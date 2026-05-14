Ông Trump mời ông Tập Cận Bình và Phu nhân thăm Mỹ vào ngày 24/9

Trong bài phát biểu ngắn gọn tại bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước ở Bắc Kinh ngày 14/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mô tả cuộc hội đàm với lãnh đạo Trung Quốc trong ngày là “vô cùng tích cực và hiệu quả”, đồng thời gửi lời cám ơn tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về các nghi lễ đón tiếp trọng thị.

Tổng thống Trump đánh giá mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc là “một trong những mối quan hệ quan trọng nhất trong lịch sử thế giới”. Cho rằng hai nước có “nhiều điểm chung”, ông Trump nhấn mạnh đến các giá trị “chăm chỉ”, “can đảm” và “thành tựu” mà hai nước đã đạt được.

Ông Trump nói: “Thế giới sẽ trở nên đặc biệt hơn khi hai nước chúng ta đoàn kết và sát cánh bên nhau”.

Tổng thống Mỹ tiết lộ, ông đã mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân tới thăm Mỹ vào ngày 24/9. “Chúng tôi rất mong chờ điều đó”, ông Trump nói.

Về phần mình, trong bài phát biểu khai mạc tiệc chiêu đãi Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng mô tả mối quan hệ Mỹ - Trung là mối quan hệ quan trọng nhất thế giới.

“Hôm nay, Tổng thống Trump và tôi đã có những trao đổi sâu rộng về quan hệ Trung Quốc-Mỹ, các vấn đề quốc tế và khu vực”, ông nói. “Cả hai chúng tôi đều tin rằng quan hệ Trung Quốc-Mỹ là mối quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới. Chúng ta phải làm cho nó hoạt động hiệu quả và không bao giờ được phá hỏng mối quan hệ này”.

“Cả Trung Quốc và Mỹ đều được lợi từ hợp tác và thiệt hại từ đối đầu. Hai nước chúng ta nên là đối tác chứ không phải là đối thủ”, ông nói thêm.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh: “Tổng thống Trump và tôi cũng nhất trí xây dựng mối quan hệ Trung Quốc - Mỹ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược để thúc đẩy sự phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững của quan hệ Trung Quốc - Mỹ và mang lại hòa bình, thịnh vượng và tiến bộ hơn cho thế giới”.