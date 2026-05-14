Tỷ phú Elon Musk gây sốt với màn check-in ngẫu hứng trước Đại lễ đường Nhân dân

Thứ Năm, 14:44, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Xuất hiện cùng phái đoàn của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh sáng 14/5, tỷ phú công nghệ Elon Musk đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi tranh thủ quay video và chụp ảnh trước Đại lễ đường Nhân dân, nơi diễn ra cuộc hội đàm giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Video lan truyền trên mạng cho thấy ông Musk đứng cùng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và quan chức Mỹ, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Giám đốc điều hành Apple Tim Cook. Trong lúc mọi người xếp hàng chụp ảnh lưu niệm trước Đại lễ đường Nhân dân, ông Musk bất ngờ giơ điện thoại lên, xoay chậm một vòng để ghi lại khung cảnh xung quanh.

 

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, với nhiều người dùng mạng xã hội thích thú trước phong thái thoải mái, có phần ngẫu hứng của ông Musk, cũng như chiều cao nổi bật của ông.

“Ông Musk đúng với phong cách thường thấy của mình, tạo dáng đầy tinh nghịch như một đứa trẻ, trong khi những người xung quanh đều ăn mặc trang trọng và toát lên vẻ quyền lực", một người dùng trên nền tảng X bình luận.

Đáp lại bài đăng, ông Musk không bình luận bằng lời mà chỉ phản hồi bằng một biểu tượng cảm xúc cười.

Kiều Anh/VOV.VN
Theo: Reuters
Chủ tịch Trung Quốc: Đài Loan là "vấn đề quan trọng" giữa Trung Quốc và Mỹ
VOV.VN - Phát biểu tại cuộc hội đàm cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh sáng 14/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, bảo vệ hòa bình và ổn định xuyên eo biển Đài Loan là điểm chung lớn nhất giữa Trung Quốc và Mỹ.

Chủ tịch Trung Quốc: Năm 2026 sẽ là "cột mốc lịch sử" trong quan hệ Trung - Mỹ
VOV.VN - Sáng 14/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức hội đàm tại thủ đô Bắc Kinh.

Trung Quốc bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng thống Mỹ Donald Trump
VOV.VN - Sáng 14/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, với 21 loạt đại bác chào mừng.

