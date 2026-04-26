Ông Trump: Nghi phạm nổ súng đã bị bắt sau sự cố tại tiệc phóng viên Nhà Trắng

“Thật là một buổi tối đáng chú ý tại Washington D.C. Lực lượng Mật vụ Mỹ và các cơ quan thực thi pháp luật đã làm việc xuất sắc. Họ hành động nhanh chóng và dũng cảm”, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.

Tổng thống Mỹ xác nhận: “Kẻ nổ súng đã bị bắt giữ. Tôi đã đề xuất ‘chương trình vẫn tiếp tục’, nhưng sẽ hoàn toàn tuân theo hướng dẫn của lực lượng chức năng”.

Theo ông Trump, quyết định cuối cùng về việc có tiếp tục tổ chức sự kiện hay không sẽ sớm được đưa ra. Tổng thống Mỹ cũng thông báo sẽ tổ chức họp báo tại phòng họp báo Nhà Trắng trong khoảng 30 phút sau đó, đồng thời khẳng định Đệ nhất phu nhân, Phó Tổng thống và toàn bộ thành viên nội các đều “an toàn tuyệt đối”.

Trong khi đó, Cục Điều tra Liên bang (FBI) cho biết nghi phạm đã bị khống chế và văn phòng FBI tại Washington đang trực tiếp xử lý vụ việc.