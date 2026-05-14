Ông Trump mời ông Tập Cận Bình và Phu nhân thăm Mỹ vào ngày 24/9

Thứ Năm, 18:37, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ, ông đã mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân tới thăm Mỹ vào ngày 24/9.

Trong bài phát biểu ngắn gọn tại bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước ở Bắc Kinh ngày 14/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mô tả cuộc hội đàm với lãnh đạo Trung Quốc trong ngày là “vô cùng tích cực và hiệu quả”, đồng thời gửi lời cám ơn tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về các nghi lễ đón tiếp trọng thị.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AP.

Tổng thống Trump đánh giá mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc là “một trong những mối quan hệ quan trọng nhất trong lịch sử thế giới”. Cho rằng hai nước có “nhiều điểm chung”, ông Trump nhấn mạnh đến các giá trị “chăm chỉ”, “can đảm” và “thành tựu” mà hai nước đã đạt được.

Ông Trump nói: “Thế giới sẽ trở nên đặc biệt hơn khi hai nước chúng ta đoàn kết và sát cánh bên nhau”.

Tổng thống Mỹ tiết lộ, ông đã mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân tới thăm Mỹ vào ngày 24/9. “Chúng tôi rất mong chờ điều đó”, ông Trump nói.

Về phần mình, trong bài phát biểu khai mạc tiệc chiêu đãi Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng mô tả mối quan hệ Mỹ - Trung là mối quan hệ quan trọng nhất thế giới.

“Hôm nay, Tổng thống Trump và tôi đã có những trao đổi sâu rộng về quan hệ Trung Quốc-Mỹ, các vấn đề quốc tế và khu vực”, ông nói. “Cả hai chúng tôi đều tin rằng quan hệ Trung Quốc-Mỹ là mối quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới. Chúng ta phải làm cho nó hoạt động hiệu quả và không bao giờ được phá hỏng mối quan hệ này”.

“Cả Trung Quốc và Mỹ đều được lợi từ hợp tác và thiệt hại từ đối đầu. Hai nước chúng ta nên là đối tác chứ không phải là đối thủ”, ông nói thêm.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh: “Tổng thống Trump và tôi cũng nhất trí xây dựng mối quan hệ Trung Quốc - Mỹ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược để thúc đẩy sự phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững của quan hệ Trung Quốc - Mỹ và mang lại hòa bình, thịnh vượng và tiến bộ hơn cho thế giới”.

Hùng Cường/VOV.VN (biên dịch)
Tin liên quan

Trung Quốc và Mỹ nhất trí "cạnh tranh có kiểm soát"
VOV.VN - Lãnh đạo cấp cao Trung Quốc và Mỹ đã đạt được đồng thuận về việc tăng cường hợp tác, giàn xếp các bất đồng và tranh chấp trong cuộc gặp thượng đỉnh ở Bắc Kinh sáng 14/5.

Ông Trump và nghệ thuật hình ảnh chính trị trong chuyến công du Bắc Kinh
VOV.VN - Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bước lên chuyên cơ Không lực Một tới Bắc Kinh cùng dàn lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu Mỹ, chuyến công du không chỉ thu hút sự chú ý về ngoại giao mà còn về cách ông Trump sử dụng hình ảnh chính trị để truyền tải thông điệp.

Những khoảnh khắc gây chú ý của quan chức Mỹ ở thượng đỉnh Bắc Kinh
VOV.VN - Một loạt khoảnh khắc bên lề thượng đỉnh Mỹ - Trung ở Bắc Kinh, từ ánh nhìn của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, đoạn video ngẫu hứng của tỷ phú Elon Musk đến cái bắt tay của ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình, đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Trung-Mỹ nhất trí xây dựng "quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng"
VOV.VN - Phát biểu tại hội đàm kín với Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng 14/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, hai bên nhất trí cùng nhau xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng.

Tỷ phú Elon Musk gây sốt với màn check-in ngẫu hứng trước Đại lễ đường Nhân dân
VOV.VN - Xuất hiện cùng phái đoàn của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh sáng 14/5, tỷ phú công nghệ Elon Musk đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi tranh thủ quay video và chụp ảnh trước Đại lễ đường Nhân dân, nơi diễn ra cuộc hội đàm giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

