Iran vạch kế hoạch 3 giai đoạn chấm dứt xung đột và giải bài toán hạt nhân

Theo các nguồn tin, giai đoạn đầu hướng tới việc chuyển lệnh ngừng bắn hiện tại thành chấm dứt hoàn toàn chiến sự sau tối thiểu 30 ngày. Đề xuất kêu gọi thành lập một cơ chế quốc tế nhằm bảo đảm giao tranh không tái diễn, đồng thời nhấn mạnh việc thực thi lệnh ngừng bắn trên toàn khu vực và cam kết không gây hấn giữa Iran và Mỹ. Cam kết này sẽ mở rộng tới các đồng minh khu vực của Iran và Israel.

Iran đề xuất kế hoạch chấm dứt xung đột. Ảnh minh họa: AP

Ngoài ra, giai đoạn đầu cũng đề cập việc từng bước mở lại eo biển Hormuz, trong đó Iran kiểm soát hoạt động rà phá thủy lôi và chấp nhận sự hỗ trợ từ phía Mỹ. Kế hoạch bao gồm việc dỡ bỏ dần lệnh phong tỏa các cảng của Iran song song với việc khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz. Bên cạnh đó, đề xuất có điều khoản bồi thường được điều chỉnh, xác nhận việc rút lực lượng Mỹ khỏi vùng biển gần Iran và kêu gọi chấm dứt các hoạt động tăng cường quân sự.

Giai đoạn hai tập trung vào vấn đề hạt nhân, với nội dung đóng băng hoàn toàn hoạt động làm giàu uranium trong thời hạn có thể kéo dài tới 15 năm. Sau thời gian này, Iran sẽ được phép nối lại làm giàu ở mức 3,6%. Đề xuất bác bỏ việc tháo dỡ hạ tầng hạt nhân hoặc phá hủy các cơ sở hiện có, đồng thời nêu phương án xử lý kho dự trữ uranium làm giàu cao, bao gồm khả năng xuất khẩu hoặc hạ mức làm giàu.

Văn kiện cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải có một cơ chế rõ ràng để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt tương ứng với tiến triển trong vấn đề hạt nhân. Việc nới lỏng trừng phạt sẽ đi kèm lộ trình cụ thể, bao gồm giải phóng dần các tài sản bị phong tỏa. Ở giai đoạn ba, Tehran đề xuất tham gia đối thoại chiến lược với các quốc gia Arab và khu vực, hướng tới xây dựng một hệ thống an ninh chung mang tính bao trùm.