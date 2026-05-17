Ông Trump sẽ điện đàm với ông Netanyahu giữa đồn đoán nối lại tấn công Iran

Theo Fox News, cuộc điện đàm diễn ra sau chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Trump, nơi ông có cuộc gặp trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhà lãnh đạo Mỹ hiện vẫn ở Nhà Trắng trong ngày 17/5 và chưa có lịch trình xuất hiện công khai.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem, ngày 13/10/2025. Ảnh: Reuters

Phát biểu sáng 17/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông sẽ tiếp tục trao đổi với Tổng thống Trump về nhiều vấn đề, trong đó có Iran.

“Chúng tôi cũng đang theo dõi sát tình hình Iran. Hôm nay, như vài ngày gần đây, tôi sẽ nói chuyện với người bạn của chúng tôi là Tổng thống Trump”, ông Netanyahu nói.

Nhà lãnh đạo Israel cho biết thêm ông muốn lắng nghe những đánh giá của Tổng thống Trump sau chuyến thăm Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh “có rất nhiều khả năng có thể xảy ra” và Israel “đã chuẩn bị cho mọi kịch bản”.

Theo Fox News, các đánh giá tình báo khu vực cho rằng khả năng tái khởi động các đợt không kích nhằm vào Iran đang được xem xét, trong bối cảnh Tổng thống Trump được cho là ngày càng thất vọng với cách tiếp cận của Tehran liên quan tới vấn đề eo biển Hormuz và việc Iran bác bỏ yêu cầu từ bỏ tham vọng hạt nhân.

Theo hai quan chức tình báo khu vực, giới lãnh đạo Iran hiện tin rằng Tổng thống Trump có thể lựa chọn nối lại hành động quân sự. Hai người này cũng cho rằng Tehran đang theo đuổi chiến lược “đánh lừa và trì hoãn” nhằm kéo dài thời gian, với hy vọng khiến bất kỳ nỗ lực quay trở lại chiến dịch quân sự nào của Mỹ cũng sẽ trở nên phức tạp hơn.