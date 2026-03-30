Ông Trump nêu đánh giá về giới lãnh đạo hiện tại của Iran

Thứ Hai, 11:51, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đã tiến hành các cuộc tiếp xúc “trực tiếp và gián tiếp”, đồng thời nhận định các lãnh đạo mới của Tehran tỏ ra “thiện chí” trong bối cảnh Mỹ tiếp tục điều thêm quân tới khu vực và Iran cảnh báo sẽ không chấp nhận bị áp đặt.

Phát biểu hôm 29/3 của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Pakistan - quốc gia đóng vai trò trung gian giữa Tehran và Washington, cho biết nước này đang chuẩn bị tổ chức các cuộc “đàm phán thực chất” trong những ngày tới nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài một tháng qua.

“Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận với họ. Tôi khá chắc chắn, nhưng cũng có khả năng là không”, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một khi trở về Washington.

Ong trump neu danh gia ve gioi lanh dao hien tai cua iran hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump cho rằng Mỹ có thể đã đạt được mục tiêu “thay đổi chế độ” tại Tehran sau các cuộc không kích khiến Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và nhiều quan chức cấp cao Iran thiệt mạng, song nhấn mạnh rằng những người thay thế “có vẻ thiện chí”. Xung đột hiện đã lan rộng khắp Trung Đông, khiến hàng nghìn người thiệt mạng, gây gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung năng lượng và tác động tiêu cực tới nền kinh tế toàn cầu.

Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết các cuộc thảo luận giữa ngoại trưởng các nước trong khu vực hôm 29/3 tập trung vào các giải pháp nhằm sớm chấm dứt chiến sự, cũng như khả năng tổ chức đối thoại Mỹ - Iran tại Islamabad.

“Pakistan vinh dự được đăng cai và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán thực chất giữa hai bên trong những ngày tới, hướng tới một giải pháp toàn diện và lâu dài cho xung đột hiện nay”, ông Ishaq Dar nói, đồng thời lưu ý chưa rõ Mỹ và Iran đã đồng ý tham gia hay chưa.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cáo buộc Mỹ vừa gửi tín hiệu về khả năng đàm phán, vừa lên kế hoạch cho một chiến dịch tấn công trên bộ. Ông cảnh báo Tehran sẵn sàng đáp trả nếu binh sĩ Mỹ được triển khai.

“Chừng nào Mỹ còn tìm cách buộc Iran đầu hàng, câu trả lời của chúng tôi là sẽ không bao giờ chấp nhận bị áp đặt”, ông Qalibaf tuyên bố. Bộ Quốc phòng Mỹ đã điều động hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông, mở ra khả năng để ông Trump cân nhắc phát động chiến dịch trên bộ.

Trong khi đó, một quan chức Israel cho biết nước này không có ý định giảm cường độ tấn công nhằm vào Iran trước bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa Washington và Tehran, đồng thời sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những gì họ mô tả là mục tiêu quân sự.

Kiều Anh/VOV.VN
Theo: Reuters
Ông Trump nói Mỹ có thể "kiểm soát dầu ở Iran", cân nhắc chiếm đảo Kharg
Ông Trump nói Mỹ có thể "kiểm soát dầu ở Iran", cân nhắc chiếm đảo Kharg

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ có thể "kiểm soát dầu mỏ của Iran”, đồng thời tiết lộ đang cân nhắc khả năng chiếm đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu chiến lược của Tehran trong bối cảnh Washington triển khai hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông.

Ông Trump nói Mỹ có thể "kiểm soát dầu ở Iran", cân nhắc chiếm đảo Kharg

Ông Trump nói Mỹ có thể "kiểm soát dầu ở Iran", cân nhắc chiếm đảo Kharg

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ có thể "kiểm soát dầu mỏ của Iran”, đồng thời tiết lộ đang cân nhắc khả năng chiếm đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu chiến lược của Tehran trong bối cảnh Washington triển khai hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông.

Ông Trump không phản đối tàu dầu Nga cung cấp nhiên liệu cho Cuba
Ông Trump không phản đối tàu dầu Nga cung cấp nhiên liệu cho Cuba

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông “không thấy vấn đề gì” với việc một tàu chở dầu của Nga đang ngoài khơi Cuba và tiến vào đảo quốc này để cung cấp nhiên liệu, trong bối cảnh Cuba đang đối mặt với khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng do các biện pháp cấm vận nguồn cung dầu của Mỹ. 

Ông Trump không phản đối tàu dầu Nga cung cấp nhiên liệu cho Cuba

Ông Trump không phản đối tàu dầu Nga cung cấp nhiên liệu cho Cuba

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông “không thấy vấn đề gì” với việc một tàu chở dầu của Nga đang ngoài khơi Cuba và tiến vào đảo quốc này để cung cấp nhiên liệu, trong bối cảnh Cuba đang đối mặt với khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng do các biện pháp cấm vận nguồn cung dầu của Mỹ. 

Bức tranh tổng thể về cách ông Trump nhìn thế giới và vai trò của nước Mỹ
Bức tranh tổng thể về cách ông Trump nhìn thế giới và vai trò của nước Mỹ

VOV.VN - Thông điệp “hòa bình kiểu Trump” tại Hội nghị FII Miami 2026 không mang dáng dấp của chủ nghĩa hòa giải truyền thống. Đó là một học thuyết quyền lực kiểu mới, nơi nước Mỹ chủ động dùng sức mạnh quân sự để tái lập hòa bình thế giới theo cách của riêng mình.

Bức tranh tổng thể về cách ông Trump nhìn thế giới và vai trò của nước Mỹ

Bức tranh tổng thể về cách ông Trump nhìn thế giới và vai trò của nước Mỹ

VOV.VN - Thông điệp “hòa bình kiểu Trump” tại Hội nghị FII Miami 2026 không mang dáng dấp của chủ nghĩa hòa giải truyền thống. Đó là một học thuyết quyền lực kiểu mới, nơi nước Mỹ chủ động dùng sức mạnh quân sự để tái lập hòa bình thế giới theo cách của riêng mình.

