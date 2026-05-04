Mỹ triển khai 15.000 binh sĩ, hơn 100 máy bay khôi phục "tự do hàng hải" ở Hormuz

Thứ Hai, 09:46, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo sẽ tham gia hỗ trợ “Dự án Tự do” của Tổng thống Donald Trump nhằm khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, theo một quan chức Mỹ, đây không phải là nhiệm vụ hộ tống tàu.

Nhiệm vụ này sẽ bắt đầu từ ngày 4/5, với mục tiêu hỗ trợ các tàu thương mại lưu thông an toàn qua hành lang thương mại quốc tế quan trọng này, theo tuyên bố được CENTCOM công bố vào tối 3/5 (theo giờ Mỹ). 

Tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh CENTCOM, nhấn mạnh: "Sự hỗ trợ của chúng tôi cho nhiệm vụ phòng thủ này là cần thiết cho an ninh khu vực và nền kinh tế toàn cầu, song song với đó, Mỹ vẫn duy trì lệnh phong tỏa".

Theo CENTCOM, lực lượng tham gia sẽ bao gồm các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, hơn 100 máy bay hoạt động trên không và trên biển, cùng khoảng 15.000 binh sĩ.

Một quan chức Mỹ cũng khẳng định, “Dự án Tự do” không phải là hoạt động hộ tống tàu. Ngoài ra, CENTCOM cho biết sáng kiến “Cấu trúc Tự do Hàng hải” do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố tuần trước sẽ đóng vai trò quan trọng trong “Dự án Tự do”. Sáng kiến này nhằm tăng cường chia sẻ thông tin, đảm bảo an ninh tại eo biển chiến lược, đồng thời kết hợp các biện pháp ngoại giao với sự phối hợp quân sự.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tin liên quan

Iran tung phản hồi 14 điểm, buộc Mỹ lựa chọn ngoại giao hay đối đầu
VOV.VN - Hãng thông tấn Tasnim của Iran hôm 2/5 đưa tin, Tehran đã gửi bản phản hồi gồm 14 điểm đối với đề xuất từ phía Mỹ.

Iran chuẩn bị thông qua luật hạn chế tàu thuyền qua eo biển Hormuz
VOV.VN - Đài truyền hình nhà nước Press TV của Iran hôm 2/5 đưa tin, Quốc hội Iran đang chuẩn bị thông qua một dự luật nhằm hạn chế các loại tàu thuyền được phép đi qua eo biển Hormuz.

Iran cảnh báo nguy cơ tái bùng phát xung đột với Mỹ
VOV.VN - Một quan chức quân sự cấp cao của Iran nhận định nguy cơ xung đột với Mỹ là “có thể xảy ra” sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất hòa bình mới nhất của Tehran.

