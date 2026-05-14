Trung-Mỹ nhất trí xây dựng “quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng”

Thứ Năm, 15:13, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phát biểu tại hội đàm kín với Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng 14/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, hai bên nhất trí cùng nhau xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc cam kết phát triển quan hệ Trung-Mỹ ổn định, lành mạnh và bền vững. Ông tuyên bố đã nhất trí với Tổng thống Trump về định vị mới, xây dựng “mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa Trung Quốc và Mỹ”, nhằm định hướng chiến lược cho quan hệ Trung-Mỹ trong 3 năm tới và xa hơn nữa. Ông tin rằng điều này “sẽ được người dân hai nước và cộng đồng quốc tế hoan nghênh”.

Theo Tân Hoa xã, giải thích thêm về định vị mới này, Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh, “ổn định chiến lược mang tính xây dựng” cần phải là sự ổn định tích cực với hợp tác là trụ cột, ổn định lành mạnh với cạnh tranh trong giới hạn phù hợp, ổn định thường xuyên với khác biệt có thể kiểm soát và ổn định lâu dài với hứa hẹn hòa bình.

trung-my nhat tri xay dung quan he on dinh chien luoc mang tinh xay dung hinh anh 1
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump trước cuộc hội đàm. Ảnh: Tân Hoa xã

Ông tuyên bố: “Quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa Trung Quốc và Mỹ” không chỉ là một khẩu hiệu, mà phải là hành động cùng hướng về một mục tiêu.

Về hợp tác kinh tế-thương mại song phương, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng, bản chất của quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước là cùng có lợi và cùng thắng. Khi đối mặt với bất đồng và va chạm, tham vấn bình đẳng là lựa chọn đúng đắn duy nhất.

Ông cho biết, phái đoàn đàm phán hai nước đã đạt được kết quả tổng thể “cân bằng và tích cực” vào ngày 13/5 tại vòng tham vấn mới tại Hàn Quốc. Theo ông, hai bên nên cùng nhau duy trì đà tích cực “không dễ gì có được” hiện nay, đồng thời tuyên bố “cánh cửa mở cửa của Trung Quốc sẽ ngày càng rộng mở, các công ty Mỹ đang tham gia sâu rộng vào công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc. Trung Quốc hoan nghênh Mỹ tăng cường hợp tác cùng có lợi với Trung Quốc".

Ông kêu gọi hai bên thực hiện đồng thuận quan trọng đạt được giữa hai nhà lãnh đạo, tận dụng tốt hơn các kênh liên lạc chính trị, ngoại giao và quân đội; mở rộng trao đổi hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế-thương mại, y tế, nông nghiệp, du lịch, nhân văn và thực thi pháp luật.

trung-my nhat tri xay dung quan he on dinh chien luoc mang tinh xay dung hinh anh 2
Hội đàm Trung-Mỹ sáng 14/5/2026 tại Bắc Kinh. Ảnh: Tân Hoa xã

Về vấn đề Đài Loan, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, đây là “vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ Trung-Mỹ”. Nếu xử lý tốt, quan hệ song phương có thể duy trì sự ổn định tổng thể. Nếu xử lý không tốt, hai nước sẽ va chạm thậm chí xung đột, “đẩy toàn bộ quan hệ Trung-Mỹ vào tình thế vô cùng nguy hiểm”. Theo ông, duy trì hòa bình, ổn định ở eo biển Đài Loan là mẫu số chung lớn nhất giữa Trung Quốc và Mỹ, do vậy “Mỹ phải xử lý vấn đề Đài Loan hết sức thận trọng”.

Lãnh đạo Trung-Mỹ cũng đã trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực lớn, như tình hình Trung Đông, cuộc khủng hoảng Ukraine và bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, Tân Hoa xã không cho biết thêm chi tiết.

Hai bên nhất trí ủng hộ lẫn nhau trong việc tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh APEC và Hội nghị thượng đỉnh G20 trong năm nay.

Trước đó, trong phần phát biểu công khai mở đầu cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mong muốn cùng với Tổng thống Trump chèo lái con thuyền quan hệ Trung-Mỹ, biến năm 2026 thành một năm lịch sử và mang tính cột mốc trong quan hệ song phương.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: trung quốc ấn độ trump thăm trung quốc chủ tịch tập cận bình
Tỷ phú Elon Musk gây sốt với màn check-in ngẫu hứng trước Đại lễ đường Nhân dân
VOV.VN - Xuất hiện cùng phái đoàn của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh sáng 14/5, tỷ phú công nghệ Elon Musk đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi tranh thủ quay video và chụp ảnh trước Đại lễ đường Nhân dân, nơi diễn ra cuộc hội đàm giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chủ tịch Trung Quốc: Đài Loan là "vấn đề quan trọng" giữa Trung Quốc và Mỹ
VOV.VN - Phát biểu tại cuộc hội đàm cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh sáng 14/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, bảo vệ hòa bình và ổn định xuyên eo biển Đài Loan là điểm chung lớn nhất giữa Trung Quốc và Mỹ.

Ông Trump: Các CEO hàng đầu của Mỹ có mặt ở Trung Quốc để "bày tỏ sự tôn trọng"
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nhóm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu tháp tùng ông tới Trung Quốc để "bày tỏ sự tôn trọng" và xây dựng hoạt động kinh doanh tại đây.

