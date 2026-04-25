Ông Trump: Iran chuẩn bị đưa ra đề xuất nhằm đáp ứng yêu cầu của Mỹ

Trả lời phỏng vấn Reuters qua điện thoại, ông Trump nói: “Iran đang đưa ra một đề xuất và chúng ta sẽ phải chờ xem”, đồng thời cho biết chưa có thông tin chi tiết về đề xuất này.

Khi được hỏi Mỹ đang đàm phán với ai phía Iran, ông Trump từ chối nêu cụ thể, chỉ cho biết: “Tôi không muốn nói điều đó, nhưng chúng tôi đang làm việc với những người đang nắm quyền hiện nay”.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh tiến trình đối thoại giữa hai bên vẫn thiếu rõ ràng về đầu mối tiếp xúc.

Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ thừa nhận sự thiếu chắc chắn về cơ cấu lãnh đạo tại Iran đang gây khó khăn cho các cuộc đàm phán.

“Họ đang trì hoãn vì chúng tôi không biết làm việc với ai. Họ biết ai là lãnh đạo ở đất nước này, còn chúng tôi thì không biết ai là lãnh đạo ở Iran”, ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.

Về phía Iran, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định không có kế hoạch tổ chức cuộc gặp nào giữa các nhà đàm phán Iran và Mỹ tại Pakistan, trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin trái chiều về tiến trình đối thoại giữa hai bên.

Trên mạng xã hội X, ông Baghaei nêu rõ: “Không có cuộc gặp nào được lên kế hoạch giữa Iran và Mỹ. Quan điểm của Iran sẽ được chuyển tới Pakistan”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng cho biết Ngoại trưởng Abbas Araghchi đang có mặt tại Pakistan để làm việc với giới chức nước này, trong khuôn khổ các nỗ lực trung gian nhằm chấm dứt “cuộc chiến do Mỹ phát động” và khôi phục hòa bình trong khu vực.

Tuyên bố từ phía Tehran tiếp tục làm gia tăng sự thiếu nhất quán trong thông tin liên quan đến các cuộc đàm phán. Trước đó, Nhà Trắng cho biết ông Jared Kushner và đặc phái viên Steve Witkoff sẽ tới Pakistan để tiến hành các cuộc tiếp xúc trực tiếp với phía Iran.