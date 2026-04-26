Ông Trump: Iran gửi đề xuất mới chỉ 10 phút sau khi Mỹ hủy đàm phán

Giữa lúc các cuộc thương lượng rơi vào thế bế tắc, Tổng thống Mỹ cho biết Tehran đã gửi tới Washington một đề xuất hòa bình mới. Tuy nhiên, theo đánh giá của ông, văn bản này “đáng lẽ có thể tốt hơn” và vì thế đã bị bác bỏ.

“Chúng tôi nhận được một bản báo cáo mà lẽ ra có thể hoàn thiện hơn. Nhưng điều đáng chú ý là, ngay khi tôi hủy bỏ nó, chỉ trong vòng 10 phút, chúng tôi đã nhận được một bản khác tốt hơn rất nhiều", ông Trump phát biểu với các phóng viên hôm 25/4, trước khi lên chuyên cơ Không lực Một rời Florida trở về Washington.

Ông Trump. Ảnh: Reuters

Dù không tiết lộ chi tiết nội dung đề xuất mới nhất, ông cho biết phía Iran “đã đưa ra rất nhiều nhượng bộ”. Tuy vậy, ông nhấn mạnh điều kiện cốt lõi của Mỹ vẫn không thay đổi: Iran “sẽ không được sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Giải thích về việc hủy bỏ vòng đàm phán gần nhất, ông Trump cho rằng lý do một phần đến từ việc “phải di chuyển quá nhiều”, đồng thời nhấn mạnh hai đặc phái viên của ông là Steve Witkoff và Jared Kushner “không thể tiếp cận trực tiếp với lãnh đạo Iran”.

Ông cũng khẳng định Washington sẵn sàng duy trì liên lạc theo cách linh hoạt hơn.

“Chúng tôi có thể giải quyết vấn đề qua điện thoại, và họ có thể gọi cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi đang nắm mọi quân bài", ông nói.

Ở một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi được cho là sẽ tiếp tục hành trình ngoại giao trong khu vực. Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, ông dự kiến quay trở lại Islamabad sau chuyến thăm Oman hiện tại, trước khi lên đường tới Nga.

Báo cáo cho biết ông Araghchi sẽ có mặt tại thủ đô Pakistan vào ngày 26/4 để hội ngộ với các thành viên khác trong phái đoàn – những người đã trở về Tehran trước đó nhằm tham vấn và nhận chỉ thị liên quan đến các nỗ lực hòa đàm chấm dứt xung đột.