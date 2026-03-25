Ông Trump: Nga và Ukraine “đang tiến gần” thỏa thuận chấm dứt xung đột

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết ông muốn Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky “ngồi xuống đàm phán và đạt được một thỏa thuận”.

“Tôi nghĩ họ đang tiến rất gần đến một thỏa thuận, dù tôi đã nói điều này từ lâu rồi. Tôi đã giải quyết 8 cuộc chiến, tất cả đều khó khăn hơn cuộc chiến này. Đây lẽ ra phải là cuộc chiến dễ dàng nhất”, ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng mối quan hệ căng thẳng mang tính cá nhân giữa hai bên là một trong những rào cản lớn đối với tiến trình hòa bình. Theo Tổng thống Trump, ông Putin và ông Zelensky “thực sự không có thiện cảm với nhau” và mối quan hệ này “không tốt cho việc đạt được thỏa thuận”.

Trước đó, Tổng thống Zelensky cho biết các cuộc đàm phán gần đây chưa đạt được tiến triển đáng kể, đồng thời cáo buộc phía Nga chưa sẵn sàng hướng tới hòa bình.