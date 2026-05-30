English
/ HỒ SƠ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ loay hoay khi cạn kiệt vũ khí đạn dược do xung đột tại Iran

Thứ Bảy, 05:45, 30/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phân tích mới đây cho thấy Mỹ đã mất rất nhiều vũ khí đạn dược trong chiến tranh Iran và họ sẽ cần nhiều năm để bổ sung kho vũ khí tiên tiến đã được sử dụng đó, khiến Mỹ đối mặt những rủi ro an ninh nhất định.

Các nhà thầu quân sự của Mỹ cần ít nhất 3 năm để bổ sung kho dự trữ của 3 hệ thống vũ khí chủ chốt được sử dụng rộng rãi trong chiến tranh Iran, theo một phân tích được công bố hôm 27/5/2026, làm gia tăng nỗi lo ngại trong nội bộ Mỹ rằng lực lượng quân sự của họ sẽ có hỏa lực hạn chế trong bất kỳ cuộc xung đột nào trong tương lai với một nước lớn nào đó ở Tây Thái Bình Dương.

my loay hoay khi can kiet vu khi dan duoc do xung dot tai iran hinh anh 1
Hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ. Ảnh: Army technology.

Các hệ thống vũ khí đó gồm tên lửa hành trình Tomahawk (được sử dụng để tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ đối phương) và các tên lửa đánh chặn Patriot và THAAD (để phòng chống tên lửa và máy bay không người lái đang bay tới).

“Mỹ có đủ đạn dược cho bất kỳ kịch bản khả thi nào trong chiến tranh Iran, nhưng lượng dự trữ cạn kiệt đã tạo ra cho Mỹ một lỗ hổng dễ bị tổn thương trong tình huống nổ ra cuộc xung đột tiềm tàng ở Tây Thái Bình Dương”, Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) cho biết trong báo cáo mới của mình, được cung cấp cho hãng thông tấn AP. “Do đó, thời gian cần thiết để xây dựng lại các kho dự trữ đó đã trở thành một mối lo ngại lớn”.

Chính quyền ông Trump tăng tiền, nhưng sản xuất vẫn cần thời gian

Phân tích của viện nghiên cứu Washington nói trên đã tính đến đề xuất ngân sách quốc phòng lịch sử trị giá 1.500 tỷ USD của chính quyền phe Cộng hòa Trump cho năm 2027, trong đó đẩy nhanh đáng kể chi tiêu cho các loại đạn dược cao cấp đã bắt đầu dưới thời chính quyền của ông Biden. Mặc dù có sự đồng thuận lưỡng đảng trong Quốc hội về việc tăng cường kho dự trữ, nhưng “vấn đề hiện nay không phải là tiền mà là thời gian”, theo báo cáo.

“Cần thời gian để mở rộng năng lực sản xuất và xây dựng các hệ thống phức tạp này”, báo cáo có đoạn, đồng thời nói thêm rằng giai đoạn dễ bị tổn thương sẽ kéo dài “trong vài năm cho đến khi kho dự trữ trở lại mức trước đây và thêm vài năm nữa trước khi đạt đến mức mà các nhà hoạch định chiến tranh mong muốn”.

Mặc dù kho dự trữ đạn dược được xếp vào loại mật, CSIS cho biết có đủ thông tin công khai trong các tài liệu ngân sách của Lầu Năm Góc để ước tính thời gian sản xuất.

Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã khẳng định nước này có khả năng tham chiến trong bất kỳ cuộc chiến nào. Họ đã hối thúc các nhà thầu quốc phòng đẩy nhanh sản xuất đạn dược, với việc ông Hegseth nói với các nhà lập pháp tháng trước rằng chi tiêu quân sự dưới thời ông Trump sẽ giúp các nhà sản xuất tăng gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba năng lực sản xuất.

Trong cuộc họp nội các của Tổng thống Trump hôm 27/5, Bộ trưởng Hegseth đã ca ngợi những nỗ lực của Tổng thống trong việc mở rộng ngành sản xuất quốc phòng của nước này, với các nhà thầu tư nhân đầu tư vào các nhà máy và dây chuyền sản xuất mới “để chúng ta có được vũ khí nhanh hơn bao giờ hết”.

Phát ngôn viên chính của Lầu Năm Góc, Sean Parnell, cho biết trong một tuyên bố rằng quân đội Mỹ “có mọi thứ cần thiết để triển khai hành động vào thời điểm và địa điểm do Tổng thống lựa chọn”. Ông Parnell nói, “chúng tôi đã thực hiện nhiều chiến dịch thành công rộng khắp trong khi đảm bảo quân đội Mỹ sở hữu một kho vũ khí hùng hậu để bảo vệ người dân và lợi ích của chúng ta”.

Một số chuyên gia quân sự đã phản bác lại. Bà Virginia Burger, nhà phân tích chính sách quốc phòng cấp cao tại tổ chức giám sát Project On Government Oversight và là cựu sĩ quan thủy quân lục chiến, cho biết các quan chức Lầu Năm Góc “biết rõ thực tế về kho dự trữ quân sự của chúng ta và hy vọng họ đã nói với ai đó rằng, ‘Nếu chúng ta tham gia cuộc chiến này, ngay cả với những ước tính thận trọng nhất, chúng ta cũng đang rút cạn kho dự trữ xuống mức nguy cấp’”.

Những lo ngại về việc kho dự trữ bị suy giảm là chủ đề được thảo luận tại các phiên điều trần gần đây của Quốc hội Mỹ. Đối với đảng Dân chủ, nguồn cung cấp đạn dược là một chỉ số bất lợi đối với cuộc chiến tranh Iran do ông Trump phát động mà không có sự chấp thuận của giới lập pháp. Một số đảng viên Cộng hòa lập luận rằng vấn đề bắt nguồn từ việc Mỹ gửi hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot đến Ukraine sau khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” vào năm 2022, mặc dù một số đồng minh của Mỹ cũng sử dụng các hệ thống này.

Nguồn gốc của tình trạng khó khăn này có thể bắt nguồn từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc - ông Mark Cancian, một đại tá thủy quân lục chiến đã nghỉ hưu và cố vấn cấp cao tại CSIS, đồng tác giả nghiên cứu với Chris H. Park, cho biết.

tong thong My Trump roi khoi 1 cuoc hop bao o Nha Trang -ap.jpg

Thế kẹt của ông Trump khi thỏa thuận khung Mỹ - Iran cận kề

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan khi tìm cách chấm dứt cuộc chiến Iran: Vừa chịu áp lực phải mở lại eo biển Hormuz và giảm giá xăng dầu tại Mỹ, vừa phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ những người cứng rắn trong chính đảng của mình trước bất kỳ sự nhượng bộ nào đối với Iran.

Sau khi Liên Xô tan rã cuối năm 1991, Mỹ cho rằng các cuộc chiến tranh trong tương lai sẽ ngắn và mang tính khu vực, ít cần đến số lượng lớn các loại vũ khí cao cấp như vậy - ông Cancian cho biết trong một cuộc phỏng vấn. Lầu Năm Góc đã đặt hàng số lượng tương đối thấp, với giả định rằng quân đội Mỹ sẽ không cần nhiều trong số đó. Các nhà thầu quân sự đã hưởng ứng bằng cách dựa vào quy mô sản xuất tương đối nhỏ để chế tạo chúng.

Xung đột vũ trang Nga - Ukraine cho thấy rằng các cuộc chiến có thể kéo dài và đòi hỏi lượng dự trữ lớn các loại vũ khí tiên tiến, ông Cancian nói. Đồng thời, các chiến lược gia quân sự của Mỹ đang mô phỏng các cuộc xung đột có thể xảy ra ở Tây Thái Bình Dương.

“Suy nghĩ bắt đầu thay đổi, nhưng việc xây dựng kho dự trữ cần thời gian”, ông Cancian nói thêm rằng, một phần thách thức là phải nhanh chóng đáp ứng được mạng lưới phức tạp các chuỗi cung ứng và nhà thầu phụ sản xuất các linh kiện rất mới.

Ông Cancian, người từng giám sát việc mua sắm trang thiết bị quân sự tại Văn phòng Quản lý và ngân sách dưới thời các Tổng thống George W. Bush (đảng Cộng hòa) và Barack Obama (đảng Dân chủ), cho biết chính quyền của Tổng thống Joe Biden xứng đáng được ghi nhận vì đã khởi xướng các cuộc đối thoại với ngành công nghiệp quốc phòng, đầu tư tiền vào cơ sở công nghiệp và đẩy mạnh sản xuất.

Sẽ mất bao lâu để xây dựng lại các kho dự trữ quan trọng?

Mỹ đã bắn hơn 1.000 quả tên lửa Tomahawk vào Iran, và ước tính của CSIS cho thấy có thể phải đến cuối năm 2030 mới có thể bổ sung đầy đủ lượng dự trữ trước chiến tranh.

Báo cáo cho biết, do số lượng đơn đặt hàng nhỏ trong quá khứ, mỗi năm chỉ sản xuất chưa đến 200 tên lửa Tomahawk. Tuy nhiên, nhà sản xuất Raytheon đặt mục tiêu tăng công suất lên hơn 1.000 tên lửa mỗi năm.

RTX, công ty mẹ của Raytheon, từ chối bình luận về các phát hiện của CSIS vì chưa xem báo cáo. Nhưng RTX đã chỉ ra các khoản đầu tư trị giá vài tỷ USD để tăng sản lượng, bao gồm mở rộng các cơ sở ở Alabama và Arizona (Mỹ).

Đối với các hệ thống phòng không đang được yêu cầu cao, việc thay thế tới 290 tên lửa đánh chặn THAAD (có khả năng bắn hạ máy bay không người lái và tên lửa của Iran) có thể kéo dài đến cuối năm 2029, theo ước tính của CSIS. Việc bổ sung hơn 1.000 tên lửa đánh chặn Patriot dự kiến ​​sẽ hoàn tất vào giữa năm 2029. CSIS lưu ý, Lockheed Martin đang tăng đáng kể sản lượng đạn dược cho cả hai hệ thống, trong khi việc chuyển giao THAAD “dường như đã được sắp xếp lại để ưu tiên nhu cầu của Mỹ hơn so với các đồng minh và đối tác”.

“Việc bàn giao tên lửa Patriot đặt ra một vấn đề nan giải cho Mỹ vì nhu cầu bổ sung kho dự trữ của chính mình, giúp Ukraine phòng thủ trước các cuộc tập kích tên lửa của Nga và đáp ứng nhu cầu của 17 quốc gia khác sử dụng tên lửa đánh chặn này”, báo cáo cho biết.

Lockheed Martin cho biết trong một tuyên bố rằng họ đang đầu tư 9 tỷ USD đến năm 2030 và “đã mang lại những kết quả hữu hình để đáp ứng nhu cầu đạn dược tăng cao, bao gồm một cơ sở mới ở Alabama được công bố tuần trước cùng với hơn 20 cơ sở khác trên khắp nước Mỹ”.

Xem thêm:

>> Yếu tố giúp Iran sinh tồn trước đòn phong tỏa khắc nghiệt của Mỹ ở Hormuz?

>> Bài học lịch sử và ý đồ của Mỹ - Israel dùng đặc nhiệm để đoạt urani của Iran

>> Mơ hồ chiến lược - học thuyết răn đe mới của vùng Vịnh trong cuộc chiến Iran

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: AP
Tag: Cạn kiệt vũ khí thiếu thốn đạn dược Mỹ thiếu vũ khí đạn dược cuộc chiến Iran xung đột Ukraine chế tạo vũ khí sản xuất đạn dược tiêu hao đạn dược an ninh quân sự VOV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chiến lược giúp Iran đối phó hiệu quả với Mỹ
Chiến lược giúp Iran đối phó hiệu quả với Mỹ

VOV.VN - Bị áp đảo về quân sự, Iran đã triển khai chiến lược mang tên “cưỡng ép tam giác”, còn được gọi là “cưỡng ép gián tiếp”, thông qua việc tấn công các quốc gia vùng Vịnh và đe dọa đóng cửa Eo biển Hormuz. Chiến lược này đã khiến Mỹ gặp nhiều khó khăn trong ứng phó suốt thời gian qua.

Chiến lược giúp Iran đối phó hiệu quả với Mỹ

Chiến lược giúp Iran đối phó hiệu quả với Mỹ

VOV.VN - Bị áp đảo về quân sự, Iran đã triển khai chiến lược mang tên “cưỡng ép tam giác”, còn được gọi là “cưỡng ép gián tiếp”, thông qua việc tấn công các quốc gia vùng Vịnh và đe dọa đóng cửa Eo biển Hormuz. Chiến lược này đã khiến Mỹ gặp nhiều khó khăn trong ứng phó suốt thời gian qua.

Quân chủng vũ trụ Mỹ đang theo dõi Iran sát sao như thế nào?
Quân chủng vũ trụ Mỹ đang theo dõi Iran sát sao như thế nào?

VOV.VN - Lực lượng vũ trụ thuộc quân đội Mỹ thường xuyên theo dõi khoảng 40.000 vật thể trong không gian. Quân chủng này cũng có khả năng quan sát các mục tiêu trên mặt đất. Và Iran là một mục tiêu hàng đầu của họ.

Quân chủng vũ trụ Mỹ đang theo dõi Iran sát sao như thế nào?

Quân chủng vũ trụ Mỹ đang theo dõi Iran sát sao như thế nào?

VOV.VN - Lực lượng vũ trụ thuộc quân đội Mỹ thường xuyên theo dõi khoảng 40.000 vật thể trong không gian. Quân chủng này cũng có khả năng quan sát các mục tiêu trên mặt đất. Và Iran là một mục tiêu hàng đầu của họ.

Mỹ cho rằng Iran đang “tiến rất gần” đến việc chế tạo vũ khí hạt nhân
Mỹ cho rằng Iran đang “tiến rất gần” đến việc chế tạo vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright hôm 13/5 nói với các nhà lập pháp rằng Iran đang “tiến rất gần” đến việc chế tạo vũ khí hạt nhân. Ông khẳng định rằng nước này chỉ còn “vài tuần nữa” là có thể làm giàu một tấn uranium lên mức độ chế tạo vũ khí.

Mỹ cho rằng Iran đang “tiến rất gần” đến việc chế tạo vũ khí hạt nhân

Mỹ cho rằng Iran đang “tiến rất gần” đến việc chế tạo vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright hôm 13/5 nói với các nhà lập pháp rằng Iran đang “tiến rất gần” đến việc chế tạo vũ khí hạt nhân. Ông khẳng định rằng nước này chỉ còn “vài tuần nữa” là có thể làm giàu một tấn uranium lên mức độ chế tạo vũ khí.

Tổng thống Trump không lo vũ khí Mỹ cạn kiệt trong bối cảnh xung đột với Iran
Tổng thống Trump không lo vũ khí Mỹ cạn kiệt trong bối cảnh xung đột với Iran

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump hôm 1/5 đã bác bỏ những lo ngại về việc cạn kiệt kho vũ khí của Mỹ do cuộc xung đột vũ trang với Iran.

Tổng thống Trump không lo vũ khí Mỹ cạn kiệt trong bối cảnh xung đột với Iran

Tổng thống Trump không lo vũ khí Mỹ cạn kiệt trong bối cảnh xung đột với Iran

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump hôm 1/5 đã bác bỏ những lo ngại về việc cạn kiệt kho vũ khí của Mỹ do cuộc xung đột vũ trang với Iran.

Mỹ trì hoãn giao vũ khí cho một số nước châu Âu do xung đột Iran
Mỹ trì hoãn giao vũ khí cho một số nước châu Âu do xung đột Iran

VOV.VN - Các quan chức Mỹ đã thông báo với một số đối tác châu Âu rằng việc bàn giao một số lô hàng vũ khí đã ký hợp đồng trước đó có thể bị trì hoãn do xung đột vũ trang ở Iran tiếp tục làm cạn kiệt kho dự trữ vũ khí, theo 5 nguồn tin quen thuộc với vấn đề này.

Mỹ trì hoãn giao vũ khí cho một số nước châu Âu do xung đột Iran

Mỹ trì hoãn giao vũ khí cho một số nước châu Âu do xung đột Iran

VOV.VN - Các quan chức Mỹ đã thông báo với một số đối tác châu Âu rằng việc bàn giao một số lô hàng vũ khí đã ký hợp đồng trước đó có thể bị trì hoãn do xung đột vũ trang ở Iran tiếp tục làm cạn kiệt kho dự trữ vũ khí, theo 5 nguồn tin quen thuộc với vấn đề này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ