Ông Trump nêu đánh giá về giới lãnh đạo hiện tại của Iran

Phát biểu hôm 29/3 của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Pakistan - quốc gia đóng vai trò trung gian giữa Tehran và Washington, cho biết nước này đang chuẩn bị tổ chức các cuộc “đàm phán thực chất” trong những ngày tới nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài một tháng qua.

“Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận với họ. Tôi khá chắc chắn, nhưng cũng có khả năng là không”, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một khi trở về Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump cho rằng Mỹ có thể đã đạt được mục tiêu “thay đổi chế độ” tại Tehran sau các cuộc không kích khiến Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và nhiều quan chức cấp cao Iran thiệt mạng, song nhấn mạnh rằng những người thay thế “có vẻ thiện chí”. Xung đột hiện đã lan rộng khắp Trung Đông, khiến hàng nghìn người thiệt mạng, gây gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung năng lượng và tác động tiêu cực tới nền kinh tế toàn cầu.

Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết các cuộc thảo luận giữa ngoại trưởng các nước trong khu vực hôm 29/3 tập trung vào các giải pháp nhằm sớm chấm dứt chiến sự, cũng như khả năng tổ chức đối thoại Mỹ - Iran tại Islamabad.

“Pakistan vinh dự được đăng cai và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán thực chất giữa hai bên trong những ngày tới, hướng tới một giải pháp toàn diện và lâu dài cho xung đột hiện nay”, ông Ishaq Dar nói, đồng thời lưu ý chưa rõ Mỹ và Iran đã đồng ý tham gia hay chưa.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cáo buộc Mỹ vừa gửi tín hiệu về khả năng đàm phán, vừa lên kế hoạch cho một chiến dịch tấn công trên bộ. Ông cảnh báo Tehran sẵn sàng đáp trả nếu binh sĩ Mỹ được triển khai.

“Chừng nào Mỹ còn tìm cách buộc Iran đầu hàng, câu trả lời của chúng tôi là sẽ không bao giờ chấp nhận bị áp đặt”, ông Qalibaf tuyên bố. Bộ Quốc phòng Mỹ đã điều động hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông, mở ra khả năng để ông Trump cân nhắc phát động chiến dịch trên bộ.

Trong khi đó, một quan chức Israel cho biết nước này không có ý định giảm cường độ tấn công nhằm vào Iran trước bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa Washington và Tehran, đồng thời sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những gì họ mô tả là mục tiêu quân sự.