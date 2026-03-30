Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không Lực Một, Tổng thống Trump cho biết Iran “đã đồng ý với phần lớn các điểm” trong kế hoạch hòa bình do Mỹ đưa ra và chuyển tới Tehran thông qua Pakistan.

“Họ đã chấp nhận hầu hết các điểm. Tại sao họ lại không làm vậy?” ông Trump nói, đồng thời cho biết Washington có thể bổ sung thêm một số yêu cầu ngoài khuôn khổ 15 điểm ban đầu.

Tổng thống Trump tuyên bố Iran đồng ý với Mỹ về kế hoạch 15 điểm. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ khẳng định các cuộc tiếp xúc với Iran đang diễn ra theo cả hai kênh trực tiếp và gián tiếp. “Chúng tôi có các đặc phái viên, nhưng cũng đang làm việc trực tiếp. Các cuộc đàm phán đang diễn ra rất tốt”, ông Trump nói.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận tính khó lường của tiến trình này: “Bạn không bao giờ biết trước được điều gì với Iran”, ám chỉ những biến động có thể xảy ra trong quá trình thương lượng.

Dù bày tỏ lạc quan rằng một thỏa thuận có thể đạt được “rất sớm”, thậm chí ngay trong tuần này, ông Trump vẫn để ngỏ khả năng đàm phán không thành công.

Bên cạnh vấn đề đàm phán, ông Trump tiếp tục đưa ra những nhận định mạnh mẽ về tình hình nội bộ Iran, cho rằng “một dạng thay đổi chế độ” đã diễn ra sau các đợt không kích của Mỹ. Đề cập tới ông Mojtaba Khamenei, lãnh đạo tối cao mới của Iran, ông Trump nói rằng nhân vật này “có thể vẫn còn sống” nhưng đang trong tình trạng nguy hiểm sau các cuộc tấn công.

Ông cũng cho rằng ban lãnh đạo hiện tại của Iran “có vẻ hợp lý hơn”, đồng thời khẳng định Mỹ đang “làm việc với những con người hoàn toàn khác trước đây”.

Khi được hỏi về khả năng triển khai bộ binh tới Iran, Tổng thống Mỹ cho biết Washington đang cân nhắc “nhiều phương án khác nhau”, song nhấn mạnh với tiến độ hiện tại của chiến dịch, điều đó có thể không cần thiết. Ông tuyên bố Mỹ đã “vô hiệu hóa” phần lớn năng lực quân sự của Iran, từ không quân, tên lửa đến hải quân, đồng thời cho rằng các cuộc đàm phán đang đạt được “nhiều điểm rất quan trọng”.