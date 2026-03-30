Ông Trump không phản đối tàu dầu Nga cung cấp nhiên liệu cho Cuba

Phát biểu với báo giới tối 29/3 (giờ Mỹ), ông Trump cho biết Mỹ sẵn sàng cho phép các quốc gia khác cung cấp dầu cho Cuba nếu cần thiết. Theo dữ liệu theo dõi hàng hải, tàu chở dầu Anatoly Kolodkin mang theo khoảng 730.000 thùng dầu đang ở ngoài khơi phía đông Cuba và dự kiến cập cảng Matanzas vào ngày 1/4. Các cơ quan truyền thông nhà nước Cuba cũng xác nhận thông tin về chuyến hàng, song giới chức Havana chưa đưa ra bình luận chính thức.

Tàu Kolodkin hiện nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, Liên minh châu Âu và Anh liên quan đến xung đột Ukraine. Tuy nhiên, trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng tại Cuba ngày càng trầm trọng, động thái của Washington được xem là sự nới lỏng mang tính thực dụng.

Thời gian qua, chính quyền Tổng thống Trump đã siết chặt các biện pháp nhằm hạn chế nguồn cung dầu tới Cuba, với mục tiêu gây sức ép buộc Cuba thay đổi chính sách. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng những biện pháp này đã tác động mạnh tới đời sống người dân. Tình trạng mất điện trên diện rộng, thiếu nhiên liệu và các nguồn lực cơ bản đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của bệnh viện, giao thông công cộng và sinh hoạt hàng ngày của người dân Cuba, vốn đã chịu nhiều khó khăn trong nhiều năm qua.

Theo ước tính của các chuyên gia, lượng dầu trong chuyến hàng lần này có thể sản xuất khoảng 180.000 thùng diesel, đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của Cuba trong khoảng 9 đến 10 ngày. Điều này được kỳ vọng sẽ phần nào giúp giảm áp lực trước mắt đối với hệ thống năng lượng của quốc gia này.