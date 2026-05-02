Iran vẫn ưu tiên kết thúc chiến tranh; Mỹ áp đặt thêm trừng phạt

Thứ Bảy, 05:54, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran ngày 1/5 khẳng định, nước này vẫn ưu tiên hàng đầu cho việc kết thúc chiến tranh và đảm bảo một nền hòa bình bền vững tại khu vực. Tuy nhiên, trong cùng ngày, chính quyền Mỹ đã công bố biện pháp trừng phạt mới liên quan Iran, lần thứ 2 trong chưa đầy một tuần.

Thông báo áp đặt trừng phạt mới liên quan Iran, được Bộ Tài chính Mỹ công bố trên website chính thức, nhắm vào một tàu cùng một số cá nhân và thực thể. Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo bất kỳ hãng vận tải nào trả phí cho phía Iran để được cấp phép cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, bao gồm cả các khoản đóng góp từ thiện cho các tổ chức nhân đạo của Iran như tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ, cũng đối mặt nguy cơ bị trừng phạt.

Đây là lần thứ 2 trong chưa đầy một tuần, chính quyền Mỹ áp đặt trừng phạt liên quan Iran. Trước đó, hôm 28/4, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng công bố lệnh trừng phạt với 35 cá nhân và tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ hệ thống tài chính Iran.

iran van uu tien ket thuc chien tranh my ap dat them trung phat hinh anh 1
Các tòa nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công tại Tehran, Iran. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Về phía Iran, Bộ Ngoại giao nước này khẳng định, Tehran vẫn đặt ưu tiên cho việc kết thúc hoàn toàn xung đột và đảm bảo một nền hòa bình bền vững. Tuyên bố được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei đưa ra tối 1/5, vài giờ sau khi truyền thông Iran xác nhận Tehran đã chuyển đề xuất đàm phán sửa đổi cho Washington.

Trước đó, trong đề xuất đàm phán gốc gửi Mỹ cuối tuần trước, Iran yêu cầu đạt được thỏa thuận kết thúc hoàn toàn xung đột và đảm bảo chiến tranh không tái diễn, trước khi triển khai đàm phán về hai chủ đề quan trọng khác là eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân.

Cũng về tình hình tại Iran, trang tin Nournews có liên hệ mật thiết với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tối 1/5 xác nhận, 14 lính IRGC đã thiệt mạng trong một vụ nổ quả bom còn sót lại trong giai đoạn đầu xung đột. Vụ nổ xảy ra gần thành phố Zanjan, phía Bắc Iran. Đây được coi là sự cố hậu chiến sự gây thiệt hại nghiêm trọng nhất về người tại Iran, kể từ khi Mỹ và Iran triển khai lệnh ngừng bắn hôm 8/4, sau tròn 40 ngày xung đột.

Trong một diễn biến thực địa đáng chú ý khác, truyền thông khu vực tối 1/5 dẫn một quan chức Mỹ cho biết, tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã chính thức rời khu vực Trung Đông và hiện thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Tư lệnh châu Âu.

Trước đó, tàu USS Gerald R. Ford cùng 2 tàu sân bay khác là USS Abraham Lincoln và USS George H.W. Bush, hoạt động tại Trung Đông và thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM). Đây là lần đầu tiên sau nhiều thập niên, quân đội Mỹ triển khai cùng lúc 3 tàu sân bay tới Trung Đông. Động thái nhằm gây sức ép lên Iran, buộc Tehran phải nhượng bộ Washington trên bàn đàm phán.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tín hiệu mới cho thấy ngoại giao giữa Mỹ và Iran chưa hoàn toàn đóng băng

VOV.VN - Iran đã đưa ra phản hồi về các sửa đổi mới nhất của Mỹ đối với kế hoạch dự thảo nhằm chấm dứt xung đột, một nguồn tin khu vực xác nhận với Axios.

VOV.VN - Iran đã đưa ra phản hồi về các sửa đổi mới nhất của Mỹ đối với kế hoạch dự thảo nhằm chấm dứt xung đột, một nguồn tin khu vực xác nhận với Axios.

Iran đưa ra đề xuất đàm phán mới với Mỹ

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Iran hôm nay đưa tin, giới chức nước này vừa chuyển cho Pakistan đề xuất đàm phán mới với Mỹ. Động thái được tiến hành gần một tuần sau khi Washington tuyên bố không hài lòng với đề xuất khung đàm phán ban đầu gồm 3 giai đoạn của Tehran

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Iran hôm nay đưa tin, giới chức nước này vừa chuyển cho Pakistan đề xuất đàm phán mới với Mỹ. Động thái được tiến hành gần một tuần sau khi Washington tuyên bố không hài lòng với đề xuất khung đàm phán ban đầu gồm 3 giai đoạn của Tehran

Lãnh tụ Tối cao Iran tuyên bố sẽ bảo vệ năng lực hạt nhân và tên lửa

VOV.VN - Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei ngày 30/4 tuyên bố sẽ bảo vệ năng lực hạt nhân và tên lửa của Iran, bất chấp nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm hạn chế chương trình này thông qua các cuộc không kích và trong khuôn khổ một thỏa thuận rộng hơn để củng cố lệnh ngừng bắn mong manh.

VOV.VN - Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei ngày 30/4 tuyên bố sẽ bảo vệ năng lực hạt nhân và tên lửa của Iran, bất chấp nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm hạn chế chương trình này thông qua các cuộc không kích và trong khuôn khổ một thỏa thuận rộng hơn để củng cố lệnh ngừng bắn mong manh.

Chính quyền ông Trump tuyên bố chiến dịch tại Iran đã “kết thúc” trước hạn chót

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng cuộc chiến tại Iran đã chấm dứt nhờ lệnh ngừng bắn bắt đầu từ đầu tháng 4/2026 - một cách diễn giải có thể giúp Nhà Trắng tránh phải xin phê chuẩn của Quốc hội.

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng cuộc chiến tại Iran đã chấm dứt nhờ lệnh ngừng bắn bắt đầu từ đầu tháng 4/2026 - một cách diễn giải có thể giúp Nhà Trắng tránh phải xin phê chuẩn của Quốc hội.

