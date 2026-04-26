Ông Trump được sơ tán khẩn cấp sau sự cố an ninh tại tiệc phóng viên ở Nhà Trắng

Sự cố xảy ra đúng vào thời điểm ông Trump tham dự lần đầu tiên với tư cách tổng thống tại tiệc thường niên của Hiệp hội phóng viên Nhà Trắng ở Washington. Đây là sự kiện vốn thu hút sự chú ý lớn khi quy tụ các chính trị gia, nhà báo, người nổi tiếng và giới quan sát.

Theo các nhân chứng, lực lượng mật vụ Mỹ và an ninh lập tức bao vây khu vực phòng tiệc ở Nhà Trắng. Hàng trăm khách mời phải cúi rạp xuống dưới bàn trong khi các nhân viên an ninh liên tục hô lớn yêu cầu tránh đường và tìm chỗ ẩn nấp.

Buổi tiệc năm nay diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa chính quyền Tổng thống Trump và báo chí thường xuyên căng thẳng, khiến sự xuất hiện của ông càng được theo dõi sát sao. Theo thông lệ, các tổng thống Mỹ khi tham dự sự kiện này thường nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do ngôn luận và Tu chính án thứ nhất, đồng thời đưa ra những lời “châm biếm nhẹ nhàng” với giới truyền thông.

Trước đó, ông Trump từng không tham dự sự kiện này trong nhiệm kỳ đầu cũng như năm đầu nhiệm kỳ thứ hai. Ông từng xuất hiện với tư cách khách mời vào năm 2011, khi cựu Tổng thống Barack Obama có những phát biểu hài hước nhắm vào ông, khi đó là một doanh nhân bất động sản tại New York.

Khác với nhiều năm trước từng mời các danh hài châm biếm tổng thống, ban tổ chức năm nay lựa chọn nghệ sĩ ảo thuật trí tuệ Oz Pearlman làm tiết mục chính.

Sự hiện diện của ông Trump cũng làm dấy lên tranh luận kéo dài xung quanh tính phù hợp của sự kiện này, đặc biệt là việc các nhà báo giao lưu xã hội với chính những nhân vật mà họ đưa tin. Một số cơ quan báo chí lớn như The New York Times đã ngừng tham dự từ hơn một thập kỷ trước vì lý do này.