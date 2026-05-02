Iran vẫn ưu tiên kết thúc chiến tranh; Mỹ áp đặt thêm trừng phạt

Thông báo áp đặt trừng phạt mới liên quan Iran, được Bộ Tài chính Mỹ công bố trên website chính thức, nhắm vào một tàu cùng một số cá nhân và thực thể. Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo bất kỳ hãng vận tải nào trả phí cho phía Iran để được cấp phép cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, bao gồm cả các khoản đóng góp từ thiện cho các tổ chức nhân đạo của Iran như tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ, cũng đối mặt nguy cơ bị trừng phạt.

Đây là lần thứ 2 trong chưa đầy một tuần, chính quyền Mỹ áp đặt trừng phạt liên quan Iran. Trước đó, hôm 28/4, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng công bố lệnh trừng phạt với 35 cá nhân và tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ hệ thống tài chính Iran.

Các tòa nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công tại Tehran, Iran. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Về phía Iran, Bộ Ngoại giao nước này khẳng định, Tehran vẫn đặt ưu tiên cho việc kết thúc hoàn toàn xung đột và đảm bảo một nền hòa bình bền vững. Tuyên bố được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei đưa ra tối 1/5, vài giờ sau khi truyền thông Iran xác nhận Tehran đã chuyển đề xuất đàm phán sửa đổi cho Washington.

Trước đó, trong đề xuất đàm phán gốc gửi Mỹ cuối tuần trước, Iran yêu cầu đạt được thỏa thuận kết thúc hoàn toàn xung đột và đảm bảo chiến tranh không tái diễn, trước khi triển khai đàm phán về hai chủ đề quan trọng khác là eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân.

Nóng thế giới ngày 2/5: Mỹ nói chiến dịch tại Iran kết thúc trước hạn chót VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Iran đánh chặn UAV tại thủ đô Tehran, Israel tăng tốc chuẩn bị tái chiến. Chính quyền ông Trump tuyên bố chiến dịch tại Iran đã “kết thúc” trước hạn chót. UAE ban hành lệnh cấm đi lại tới Iran, Lebanon và Iraq...

Cũng về tình hình tại Iran, trang tin Nournews có liên hệ mật thiết với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tối 1/5 xác nhận, 14 lính IRGC đã thiệt mạng trong một vụ nổ quả bom còn sót lại trong giai đoạn đầu xung đột. Vụ nổ xảy ra gần thành phố Zanjan, phía Bắc Iran. Đây được coi là sự cố hậu chiến sự gây thiệt hại nghiêm trọng nhất về người tại Iran, kể từ khi Mỹ và Iran triển khai lệnh ngừng bắn hôm 8/4, sau tròn 40 ngày xung đột.

Trong một diễn biến thực địa đáng chú ý khác, truyền thông khu vực tối 1/5 dẫn một quan chức Mỹ cho biết, tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã chính thức rời khu vực Trung Đông và hiện thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Tư lệnh châu Âu.

Trước đó, tàu USS Gerald R. Ford cùng 2 tàu sân bay khác là USS Abraham Lincoln và USS George H.W. Bush, hoạt động tại Trung Đông và thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM). Đây là lần đầu tiên sau nhiều thập niên, quân đội Mỹ triển khai cùng lúc 3 tàu sân bay tới Trung Đông. Động thái nhằm gây sức ép lên Iran, buộc Tehran phải nhượng bộ Washington trên bàn đàm phán.