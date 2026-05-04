Mỹ triển khai 15.000 binh sĩ, hơn 100 máy bay khôi phục "tự do hàng hải" ở Hormuz

Nhiệm vụ này sẽ bắt đầu từ ngày 4/5, với mục tiêu hỗ trợ các tàu thương mại lưu thông an toàn qua hành lang thương mại quốc tế quan trọng này, theo tuyên bố được CENTCOM công bố vào tối 3/5 (theo giờ Mỹ).

Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh CENTCOM, nhấn mạnh: "Sự hỗ trợ của chúng tôi cho nhiệm vụ phòng thủ này là cần thiết cho an ninh khu vực và nền kinh tế toàn cầu, song song với đó, Mỹ vẫn duy trì lệnh phong tỏa".

Theo CENTCOM, lực lượng tham gia sẽ bao gồm các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, hơn 100 máy bay hoạt động trên không và trên biển, cùng khoảng 15.000 binh sĩ.

Một quan chức Mỹ cũng khẳng định, “Dự án Tự do” không phải là hoạt động hộ tống tàu. Ngoài ra, CENTCOM cho biết sáng kiến “Cấu trúc Tự do Hàng hải” do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố tuần trước sẽ đóng vai trò quan trọng trong “Dự án Tự do”. Sáng kiến này nhằm tăng cường chia sẻ thông tin, đảm bảo an ninh tại eo biển chiến lược, đồng thời kết hợp các biện pháp ngoại giao với sự phối hợp quân sự.