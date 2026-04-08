Ông Trump tuyên bố áp thuế 50% đối với các quốc gia bán vũ khí cho Iran

Thứ Tư, 19:57, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/4 tuyên bố rằng bất kỳ quốc gia nào cung cấp vũ khí quân sự cho Iran sẽ ngay lập tức phải đối mặt với mức thuế 50%, không có ngoại lệ. Tuyên bố này được ông đưa ra chỉ một ngày sau khi Washington đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần với Tehran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng bất kỳ quốc gia nào cung cấp vũ khí quân sự cho Iran “sẽ ngay lập tức bị áp mức thuế 50% đối với toàn bộ hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ, có hiệu lực tức thì”.

Ong trump tuyen bo ap thue 50 doi voi cac quoc gia ban vu khi cho iran hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

“Sẽ không có bất kỳ ngoại lệ hay miễn trừ nào!”, ông Trump nhấn mạnh trong bài đăng.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ chính quyền của ông dự định hiện thực hóa lời đe dọa này ra sao, bởi các tuyên bố trên mạng xã hội không đồng nghĩa với việc một cơ chế thuế quan mới sẽ tự động được thiết lập nếu chưa có các bước triển khai chính thức.

Tối 7/4 theo giờ miền Đông nước mỹ, Tổng thống Donald Trump thông báo Washington và Tehran đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần, thông qua vai trò trung gian của Pakistan. Thỏa thuận này bao gồm việc cho phép nối lại hoạt động hàng hải qua Eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng then chốt của thế giới.

Theo ông Trump, quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ “đã hoàn thành và vượt qua toàn bộ các mục tiêu quân sự đề ra”, đồng thời đang tiến rất gần tới một thỏa thuận mang tính bước ngoặt, không chỉ hướng tới hòa bình lâu dài với Iran mà còn góp phần ổn định tình hình khu vực Trung Đông.

Diệp Thảo/VOV.VN (tổng hợp)
Tag: mỹ trump căng thẳng trung đông mỹ đánh thuế 50% đàm phán hoà bình trung đông iran israel
Ông Trump tiết lộ Trung Quốc can thiệp vào phút chót, thuyết phục Iran đàm phán
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/4 cho biết ông tin là Trung Quốc đã thuyết phục Iran đàm phán sau khi ông tuyên bố tạm dừng chiến dịch ném bom 2 tuần để đổi lấy việc Tehran mở lại eo biển Hormuz.

Toàn cảnh quốc tế trưa 8/4: Mỹ tạm ngừng không kích, Iran cảnh báo xung đột chưa kết thúc

VOV.VN - Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social hôm 8/4 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu rõ, ông đồng ý một lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần nhằm vào Iran, với điều kiện Tehran đồng ý mở lại eo biển Hormuz.

Iran và Mỹ đồng thuận về các điều khoản chính trong thỏa thuận ngừng bắn

VOV.VN - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết các “điều khoản chính” mà Tehran mong muốn đã được chấp nhận trong thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ.

