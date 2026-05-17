中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Trump sẽ điện đàm với ông Netanyahu giữa đồn đoán nối lại tấn công Iran

Chủ Nhật, 20:52, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong ngày 17/5 (giờ Mỹ), giữa bối cảnh xuất hiện các đánh giá tình báo khu vực cho rằng Washington có thể xem xét nối lại các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran.

Theo Fox News, cuộc điện đàm diễn ra sau chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Trump, nơi ông có cuộc gặp trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhà lãnh đạo Mỹ hiện vẫn ở Nhà Trắng trong ngày 17/5 và chưa có lịch trình xuất hiện công khai.

Ong trump se dien dam voi ong netanyahu giua don doan noi lai tan cong iran hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem, ngày 13/10/2025. Ảnh: Reuters

Phát biểu sáng 17/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông sẽ tiếp tục trao đổi với Tổng thống Trump về nhiều vấn đề, trong đó có Iran.

“Chúng tôi cũng đang theo dõi sát tình hình Iran. Hôm nay, như vài ngày gần đây, tôi sẽ nói chuyện với người bạn của chúng tôi là Tổng thống Trump”, ông Netanyahu nói.

Nhà lãnh đạo Israel cho biết thêm ông muốn lắng nghe những đánh giá của Tổng thống Trump sau chuyến thăm Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh “có rất nhiều khả năng có thể xảy ra” và Israel “đã chuẩn bị cho mọi kịch bản”.

Theo Fox News, các đánh giá tình báo khu vực cho rằng khả năng tái khởi động các đợt không kích nhằm vào Iran đang được xem xét, trong bối cảnh Tổng thống Trump được cho là ngày càng thất vọng với cách tiếp cận của Tehran liên quan tới vấn đề eo biển Hormuz và việc Iran bác bỏ yêu cầu từ bỏ tham vọng hạt nhân.

Theo hai quan chức tình báo khu vực, giới lãnh đạo Iran hiện tin rằng Tổng thống Trump có thể lựa chọn nối lại hành động quân sự. Hai người này cũng cho rằng Tehran đang theo đuổi chiến lược “đánh lừa và trì hoãn” nhằm kéo dài thời gian, với hy vọng khiến bất kỳ nỗ lực quay trở lại chiến dịch quân sự nào của Mỹ cũng sẽ trở nên phức tạp hơn.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tag: Donald Trump Benjamin Netanyahu Iran Mỹ Israel Trung Đông eo biển Hormuz
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Toàn cảnh quốc tế trưa 17/5: Ông Trump gây sức ép, Iran quyết giữ vững lập trường
Toàn cảnh quốc tế trưa 17/5: Ông Trump gây sức ép, Iran quyết giữ vững lập trường

VOV.VN - Trong năm đầu tiên trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp dụng ngay cách đàm phán mạnh bạo và gây sốc để buộc nhiều quốc gia nhượng bộ trong các vấn đề, từ thuế quan tới xung đột vũ trang. Tuy vậy, trong xung đột ở Trung Đông hiện nay, Mỹ vẫn chưa thể đạt được mục tiêu đề ra.

Toàn cảnh quốc tế trưa 17/5: Ông Trump gây sức ép, Iran quyết giữ vững lập trường

Toàn cảnh quốc tế trưa 17/5: Ông Trump gây sức ép, Iran quyết giữ vững lập trường

VOV.VN - Trong năm đầu tiên trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp dụng ngay cách đàm phán mạnh bạo và gây sốc để buộc nhiều quốc gia nhượng bộ trong các vấn đề, từ thuế quan tới xung đột vũ trang. Tuy vậy, trong xung đột ở Trung Đông hiện nay, Mỹ vẫn chưa thể đạt được mục tiêu đề ra.

Nguy cơ ông Trump phát động cuộc tấn công mới nhằm vào Iran vẫn hiện hữu
Nguy cơ ông Trump phát động cuộc tấn công mới nhằm vào Iran vẫn hiện hữu

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có chuyến thăm được đánh giá là thành công tới Trung Quốc. Và giờ đây, ông sẽ có thể “toàn tâm, toàn ý” giải quyết một hồ sơ nóng khác của nước Mỹ: đạt thỏa thuận phi hạt nhân hóa với Iran.

Nguy cơ ông Trump phát động cuộc tấn công mới nhằm vào Iran vẫn hiện hữu

Nguy cơ ông Trump phát động cuộc tấn công mới nhằm vào Iran vẫn hiện hữu

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có chuyến thăm được đánh giá là thành công tới Trung Quốc. Và giờ đây, ông sẽ có thể “toàn tâm, toàn ý” giải quyết một hồ sơ nóng khác của nước Mỹ: đạt thỏa thuận phi hạt nhân hóa với Iran.

Iran sắp áp cơ chế mới tại eo biển Hormuz
Iran sắp áp cơ chế mới tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Iran cho biết sắp công bố cơ chế mới nhằm kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, bao gồm việc thu phí đối với các dịch vụ chuyên biệt và hạn chế tàu thuyền từ các quốc gia bị xem là thù địch.

Iran sắp áp cơ chế mới tại eo biển Hormuz

Iran sắp áp cơ chế mới tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Iran cho biết sắp công bố cơ chế mới nhằm kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, bao gồm việc thu phí đối với các dịch vụ chuyên biệt và hạn chế tàu thuyền từ các quốc gia bị xem là thù địch.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ