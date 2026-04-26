Ông Trump: Nghi phạm nổ súng đã bị bắt sau sự cố tại tiệc phóng viên Nhà Trắng

Chủ Nhật, 09:48, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng gây hoảng loạn tại tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng đã bị bắt giữ, đồng thời ca ngợi phản ứng nhanh chóng của lực lượng an ninh.

“Thật là một buổi tối đáng chú ý tại Washington D.C. Lực lượng Mật vụ Mỹ và các cơ quan thực thi pháp luật đã làm việc xuất sắc. Họ hành động nhanh chóng và dũng cảm”, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ xác nhận: “Kẻ nổ súng đã bị bắt giữ. Tôi đã đề xuất ‘chương trình vẫn tiếp tục’, nhưng sẽ hoàn toàn tuân theo hướng dẫn của lực lượng chức năng”.

Theo ông Trump, quyết định cuối cùng về việc có tiếp tục tổ chức sự kiện hay không sẽ sớm được đưa ra. Tổng thống Mỹ cũng thông báo sẽ tổ chức họp báo tại phòng họp báo Nhà Trắng trong khoảng 30 phút sau đó, đồng thời khẳng định Đệ nhất phu nhân, Phó Tổng thống và toàn bộ thành viên nội các đều “an toàn tuyệt đối”.

Trong khi đó, Cục Điều tra Liên bang (FBI) cho biết nghi phạm đã bị khống chế và văn phòng FBI tại Washington đang trực tiếp xử lý vụ việc.

Giang Bùi/VOV.VN
Tag: Trump nổ súng tại Nhà Trắng Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng
Khoảnh khắc Tổng thống Trump cùng phu nhân được mật vụ Mỹ đưa đến nơi an toàn
Khoảnh khắc Tổng thống Trump cùng phu nhân được mật vụ Mỹ đưa đến nơi an toàn

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã được lực lượng Mật vụ Mỹ hộ tống rời khỏi buổi tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng tối 25/4 sau khi xuất hiện một tiếng động lớn chưa rõ nguyên nhân. Nhiều quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump cũng được sơ tán ngay sau đó.

Khoảnh khắc Tổng thống Trump cùng phu nhân được mật vụ Mỹ đưa đến nơi an toàn

Khoảnh khắc Tổng thống Trump cùng phu nhân được mật vụ Mỹ đưa đến nơi an toàn

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã được lực lượng Mật vụ Mỹ hộ tống rời khỏi buổi tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng tối 25/4 sau khi xuất hiện một tiếng động lớn chưa rõ nguyên nhân. Nhiều quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump cũng được sơ tán ngay sau đó.

Ông Trump: Iran chuẩn bị đưa ra đề xuất nhằm đáp ứng yêu cầu của Mỹ
Ông Trump: Iran chuẩn bị đưa ra đề xuất nhằm đáp ứng yêu cầu của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/4 cho biết Iran đang chuẩn bị đưa ra một đề xuất gửi tới Washington, song bản thân ông hiện chưa nắm được nội dung cụ thể.

Ông Trump: Iran chuẩn bị đưa ra đề xuất nhằm đáp ứng yêu cầu của Mỹ

Ông Trump: Iran chuẩn bị đưa ra đề xuất nhằm đáp ứng yêu cầu của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/4 cho biết Iran đang chuẩn bị đưa ra một đề xuất gửi tới Washington, song bản thân ông hiện chưa nắm được nội dung cụ thể.

Ông Trump cân nhắc các phương án tấn công Iran sau khi đàm phán thất bại
Ông Trump cân nhắc các phương án tấn công Iran sau khi đàm phán thất bại

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump và các cố vấn đang xem xét khả năng nối lại các đòn tấn công quân sự hạn chế nhằm vào Iran, bên cạnh việc tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz, như một cách phá vỡ bế tắc trong tiến trình đàm phán hòa bình, theo các quan chức Mỹ và nguồn thạo tin.

Ông Trump cân nhắc các phương án tấn công Iran sau khi đàm phán thất bại

Ông Trump cân nhắc các phương án tấn công Iran sau khi đàm phán thất bại

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump và các cố vấn đang xem xét khả năng nối lại các đòn tấn công quân sự hạn chế nhằm vào Iran, bên cạnh việc tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz, như một cách phá vỡ bế tắc trong tiến trình đàm phán hòa bình, theo các quan chức Mỹ và nguồn thạo tin.

