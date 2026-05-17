Mỹ và Israel chuẩn bị nối lại tấn công Iran vào tuần tới

Nguồn tin của New York Times cho biết các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ vẫn bế tắc kể từ khi một thỏa thuận ngừng bắn mong manh được thiết lập hồi tháng 4, sau hơn một tháng giao tranh. Hai bên liên tục bác bỏ các yêu cầu của đối phương, cho rằng những đề xuất đó là thiếu thực tế, đồng thời đều khẳng định mình đang nắm lợi thế.

Hai tiêm kích F/A-18 Super Hornet cất cánh từ boong tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ, hỗ trợ chiến dịch tấn công Iran mang tên Epic Fury, tại một địa điểm không được tiết lộ ngày 3/3/2026. Ảnh: Hải quân Mỹ/Reuters

Trong khi đó, tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động vận tải biển toàn cầu và gây thiếu hụt nguồn cung dầu mỏ trên thế giới. Iran đã công bố cơ chế riêng nhằm kiểm soát giao thông hàng hải tại tuyến đường chiến lược này, song Washington bác bỏ kế hoạch đó và triển khai phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran để đáp trả.

Hai quan chức Trung Đông giấu tên hôm 16/5 tiết lộ với New York Times rằng công tác chuẩn bị cho các đợt không kích mới của Mỹ và Israel đã được đẩy nhanh đáng kể trong vài ngày qua. Theo các nguồn tin, xung đột có thể bùng phát trở lại ngay trong tuần tới.

Các phương án đang được xem xét bao gồm việc tiến hành các đợt không kích “mạnh tay hơn” nhằm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng của Iran. Một số quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ với tờ báo rằng một lựa chọn khác là mở chiến dịch nhằm thu giữ kho urani đã làm giàu của Tehran, được cho là đang bị vùi sâu dưới lòng đất sau cuộc không kích của Mỹ hồi tháng 6/2025 nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran.

Tổng thống Donald Trump nhiều lần đe dọa sẽ nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, đồng thời ngày càng thể hiện sự không hài lòng với các đề xuất từ Tehran. Cuối tuần trước, ông Trump đã chỉ trích mạnh phản hồi của Iran đối với đề xuất của Mỹ, đồng thời cho rằng lệnh ngừng bắn hiện nay là “cực kỳ mong manh”.

Về phần mình, Tehran tuyên bố sẵn sàng “đưa ra phản ứng thích đáng trước bất kỳ hành động gây hấn nào”. Dù bày tỏ sự hoài nghi đối với tiến trình đàm phán đang đình trệ, Iran vẫn cho thấy thiện chí tiếp tục theo đuổi con đường ngoại giao.

“Chúng tôi có mọi lý do để không tin tưởng người Mỹ”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu ngày 16/5. Ông nhấn mạnh: “Không có giải pháp quân sự nào cho vấn đề này và Mỹ cần hiểu rõ thực tế đó. Họ sẽ không thể đạt được mục tiêu thông qua hành động quân sự, nhưng tình hình sẽ khác nếu họ lựa chọn con đường ngoại giao”.