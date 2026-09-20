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Ông Trump tuyên bố sẽ thành lập “AI Force”

Chủ Nhật, 06:01, 20/09/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/9 tuyên bố sẽ thành lập một “Lực lượng AI” và sớm bổ nhiệm một quan chức cấp cao phụ trách trí tuệ nhân tạo, trong bối cảnh tranh luận tại Mỹ ngày càng gia tăng về tốc độ phát triển và những rủi ro tiềm tàng của công nghệ này.

Tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết “Lực lượng AI” (AI Force) mới sẽ được xây dựng theo hướng tương tự Lực lượng Không gian (Space Force) mà ông thành lập trong nhiệm kỳ đầu tiên. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ chưa công bố cơ cấu, chức năng hay thẩm quyền cụ thể của lực lượng này.

Ong trump tuyen bo se thanh lap ai force hinh anh 1
Ông Trump tuyên bố sẽ thành lập “AI Force” 

Nhà Trắng cũng chưa làm rõ đây sẽ là một cơ quan dân sự, một lực lượng thuộc quân đội hay một cơ chế điều phối liên ngành của chính phủ liên bang.

Cùng với việc thành lập “Lực lượng AI”, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ sớm bổ nhiệm một quan chức cấp cao chịu trách nhiệm điều phối chính sách của chính quyền về trí tuệ nhân tạo.

Đây sẽ là lần thứ hai chính quyền Trump có một quan chức đảm nhiệm vai trò này. Nhà đầu tư công nghệ David Sacks được ông Trump bổ nhiệm làm quan chức phụ trách AI và tiền điện tử của Nhà Trắng vào cuối năm 2024, trước khi kết thúc nhiệm kỳ với tư cách nhân viên đặc biệt của chính phủ vào đầu năm nay.

Trong tuyên bố mới nhất, Tổng thống Trump tiếp tục phản đối những lời kêu gọi làm chậm quá trình phát triển AI hoặc áp đặt thêm các quy định liên bang đối với ngành công nghệ này.

Ông Trump cho rằng AI có thể trở thành cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo, với quy mô và tác động thậm chí lớn hơn Internet. Tổng thống Mỹ khẳng định chính quyền sẽ không cản trở sự phát triển của ngành AI nhưng sẽ theo dõi những hành vi sử dụng công nghệ này gây hậu quả tiêu cực và xử lý thông qua hệ thống luật hình sự và dân sự hiện hành.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra giữa lúc tại Washington xuất hiện ngày càng nhiều lời kêu gọi tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn đối với AI. Một số lãnh đạo và chuyên gia công nghệ cảnh báo tốc độ phát triển nhanh của các mô hình AI tiên tiến có thể tạo ra những rủi ro nghiêm trọng nếu không được kiểm soát đầy đủ.

Trong khi đó, chính quyền của ông Trump cho rằng việc áp đặt các hạn chế quá mức có thể làm suy yếu lợi thế của Mỹ trong cuộc cạnh tranh công nghệ với Trung Quốc. Tổng thống Trump trước đó nhấn mạnh quốc gia dẫn đầu về AI sẽ có lợi thế chiến lược lớn về kinh tế cũng như an ninh.

AI cũng dự kiến là một trong những vấn đề được thảo luận trong các cuộc tiếp xúc cấp cao Mỹ-Trung những ngày tới. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent dự kiến gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại New York ngày 20/9, với an ninh AI, thương mại và các vấn đề kinh tế nằm trong chương trình nghị sự.

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng dự kiến thảo luận về AI khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Washington vào tuần tới.

Quang Trung/VOV-Washington
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