Ông Trump tuyên bố áp thuế 50% đối với các quốc gia bán vũ khí cho Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng bất kỳ quốc gia nào cung cấp vũ khí quân sự cho Iran “sẽ ngay lập tức bị áp mức thuế 50% đối với toàn bộ hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ, có hiệu lực tức thì”.

“Sẽ không có bất kỳ ngoại lệ hay miễn trừ nào!”, ông Trump nhấn mạnh trong bài đăng.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ chính quyền của ông dự định hiện thực hóa lời đe dọa này ra sao, bởi các tuyên bố trên mạng xã hội không đồng nghĩa với việc một cơ chế thuế quan mới sẽ tự động được thiết lập nếu chưa có các bước triển khai chính thức.

Tối 7/4 theo giờ miền Đông nước mỹ, Tổng thống Donald Trump thông báo Washington và Tehran đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần, thông qua vai trò trung gian của Pakistan. Thỏa thuận này bao gồm việc cho phép nối lại hoạt động hàng hải qua Eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng then chốt của thế giới.

Theo ông Trump, quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ “đã hoàn thành và vượt qua toàn bộ các mục tiêu quân sự đề ra”, đồng thời đang tiến rất gần tới một thỏa thuận mang tính bước ngoặt, không chỉ hướng tới hòa bình lâu dài với Iran mà còn góp phần ổn định tình hình khu vực Trung Đông.