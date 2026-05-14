Tỷ phú Elon Musk gây sốt với màn check-in ngẫu hứng trước Đại lễ đường Nhân dân

Video lan truyền trên mạng cho thấy ông Musk đứng cùng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và quan chức Mỹ, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Giám đốc điều hành Apple Tim Cook. Trong lúc mọi người xếp hàng chụp ảnh lưu niệm trước Đại lễ đường Nhân dân, ông Musk bất ngờ giơ điện thoại lên, xoay chậm một vòng để ghi lại khung cảnh xung quanh.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, với nhiều người dùng mạng xã hội thích thú trước phong thái thoải mái, có phần ngẫu hứng của ông Musk, cũng như chiều cao nổi bật của ông.

“Ông Musk đúng với phong cách thường thấy của mình, tạo dáng đầy tinh nghịch như một đứa trẻ, trong khi những người xung quanh đều ăn mặc trang trọng và toát lên vẻ quyền lực", một người dùng trên nền tảng X bình luận.

Đáp lại bài đăng, ông Musk không bình luận bằng lời mà chỉ phản hồi bằng một biểu tượng cảm xúc cười.