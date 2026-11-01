Ông Trump nêu khả năng Nga - Ukraine đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

Phát biểu về triển vọng giải quyết cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh rằng trước đây ông chưa từng đưa ra những nhận định lạc quan như vậy về khả năng sớm đạt được thỏa thuận giữa Nga và Ukraine.

Tổng thống Donald Trump lạc quan về khả năng Nga - Ukraine sắp đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột. Ảnh: AP

“Tôi nghĩ chúng ta đang tiến rất gần tới một thỏa thuận và trước đây tôi chưa từng nói như vậy. Ban đầu, tôi cũng không đưa ra nhận định này. Như các bạn đã biết, bất đồng giữa hai bên là rất lớn. Nhưng tôi cho rằng hiện có cơ hội thực sự tốt để giải quyết được cuộc xung đột này”, ông Trump cho biết ngày 31/10.

Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ cũng đề cập khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình quan trọng nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh G20, dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những đồn đoán về khả năng Nga và Ukraine ký kết thỏa thuận trong khuôn khổ hội nghị, dự kiến được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng của Tổng thống Mỹ ở Doral, thuộc khu vực Miami.

Trước đó, ông Trump đã đề cập khả năng sớm tiến hành các cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm thúc đẩy giải pháp chấm dứt xung đột.

Bên cạnh vấn đề Ukraine, Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ hy vọng có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình với Iran trong khuôn khổ một tiến trình đàm phán ba bên.

“Đúng vậy. Chúng tôi đang xúc tiến rất nhiều thỏa thuận”, ông Trump nhấn mạnh khi đề cập các nỗ lực ngoại giao đang được Washington thúc đẩy.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ gần đây tiếp tục công khai phản đối việc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.