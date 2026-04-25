Ông Trump: Iran chuẩn bị đưa ra đề xuất nhằm đáp ứng yêu cầu của Mỹ

Thứ Bảy, 08:23, 25/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/4 cho biết Iran đang chuẩn bị đưa ra một đề xuất gửi tới Washington, song bản thân ông hiện chưa nắm được nội dung cụ thể.

Trả lời phỏng vấn Reuters qua điện thoại, ông Trump nói: “Iran đang đưa ra một đề xuất và chúng ta sẽ phải chờ xem”, đồng thời cho biết chưa có thông tin chi tiết về đề xuất này.

Khi được hỏi Mỹ đang đàm phán với ai phía Iran, ông Trump từ chối nêu cụ thể, chỉ cho biết: “Tôi không muốn nói điều đó, nhưng chúng tôi đang làm việc với những người đang nắm quyền hiện nay”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo giới tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh tiến trình đối thoại giữa hai bên vẫn thiếu rõ ràng về đầu mối tiếp xúc.

Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ thừa nhận sự thiếu chắc chắn về cơ cấu lãnh đạo tại Iran đang gây khó khăn cho các cuộc đàm phán.

“Họ đang trì hoãn vì chúng tôi không biết làm việc với ai. Họ biết ai là lãnh đạo ở đất nước này, còn chúng tôi thì không biết ai là lãnh đạo ở Iran”, ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.

Về phía Iran, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định không có kế hoạch tổ chức cuộc gặp nào giữa các nhà đàm phán Iran và Mỹ tại Pakistan, trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin trái chiều về tiến trình đối thoại giữa hai bên.

Trên mạng xã hội X, ông Baghaei nêu rõ: “Không có cuộc gặp nào được lên kế hoạch giữa Iran và Mỹ. Quan điểm của Iran sẽ được chuyển tới Pakistan”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng cho biết Ngoại trưởng Abbas Araghchi đang có mặt tại Pakistan để làm việc với giới chức nước này, trong khuôn khổ các nỗ lực trung gian nhằm chấm dứt “cuộc chiến do Mỹ phát động” và khôi phục hòa bình trong khu vực.

Tuyên bố từ phía Tehran tiếp tục làm gia tăng sự thiếu nhất quán trong thông tin liên quan đến các cuộc đàm phán. Trước đó, Nhà Trắng cho biết ông Jared Kushner và đặc phái viên Steve Witkoff sẽ tới Pakistan để tiến hành các cuộc tiếp xúc trực tiếp với phía Iran.

Giang Bùi/VOV.VN
Cuộc đua sức bền Mỹ - Iran: Ai sẽ xuống thang trước?
Cuộc đua sức bền Mỹ - Iran: Ai sẽ xuống thang trước?

VOV.VN - Trong bối cảnh đàm phán bế tắc và chưa có đột phá, xung đột Mỹ – Iran ngày càng mang tính “tiêu hao” hơn là đối đầu quân sự truyền thống. Câu hỏi trọng tâm lúc này không phải là ai mạnh hơn, mà là bên nào đủ sức bền để theo đuổi cuộc chơi lâu dài?

Cuộc đua sức bền Mỹ - Iran: Ai sẽ xuống thang trước?

Cuộc đua sức bền Mỹ - Iran: Ai sẽ xuống thang trước?

VOV.VN - Trong bối cảnh đàm phán bế tắc và chưa có đột phá, xung đột Mỹ – Iran ngày càng mang tính “tiêu hao” hơn là đối đầu quân sự truyền thống. Câu hỏi trọng tâm lúc này không phải là ai mạnh hơn, mà là bên nào đủ sức bền để theo đuổi cuộc chơi lâu dài?

Hàm ý của ông Trump khi cảnh báo "đừng hối thúc tôi" về cuộc chiến Iran
Hàm ý của ông Trump khi cảnh báo "đừng hối thúc tôi" về cuộc chiến Iran

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực thuyết phục hai đối tượng quan trọng, đó là giới lãnh đạo Iran và công chúng Mỹ, rằng ông vẫn là người nắm quyền kiểm soát cuộc chiến. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay nằm ở việc dường như cả hai phía đều không còn mặn mà với những tuyên bố này.

Hàm ý của ông Trump khi cảnh báo "đừng hối thúc tôi" về cuộc chiến Iran

Hàm ý của ông Trump khi cảnh báo "đừng hối thúc tôi" về cuộc chiến Iran

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực thuyết phục hai đối tượng quan trọng, đó là giới lãnh đạo Iran và công chúng Mỹ, rằng ông vẫn là người nắm quyền kiểm soát cuộc chiến. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay nằm ở việc dường như cả hai phía đều không còn mặn mà với những tuyên bố này.

Mỹ khẳng định kiểm soát Hormuz, mở rộng phong tỏa Iran trên quy mô toàn cầu
Mỹ khẳng định kiểm soát Hormuz, mở rộng phong tỏa Iran trên quy mô toàn cầu

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết chiến dịch phong tỏa các cảng của Iran do Hải quân Mỹ triển khai đang “mở rộng và mang tính toàn cầu”, đồng thời khẳng định Washington đang gia tăng kiểm soát eo biển Hormuz.

Mỹ khẳng định kiểm soát Hormuz, mở rộng phong tỏa Iran trên quy mô toàn cầu

Mỹ khẳng định kiểm soát Hormuz, mở rộng phong tỏa Iran trên quy mô toàn cầu

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết chiến dịch phong tỏa các cảng của Iran do Hải quân Mỹ triển khai đang “mở rộng và mang tính toàn cầu”, đồng thời khẳng định Washington đang gia tăng kiểm soát eo biển Hormuz.

