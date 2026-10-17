Mỹ tạm miễn hàng loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga

Theo sắc lệnh được Nhà Trắng công bố tối 16/10, Mỹ thiết lập cơ chế áp thuế bổ sung 500% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Nga, đồng thời quy định mức thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa từ 5 quốc gia nhập khẩu dầu khí Nga lớn nhất và 5 quốc gia bị xác định hỗ trợ Moscow né tránh các lệnh trừng phạt dầu mỏ nhiều nhất.

Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump đồng thời quyết định miễn áp dụng các mức thuế này, cùng nhiều biện pháp trừng phạt khác theo Đạo luật Lindsey Graham được ban hành ngày 18/9. Nhà Trắng cho biết quyết định miễn trừ được đưa ra vì lợi ích quốc gia Mỹ và đã được thông báo tới Quốc hội theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, sắc lệnh không ấn định thời hạn kết thúc cụ thể đối với các biện pháp miễn trừ. Chính quyền Mỹ vẫn duy trì khả năng khôi phục các biện pháp trừng phạt khi xét thấy cần thiết, đồng thời tiếp tục theo dõi hoạt động mua dầu khí Nga và những hành vi né tránh trừng phạt. Các lệnh trừng phạt Nga đã có hiệu lực trước đó không tự động bị bãi bỏ.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh chính sách năng lượng của chính quyền Tổng thống Trump đang gây tranh cãi tại Quốc hội Mỹ. Trước đó, một nhóm 12 thượng nghị sĩ thuộc cả hai đảng đã yêu cầu Tổng thống hủy bỏ thỏa thuận liên quan đến việc đưa dầu diesel Nga trở lại thị trường, cho rằng động thái này có thể giúp Moscow gia tăng nguồn thu phục vụ chiến tranh tại Ukraine.

Tổng thống Trump sau đó đã liên tục bảo vệ thỏa thuận dầu diesel với Nga với lập luận rằng việc bổ sung nguồn cung sẽ góp phần giảm giá nhiên liệu. Việc tạm miễn các biện pháp trừng phạt mới cũng diễn ra khi giá năng lượng tăng cao do xung đột tại Trung Đông, tạo thêm sức ép kinh tế và chính trị đối với chính quyền Mỹ trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11.