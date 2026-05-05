Ông Trump “lấp lửng” về lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran giữa lúc căng thẳng leo thang

Thứ Ba, 07:30, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 4/5 từ chối trả lời liệu thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran còn hiệu lực hay không, sau khi hai bên xảy ra đụng độ tại eo biển Hormuz.

Trong cuộc phỏng vấn với báo chí, khi được hỏi liệu lệnh ngừng bắn đã “kết thúc” và các cuộc tấn công có thể tiếp diễn hay không, ông Trump đáp: "Tôi không thể nói cho các ông biết điều đó".

Một cuộc tấn công của Mỹ vào Iran. Ảnh: AP

Ông Trump cũng cho rằng việc trả lời trực tiếp câu hỏi này có thể bị đánh giá là thiếu khôn ngoan. “Nếu tôi trả lời, ông sẽ nói rằng người này không đủ thông minh để làm tổng thống”, ông nói.

Trước đó cùng ngày, trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump cảnh báo lực lượng Iran sẽ bị “xóa sổ khỏi mặt đất” nếu tìm cách nhắm mục tiêu vào tàu Mỹ tại eo biển Hormuz hoặc Vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ lại khẳng định xung đột với Iran “về mặt quân sự… về cơ bản đã kết thúc”. Điều này cho thấy những thông điệp chưa nhất quán về tình hình thực địa.

Cuộc đua sức bền Mỹ - Iran: Ai sẽ xuống thang trước?

VOV.VN - Trong bối cảnh đàm phán bế tắc và chưa có đột phá, xung đột Mỹ – Iran ngày càng mang tính “tiêu hao” hơn là đối đầu quân sự truyền thống. Câu hỏi trọng tâm lúc này không phải là ai mạnh hơn, mà là bên nào đủ sức bền để theo đuổi cuộc chơi lâu dài?

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Mỹ tính tung Dark Eagle tới Trung Đông: Lấp khoảng trống hỏa lực hay răn đe Iran?

VOV.VN - EurAsian Times đưa tin, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã đề xuất triển khai hệ thống tên lửa siêu thanh “Dark Eagle” còn gọi là Vũ khí siêu thanh tầm xa (LRHW) - của Lục quân Mỹ tới tới Trung Đông trong bối cảnh lo ngại nguy cơ bùng phát các xung đột mới.

Iran vạch kế hoạch 3 giai đoạn chấm dứt xung đột và giải bài toán hạt nhân

VOV.VN - Al Jazeera đã tiết lộ một số chi tiết trong đề xuất khung của Iran gửi tới Mỹ. Kế hoạch này gồm 3 giai đoạn chính, nhằm kết thúc xung đột, giải quyết vấn đề làm giàu hạt nhân và khởi động đối thoại an ninh khu vực.

Mỹ triển khai 15.000 binh sĩ, hơn 100 máy bay khôi phục "tự do hàng hải" ở Hormuz

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo sẽ tham gia hỗ trợ “Dự án Tự do” của Tổng thống Donald Trump nhằm khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, theo một quan chức Mỹ, đây không phải là nhiệm vụ hộ tống tàu.

