中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Trump lạc quan về thỏa thuận hòa bình với Iran trước đàm phán

Thứ Sáu, 05:27, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/4 cho biết ông “rất lạc quan” về khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình với Iran, trong bối cảnh phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu chuẩn bị tới Pakistan để tiến hành các cuộc đàm phán quan trọng nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 6 tuần.

Trong cuộc phỏng vấn với Đài NBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các lãnh đạo Iran có cách tiếp cận mềm mỏng hơn trong các cuộc tiếp xúc trực tiếp so với những phát biểu công khai. Ông nói phía Iran “đồng ý với tất cả những điều cần phải đồng ý”, đồng thời khẳng định Tehran đã chịu tổn thất nặng nề sau các đợt giao tranh. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng cảnh báo nếu không đạt được thỏa thuận, “hậu quả sẽ rất nghiêm trọng”.

Ong trump lac quan ve thoa thuan hoa binh voi iran truoc dam phan hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran đang xuất hiện dấu hiệu rạn nứt. Tại khu vực Trung Đông, các cuộc không kích vẫn tiếp diễn, đặc biệt tại miền nam Lebanon, nơi lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn hoạt động mạnh.

Theo một quan chức cấp cao Mỹ, trong cuộc điện đàm ngày 8/4, ông Trump đã đề nghị Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu giảm cường độ tấn công nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình đàm phán. Tổng thống Mỹ sau đó xác nhận thông tin này, cho biết phía Israel đang “giảm bớt” các hoạt động quân sự.

Cùng quan điểm, Phó Tổng thống JD Vance khi phát biểu tại Hungary cũng cho rằng Israel có thể sẽ “kiềm chế hơn” trong các chiến dịch tại Lebanon để tránh làm gián đoạn tiến trình ngoại giao. Tuy nhiên, cả Mỹ và Israel đều đang giữ quan điểm Lebanon không nằm trong thỏa thuận ngừng bắn và tuyên bố Iran không nên vì vấn đề này mà phá vỡ thỏa thuận. Dự kiến, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ tổ chức một cuộc gặp vào tuần tới để thảo luận về các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Lebanon.

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vào ngày 10/4 tới tại Pakistan được xem là bước đi then chốt nhằm kiểm tra khả năng chuyển từ ngừng bắn tạm thời sang một thỏa thuận dài hạn. Tuy nhiên, với tình hình thực địa vẫn còn nhiều biến động, triển vọng đạt được một giải pháp toàn diện vẫn phụ thuộc lớn vào việc các bên có duy trì được kiềm chế và cam kết đàm phán thực chất hay không.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: Donald Trump Iran đàm phán Mỹ - Iran Pakistan JD Vance ngừng bắn xung đột Trung Đông Israel Benjamin Netanyahu Lebanon Hezbollah không kích thỏa thuận hòa bình ngoại giao Mỹ đàm phán quốc tế
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng thống Trump để ngỏ khả năng rút khỏi NATO, gia tăng sức ép với đồng minh

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có thể thảo luận khả năng rút khỏi NATO trong cuộc gặp với Tổng Thư ký Mark Rutte, giữa lúc căng thẳng với các đồng minh phương Tây liên quan đến cuộc chiến Iran tiếp tục gia tăng.

4 kịch bản khai thông "yết hầu" Hormuz của ông Trump có thực sự hiệu quả?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một số phương án để mở lại eo biển Hormuz, ngay cả khi lệnh phong tỏa của Iran đang đẩy giá cả lên cao và gây khó khăn cho nền kinh tế toàn cầu.

Ông Trump tuyên bố áp thuế 50% đối với các quốc gia bán vũ khí cho Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/4 tuyên bố rằng bất kỳ quốc gia nào cung cấp vũ khí quân sự cho Iran sẽ ngay lập tức phải đối mặt với mức thuế 50%, không có ngoại lệ. Tuyên bố này được ông đưa ra chỉ một ngày sau khi Washington đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần với Tehran.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ