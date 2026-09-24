Ông Donald Trump đón ông Tập Cận Bình bằng nghi thức ngoại giao hiếm thấy

Việc một Tổng thống Mỹ ra tận sân bay đón lãnh đạo nước ngoài được đánh giá là nghi thức ngoại giao hiếm thấy trong những thập niên gần đây.

Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania Trump đã chờ sẵn ở cầu thang máy bay khi Chủ tịch Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên đến Căn cứ Liên hợp Andrews, nằm bên ngoài thủ đô Washington. Đây là cử chỉ ngoại giao hiếm thấy tại Washington trong nhiều thập niên gần đây. Trước đó, Tổng thống Barack Obama từng ra Căn cứ Liên hợp Andrews đón Giáo hoàng Francis năm 2015; còn ông Trump đón Tổng thống Nga Vladimir Putin trên đường băng tại Alaska năm 2025.

Tổng thống Trump ra tận sân bay đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters.

Hai nhà lãnh đạo bắt tay và trao đổi ngắn trước khi cùng tham dự lễ đón trên đường băng. Nhà Trắng cho biết việc Tổng thống Trump trực tiếp đón ông Tập Cận Bình nhằm đáp lại sự tiếp đón dành cho nhà lãnh đạo Mỹ trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 5.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Mỹ trong hơn một thập kỷ và là cuộc gặp thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục bất đồng về thương mại, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, khoáng sản đất hiếm và vấn đề Đài Loan.

Trọng tâm của chuyến thăm sẽ diễn ra ngày 24/9. Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania Trump sẽ chủ trì lễ đón cấp Nhà nước dành cho Chủ tịch Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên tại Nhà Trắng.

Hai nhà lãnh đạo dự kiến tham dự lễ duyệt đội danh dự tại Vườn Hồng trước khi tiến hành hội đàm kín. Tối cùng ngày, Tổng thống Trump sẽ chủ trì quốc yến tại Phòng Đông Nhà Trắng. Khách mời dự kiến có lãnh đạo một số tập đoàn công nghệ và tài chính lớn của Mỹ.

Trong cuộc hội đàm, hai bên dự kiến tập trung thảo luận khả năng gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại hiện nay, dự kiến hết hiệu lực ngày 10/11. Washington và Bắc Kinh vẫn còn bất đồng về thời hạn gia hạn cũng như phạm vi các biện pháp thuế quan có thể được điều chỉnh.

Trí tuệ nhân tạo cũng được dự báo là một nội dung quan trọng. Mỹ đã đề xuất thiết lập cơ chế trao đổi cảnh báo với Trung Quốc về các sự cố liên quan đến trí tuệ nhân tạo có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Tuy nhiên, khả năng hai bên đạt được một thỏa thuận lớn về quản trị hoặc an toàn trí tuệ nhân tạo trong chuyến thăm này vẫn chưa rõ ràng. Các nội dung khác có thể được thảo luận gồm kiểm soát xuất khẩu công nghệ, nguồn cung đất hiếm, vấn đề Đài Loan và tình hình Trung Đông.

Theo chương trình, ngày 25/9, Chủ tịch Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên sẽ trở lại Nhà Trắng dự tiệc trà riêng với Tổng thống Trump và Đệ nhất Phu nhân. Hai nhà lãnh đạo sau đó dự kiến thăm Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Mỹ trước khi Chủ tịch Trung Quốc kết thúc chuyến thăm.