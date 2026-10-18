Ông Trump nói sẽ đưa ra “quyết định rất tốt” về lệnh trừng phạt chống Nga

“Nhiều người trong số các bạn chưa biết quyết định của tôi là gì, nhưng chúng ta sẽ tìm ra, và các bạn cũng sẽ tìm ra. Đó là một quyết định rất tốt, và đó sẽ là một quyết định tốt cho đất nước, và tôi nghĩ là tốt cho thế giới bởi vì chúng ta thực sự đang ở trên trường quốc tế”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố rằng Tổng thống Mỹ đã đặt ra thời hạn 60 ngày để đánh giá những hậu quả tiềm tàng của việc áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga, cũng như các mức thuế liên quan đối với các quốc gia khác, bao gồm cả tác động đến cả nền kinh tế Mỹ và toàn cầu. Theo Rubio, phân tích bổ sung này được thúc đẩy bởi sự biến động hiện tại trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Trước đó, ông Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp đình chỉ việc áp dụng các biện pháp chống Nga được quy định trong luật mới, chờ chỉ thị tiếp theo từ Tổng thống hoặc Ngoại trưởng.

Ngày 18/9, Tổng thông Trump đã ký một dự luật được Quốc hội Mỹ thông qua, quy định các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với giới lãnh đạo chính trị và quân sự cấp cao của Nga, cũng như các doanh nghiệp nhà nước.

Luật này bao gồm các điều khoản tăng thuế 500% đối với hàng nhập khẩu từ Nga và tăng 100% đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia mua năng lượng của Nga với số lượng lớn. Theo các điều khoản của luật, chính quyền Mỹ có thể lựa chọn không thực hiện các biện pháp này nếu cho rằng chúng trái với lợi ích quốc gia của nước Mỹ.