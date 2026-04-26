Ông Trump: Iran gửi đề xuất mới chỉ 10 phút sau khi Mỹ hủy đàm phán

Chủ Nhật, 06:10, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 25/4, ông Trump tiết lộ rằng phía Iran đã nhanh chóng đưa ra đề xuất mới chỉ 10 phút sau khi ông quyết định hủy chuyến đi tới Islamabad, Pakistan của nhóm đặc phái viên Mỹ.

Giữa lúc các cuộc thương lượng rơi vào thế bế tắc, Tổng thống Mỹ cho biết Tehran đã gửi tới Washington một đề xuất hòa bình mới. Tuy nhiên, theo đánh giá của ông, văn bản này “đáng lẽ có thể tốt hơn” và vì thế đã bị bác bỏ.

“Chúng tôi nhận được một bản báo cáo mà lẽ ra có thể hoàn thiện hơn. Nhưng điều đáng chú ý là, ngay khi tôi hủy bỏ nó, chỉ trong vòng 10 phút, chúng tôi đã nhận được một bản khác tốt hơn rất nhiều", ông Trump phát biểu với các phóng viên hôm 25/4, trước khi lên chuyên cơ Không lực Một rời Florida trở về Washington.

Ong trump iran gui de xuat moi chi 10 phut sau khi my huy dam phan hinh anh 1
Ông Trump. Ảnh: Reuters

Dù không tiết lộ chi tiết nội dung đề xuất mới nhất, ông cho biết phía Iran “đã đưa ra rất nhiều nhượng bộ”. Tuy vậy, ông nhấn mạnh điều kiện cốt lõi của Mỹ vẫn không thay đổi: Iran “sẽ không được sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Giải thích về việc hủy bỏ vòng đàm phán gần nhất, ông Trump cho rằng lý do một phần đến từ việc “phải di chuyển quá nhiều”, đồng thời nhấn mạnh hai đặc phái viên của ông là Steve Witkoff và Jared Kushner “không thể tiếp cận trực tiếp với lãnh đạo Iran”.

Ông cũng khẳng định Washington sẵn sàng duy trì liên lạc theo cách linh hoạt hơn.

“Chúng tôi có thể giải quyết vấn đề qua điện thoại, và họ có thể gọi cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi đang nắm mọi quân bài", ông nói.

Ở một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi được cho là sẽ tiếp tục hành trình ngoại giao trong khu vực. Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, ông dự kiến quay trở lại Islamabad sau chuyến thăm Oman hiện tại, trước khi lên đường tới Nga.

Báo cáo cho biết ông Araghchi sẽ có mặt tại thủ đô Pakistan vào ngày 26/4 để hội ngộ với các thành viên khác trong phái đoàn – những người đã trở về Tehran trước đó nhằm tham vấn và nhận chỉ thị liên quan đến các nỗ lực hòa đàm chấm dứt xung đột.

Diệp Thảo/VOV.VN
Theo AP
Tin liên quan

Ngoại trưởng Iran rời Pakistan, không đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Truyền thông Iran cho biết Ngoại trưởng nước này Abbas Araghchi vừa rời Islamabad đồng nghĩa với việc không có cuộc đàm phán Mỹ - Iran nào được tiến hành tại Pakistan.

VOV.VN - Truyền thông Iran cho biết Ngoại trưởng nước này Abbas Araghchi vừa rời Islamabad đồng nghĩa với việc không có cuộc đàm phán Mỹ - Iran nào được tiến hành tại Pakistan.

Iran khôi phục hoạt động bay thương mại tại sân bay lớn nhất đất nước

VOV.VN - Iran hôm nay (25/4) chính thức khôi phục hoạt động hàng không tại sân bay lớn nhất đất nước ở thủ đô Tehran, gần 2 tháng sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran.

VOV.VN - Iran hôm nay (25/4) chính thức khôi phục hoạt động hàng không tại sân bay lớn nhất đất nước ở thủ đô Tehran, gần 2 tháng sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Mức độ tổn thất của Iran khi bị Mỹ phong tỏa đường biển

VOV.VN - Mỹ đang muốn “tất tay” với Iran về mặt kinh tế bằng đòn phong tỏa vòng ngoài nhưng chặt chẽ đối với eo biển Hormuz và hệ thống hải cảng của Iran. Chiêu thức đó đã tác động trực tiếp đến nền kinh tế Iran và hoạt động xuất khẩu năng lượng của quốc gia Tây Á này.

VOV.VN - Mỹ đang muốn “tất tay” với Iran về mặt kinh tế bằng đòn phong tỏa vòng ngoài nhưng chặt chẽ đối với eo biển Hormuz và hệ thống hải cảng của Iran. Chiêu thức đó đã tác động trực tiếp đến nền kinh tế Iran và hoạt động xuất khẩu năng lượng của quốc gia Tây Á này.

