trình đang được thực hiện phía sau hậu trường.

“Không ai biết phải nói chuyện với ai. Nhưng chúng tôi thực sự đang nói chuyện với đúng người, và họ rất muốn đạt được một thỏa thuận. Các bạn không thể tưởng tượng được họ [Iran-ND] muốn đạt được thỏa thuận đến mức nào đâu. Và chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra”, ông Trump nói.

Các quan chức Mỹ và một nhóm các nhà trung gian hòa giải khu vực Trung Đông đang xem xét tổ chức đàm phán hòa bình trong tuần này nhằm chấm dứt chiến tranh ở Iran, nhưng đang chờ phản hồi từ Tehran.

Theo hai nguồn tin nói với Axios, các quan chức đang thảo luận về khả năng triệu tập các cuộc đàm phán cấp cao với Iran ngay từ ngày 26/3.

Mỹ cũng đã chia sẻ với Israel một đề xuất 15 điểm để chấm dứt xung đột và cho biết Iran đã đồng ý với một số yếu tố chính trong kế hoạch, theo nguồn tin này.