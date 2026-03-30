Ông Trump không phản đối tàu dầu Nga cung cấp nhiên liệu cho Cuba

Thứ Hai, 10:59, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông “không thấy vấn đề gì” với việc một tàu chở dầu của Nga đang ngoài khơi Cuba và tiến vào đảo quốc này để cung cấp nhiên liệu, trong bối cảnh Cuba đang đối mặt với khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng do các biện pháp cấm vận nguồn cung dầu của Mỹ. 

Phát biểu với báo giới tối 29/3 (giờ Mỹ), ông Trump cho biết Mỹ sẵn sàng cho phép các quốc gia khác cung cấp dầu cho Cuba nếu cần thiết. Theo dữ liệu theo dõi hàng hải, tàu chở dầu Anatoly Kolodkin mang theo khoảng 730.000 thùng dầu đang ở ngoài khơi phía đông Cuba và dự kiến cập cảng Matanzas vào ngày 1/4. Các cơ quan truyền thông nhà nước Cuba cũng xác nhận thông tin về chuyến hàng, song giới chức Havana chưa đưa ra bình luận chính thức.

Ong trump khong phan doi tau dau nga cung cap nhien lieu cho cuba hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Tàu Kolodkin hiện nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, Liên minh châu Âu và Anh liên quan đến xung đột Ukraine. Tuy nhiên, trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng tại Cuba ngày càng trầm trọng, động thái của Washington được xem là sự nới lỏng mang tính thực dụng.

Thời gian qua, chính quyền Tổng thống Trump đã siết chặt các biện pháp nhằm hạn chế nguồn cung dầu tới Cuba, với mục tiêu gây sức ép buộc Cuba thay đổi chính sách. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng những biện pháp này đã tác động mạnh tới đời sống người dân. Tình trạng mất điện trên diện rộng, thiếu nhiên liệu và các nguồn lực cơ bản đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của bệnh viện, giao thông công cộng và sinh hoạt hàng ngày của người dân Cuba, vốn đã chịu nhiều khó khăn trong nhiều năm qua.

Theo ước tính của các chuyên gia, lượng dầu trong chuyến hàng lần này có thể sản xuất khoảng 180.000 thùng diesel, đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của Cuba trong khoảng 9 đến 10 ngày. Điều này được kỳ vọng sẽ phần nào giúp giảm áp lực trước mắt đối với hệ thống năng lượng của quốc gia này.

Quang Trung/VOV-Washington
Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngay lập tức dỡ bỏ phong tỏa, cấm vận Cuba

Cuba kiên định trước sức ép, quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia

VOV.VN - Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel hôm 20/3 khẳng định sự đoàn kết của ban lãnh đạo đất nước và quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia, trong bối cảnh sức ép gia tăng của Mỹ đang gây tác động tới đời sống kinh tế - xã hội của người dân đảo quốc Caribe.

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Sáng 22/3 theo giờ Việt Nam, Cuba thông báo một sự cố lưới điện đã khiến hệ thống điện quốc gia bị ngắt kết nối gây mất điện trên toàn quốc.

