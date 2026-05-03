Iran vạch kế hoạch 3 giai đoạn chấm dứt xung đột và giải bài toán hạt nhân

Chủ Nhật, 23:22, 03/05/2026
VOV.VN - Al Jazeera đã tiết lộ một số chi tiết trong đề xuất khung của Iran gửi tới Mỹ. Kế hoạch này gồm 3 giai đoạn chính, nhằm kết thúc xung đột, giải quyết vấn đề làm giàu hạt nhân và khởi động đối thoại an ninh khu vực.

Theo các nguồn tin, giai đoạn đầu hướng tới việc chuyển lệnh ngừng bắn hiện tại thành chấm dứt hoàn toàn chiến sự sau tối thiểu 30 ngày. Đề xuất kêu gọi thành lập một cơ chế quốc tế nhằm bảo đảm giao tranh không tái diễn, đồng thời nhấn mạnh việc thực thi lệnh ngừng bắn trên toàn khu vực và cam kết không gây hấn giữa Iran và Mỹ. Cam kết này sẽ mở rộng tới các đồng minh khu vực của Iran và Israel.

iran vach ke hoach 3 giai doan cham dut xung dot va giai bai toan hat nhan hinh anh 1
Iran đề xuất kế hoạch chấm dứt xung đột. Ảnh minh họa: AP

Ngoài ra, giai đoạn đầu cũng đề cập việc từng bước mở lại eo biển Hormuz, trong đó Iran kiểm soát hoạt động rà phá thủy lôi và chấp nhận sự hỗ trợ từ phía Mỹ. Kế hoạch bao gồm việc dỡ bỏ dần lệnh phong tỏa các cảng của Iran song song với việc khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz. Bên cạnh đó, đề xuất có điều khoản bồi thường được điều chỉnh, xác nhận việc rút lực lượng Mỹ khỏi vùng biển gần Iran và kêu gọi chấm dứt các hoạt động tăng cường quân sự.

Giai đoạn hai tập trung vào vấn đề hạt nhân, với nội dung đóng băng hoàn toàn hoạt động làm giàu uranium trong thời hạn có thể kéo dài tới 15 năm. Sau thời gian này, Iran sẽ được phép nối lại làm giàu ở mức 3,6%. Đề xuất bác bỏ việc tháo dỡ hạ tầng hạt nhân hoặc phá hủy các cơ sở hiện có, đồng thời nêu phương án xử lý kho dự trữ uranium làm giàu cao, bao gồm khả năng xuất khẩu hoặc hạ mức làm giàu.

Văn kiện cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải có một cơ chế rõ ràng để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt tương ứng với tiến triển trong vấn đề hạt nhân. Việc nới lỏng trừng phạt sẽ đi kèm lộ trình cụ thể, bao gồm giải phóng dần các tài sản bị phong tỏa. Ở giai đoạn ba, Tehran đề xuất tham gia đối thoại chiến lược với các quốc gia Arab và khu vực, hướng tới xây dựng một hệ thống an ninh chung mang tính bao trùm.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói sẽ sớm xem xét đề xuất mới của Iran
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2/5 cho biết ông sẽ sớm xem xét một đề xuất mới do Iran gửi tới, song bày tỏ hoài nghi về khả năng đề xuất này được chấp nhận.

Iran tung phản hồi 14 điểm, buộc Mỹ lựa chọn ngoại giao hay đối đầu
VOV.VN - Hãng thông tấn Tasnim của Iran hôm 2/5 đưa tin, Tehran đã gửi bản phản hồi gồm 14 điểm đối với đề xuất từ phía Mỹ.

Iran chuẩn bị thông qua luật hạn chế tàu thuyền qua eo biển Hormuz
VOV.VN - Đài truyền hình nhà nước Press TV của Iran hôm 2/5 đưa tin, Quốc hội Iran đang chuẩn bị thông qua một dự luật nhằm hạn chế các loại tàu thuyền được phép đi qua eo biển Hormuz.

