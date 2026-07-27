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Tổng thống Trump phủ nhận việc Mỹ sắp hết đạn dược

Thứ Hai, 06:46, 27/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 26/7, đã phủ nhận các báo cáo cho rằng Mỹ đang cạn kiệt đạn dược trong cuộc xung đột với Iran.

“Chúng tôi có nhiều đạn dược hơn bất kỳ ai trên thế giới, và nhiều hơn mức cần thiết,” ông Trump phát biểu với tờ Wall Street Journal trong một cuộc phỏng vấn.

Trước đó cùng ngày, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz cũng khẳng định Mỹ có “mọi thứ cần thiết” cho các hoạt động quân sự chống lại Iran, bác bỏ các báo cáo cho rằng kho vũ khí của Mỹ đang cạn kiệt.

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Một chiếc máy bay B-1B Lancer cùng các loại bom của Không quân Mỹ tại căn cứ không quân RAF Fairford, Gloucestershire, Anh (Ảnh: Reuters)

“Tôi muốn nói rõ ràng: Quân đội Mỹ, và tôi đã xác minh điều này bằng mọi cách, có mọi thứ cần thiết để tiến hành chiến dịch này một cách hiệu quả nhất có thể” ông Waltz phát biểu trong chương trình “Meet the Press” của NBC News.

“Và tôi phải nói với các bạn, những người đang tung tin đồn vô lý này đáng phải ngồi tù”.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin trên báo chí cho thấy các chỉ huy quân đội Mỹ đã cho phép bỏ qua một số cuộc tấn công của Iran nhằm vào hệ thống phòng thủ của Mỹ, như một phần nỗ lực bảo toàn kho dự trữ vũ khí của Lầu Năm Góc khỏi bị cạn kiệt.

Hãng NBC News cũng đã đưa tin trước đó rằng kho vũ khí của Mỹ đang giảm dần do cuộc chiến với Iran tiếp tục kéo dài.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã yêu cầu Quốc hội Mỹ phê chuẩn khoản tài trợ bổ sung 67 tỷ USD để tăng cường sản xuất và đẩy nhanh việc giao vũ khí. Trong một phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Thượng viện hồi tháng 4, ông Hegseth thừa nhận rằng có thể mất “nhiều tháng và nhiều năm” để xây dựng lại kho vũ khí của Mỹ.

Phan Tùng/VOV.VN
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