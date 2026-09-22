Ông Trump nói Mỹ đang sản xuất đạn dược "với quy mô chưa từng có tiền lệ"

Ngày 22/9, Tổng thống Mỹ nói với các nhà lãnh đạo thế giới tại Đại hội đồng Liên hợp quốc rằng "chúng tôi có nhiều đạn dược hơn mức có thể tưởng tượng là sẽ sử dụng đến".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Một báo cáo gần đây từ cơ quan giám sát chính thức của Lầu Năm Góc đã thừa nhận tình trạng cạn kiệt các kho dự trữ đạn dược quan trọng của Mỹ trong bối cảnh cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng với Iran.

Tháng trước, CNN đưa tin rằng quân đội Mỹ đã sử dụng gần 80% số tên lửa đánh chặn cho một hệ thống phòng thủ tên lửa chủ chốt, trong khi các chỉ huy cấp cao cảnh báo rằng kho dự trữ đạn dược của Lầu Năm Góc đang ở mức "thấp đến mức nguy hiểm".

Ông Trump cho biết Mỹ đang sản xuất đạn dược "với quy mô chưa từng có tiền lệ".

"Chúng tôi đang gia tăng kho dự trữ với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết", ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng Mỹ đang xây dựng các nhà máy sản xuất đạn dược mới.

Những phát biểu của ông Trump tại Đại hội đồng Liên hợp quốc cũng tương đồng với nội dung một bài đăng trên mạng xã hội trước đó cùng ngày, trong đó ông nói rằng "những kẻ hèn nhát và phản bội rất muốn rêu rao rằng Mỹ đang thiếu hụt đạn dược. Điều đó không đúng sự thật".