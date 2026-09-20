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Ông Trump ký dự luật ngân sách tạm thời, chính phủ thoát nguy cơ đóng cửa

Chủ Nhật, 09:04, 20/09/2026
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VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 15/3 đã ký dự luật ngân sách tạm thời tránh cho chính phủ liên bang Mỹ phải đóng cửa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/3 đã ký dự luật cấp ngân sách tạm thời cho chính phủ liên bang tiếp tục hoạt động cho tới cuối tháng 9. Dự luật này trước đó đã được thông qua tại lưỡng viện Quốc hội. Theo dự luật, ngân sách cho chi tiêu quốc phòng được tăng 6 tỷ USD trong khi khoản chi cho các mục phi quốc phòng bị cắt giảm 13 tỷ USD.

Ong trump ky du luat ngan sach tam thoi, chinh phu thoat nguy co dong cua hinh anh 1
Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Với ngân sách vừa được cấp, chính phủ Mỹ đã tránh được nguy cơ phải đóng cửa một phần. Kể từ khi thực hiện quy trình xem xét dự toàn ngân sách tại Quốc hội vào năm 1976 tới nay, Chính phủ Mỹ đã có hơn 20 lần đóng cửa vì không còn ngân sách hoạt động, lần ngắn nhất là 1 ngày và dài nhất là 34 ngày.

Quang Trung/VOV-Washington
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