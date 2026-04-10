Ông Trump lạc quan về thỏa thuận hòa bình với Iran trước đàm phán

Trong cuộc phỏng vấn với Đài NBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các lãnh đạo Iran có cách tiếp cận mềm mỏng hơn trong các cuộc tiếp xúc trực tiếp so với những phát biểu công khai. Ông nói phía Iran “đồng ý với tất cả những điều cần phải đồng ý”, đồng thời khẳng định Tehran đã chịu tổn thất nặng nề sau các đợt giao tranh. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng cảnh báo nếu không đạt được thỏa thuận, “hậu quả sẽ rất nghiêm trọng”.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran đang xuất hiện dấu hiệu rạn nứt. Tại khu vực Trung Đông, các cuộc không kích vẫn tiếp diễn, đặc biệt tại miền nam Lebanon, nơi lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn hoạt động mạnh.

Theo một quan chức cấp cao Mỹ, trong cuộc điện đàm ngày 8/4, ông Trump đã đề nghị Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu giảm cường độ tấn công nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình đàm phán. Tổng thống Mỹ sau đó xác nhận thông tin này, cho biết phía Israel đang “giảm bớt” các hoạt động quân sự.

Cùng quan điểm, Phó Tổng thống JD Vance khi phát biểu tại Hungary cũng cho rằng Israel có thể sẽ “kiềm chế hơn” trong các chiến dịch tại Lebanon để tránh làm gián đoạn tiến trình ngoại giao. Tuy nhiên, cả Mỹ và Israel đều đang giữ quan điểm Lebanon không nằm trong thỏa thuận ngừng bắn và tuyên bố Iran không nên vì vấn đề này mà phá vỡ thỏa thuận. Dự kiến, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ tổ chức một cuộc gặp vào tuần tới để thảo luận về các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Lebanon.

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vào ngày 10/4 tới tại Pakistan được xem là bước đi then chốt nhằm kiểm tra khả năng chuyển từ ngừng bắn tạm thời sang một thỏa thuận dài hạn. Tuy nhiên, với tình hình thực địa vẫn còn nhiều biến động, triển vọng đạt được một giải pháp toàn diện vẫn phụ thuộc lớn vào việc các bên có duy trì được kiềm chế và cam kết đàm phán thực chất hay không.