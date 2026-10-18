English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Trump nói sẽ đưa ra “quyết định rất tốt” về lệnh trừng phạt chống Nga

Chủ Nhật, 09:20, 18/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/10 tuyên bố ông dự định đưa ra một “quyết định rất tốt” liên quan đến các lệnh trừng phạt chống Nga, một quyết định sẽ có lợi cho toàn thế giới.

 

“Nhiều người trong số các bạn chưa biết quyết định của tôi là gì, nhưng chúng ta sẽ tìm ra, và các bạn cũng sẽ tìm ra. Đó là một quyết định rất tốt, và đó sẽ là một quyết định tốt cho đất nước, và tôi nghĩ là tốt cho thế giới bởi vì chúng ta thực sự đang ở trên trường quốc tế”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida.

Ong trump noi se dua ra quyet dinh rat tot ve lenh trung phat chong nga hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố rằng Tổng thống Mỹ đã đặt ra thời hạn 60 ngày để đánh giá những hậu quả tiềm tàng của việc áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga, cũng như các mức thuế liên quan đối với các quốc gia khác, bao gồm cả tác động đến cả nền kinh tế Mỹ và toàn cầu. Theo Rubio, phân tích bổ sung này được thúc đẩy bởi sự biến động hiện tại trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Trước đó, ông Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp đình chỉ việc áp dụng các biện pháp chống Nga được quy định trong luật mới, chờ chỉ thị tiếp theo từ Tổng thống hoặc Ngoại trưởng.

Ngày 18/9, Tổng thông Trump đã ký một dự luật được Quốc hội Mỹ thông qua, quy định các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với giới lãnh đạo chính trị và quân sự cấp cao của Nga, cũng như các doanh nghiệp nhà nước.

Luật này bao gồm các điều khoản tăng thuế 500% đối với hàng nhập khẩu từ Nga và tăng 100% đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia mua năng lượng của Nga với số lượng lớn. Theo các điều khoản của luật, chính quyền Mỹ có thể lựa chọn không thực hiện các biện pháp này nếu cho rằng chúng trái với lợi ích quốc gia của nước Mỹ.

tong thong Trump gioi thieu thue doi ung cua My, thue quan My, My danh thue dap tra, thue Trump, My ap tra thue -reu.jpg

Mỹ tạm miễn hàng loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga

VOV.VN - Ngày 16/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh triển khai Đạo luật Trừng phạt Nga và Iran mang tên cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là sắc lệnh vừa xác lập cơ chế áp thuế rất cao đối với Nga và các nước mua dầu khí Nga, vừa lập tức miễn áp dụng các biện pháp này.

Phan Tùng/VOV.VN (biên dịch)
(Theo TASS)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Trump phủ nhận chỉ đạo hạn chế Ukraine sử dụng Starlink
Ông Trump phủ nhận chỉ đạo hạn chế Ukraine sử dụng Starlink

VOV.VN - Ông Trump phủ nhận ra lệnh hạn chế Ukraine sử dụng Starlink và Starshield giữa lúc Mỹ gia tăng sức ép yêu cầu Kiev dừng các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga.

Ông Trump phủ nhận chỉ đạo hạn chế Ukraine sử dụng Starlink

Ông Trump phủ nhận chỉ đạo hạn chế Ukraine sử dụng Starlink

VOV.VN - Ông Trump phủ nhận ra lệnh hạn chế Ukraine sử dụng Starlink và Starshield giữa lúc Mỹ gia tăng sức ép yêu cầu Kiev dừng các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga.

Tổng thống Ukraine chỉ trích quyết định của Mỹ hoãn áp trừng phạt mới với Nga
Tổng thống Ukraine chỉ trích quyết định của Mỹ hoãn áp trừng phạt mới với Nga

VOV.VN - Quyết định của Tổng thống Trump hoãn áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow được Nga hoan nghênh, trong khi Ukraine cảnh báo động thái này có thể khiến xung đột kéo dài.

Tổng thống Ukraine chỉ trích quyết định của Mỹ hoãn áp trừng phạt mới với Nga

Tổng thống Ukraine chỉ trích quyết định của Mỹ hoãn áp trừng phạt mới với Nga

VOV.VN - Quyết định của Tổng thống Trump hoãn áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow được Nga hoan nghênh, trong khi Ukraine cảnh báo động thái này có thể khiến xung đột kéo dài.

Xung đột Nga – NATO đang bắt đầu trên các vùng biển?
Xung đột Nga – NATO đang bắt đầu trên các vùng biển?

VOV.VN - Một loạt vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào tàu hàng trên Biển Đen đang làm dấy lên lo ngại rằng xung đột Nga - Ukraine lan rộng sang các tuyến hàng hải quốc tế. Hệ lụy của nó chính là việc NATO sẽ có hành động khi chiến tranh chạm tới lãnh thổ của mình.

Xung đột Nga – NATO đang bắt đầu trên các vùng biển?

Xung đột Nga – NATO đang bắt đầu trên các vùng biển?

VOV.VN - Một loạt vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào tàu hàng trên Biển Đen đang làm dấy lên lo ngại rằng xung đột Nga - Ukraine lan rộng sang các tuyến hàng hải quốc tế. Hệ lụy của nó chính là việc NATO sẽ có hành động khi chiến tranh chạm tới lãnh thổ của mình.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ