Mỹ và Israel chuẩn bị nối lại tấn công Iran vào tuần tới

Chủ Nhật, 05:35, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo tờ New York Times, Mỹ và Israel đang tích cực chuẩn bị cho khả năng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran và chiến sự có thể bùng phát trở lại ngay trong tuần tới.

Nguồn tin của New York Times cho biết các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ vẫn bế tắc kể từ khi một thỏa thuận ngừng bắn mong manh được thiết lập hồi tháng 4, sau hơn một tháng giao tranh. Hai bên liên tục bác bỏ các yêu cầu của đối phương, cho rằng những đề xuất đó là thiếu thực tế, đồng thời đều khẳng định mình đang nắm lợi thế.

my va israel chuan bi noi lai tan cong iran vao tuan toi hinh anh 1
Hai tiêm kích F/A-18 Super Hornet cất cánh từ boong tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ, hỗ trợ chiến dịch tấn công Iran mang tên Epic Fury, tại một địa điểm không được tiết lộ ngày 3/3/2026. Ảnh: Hải quân Mỹ/Reuters

Trong khi đó, tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động vận tải biển toàn cầu và gây thiếu hụt nguồn cung dầu mỏ trên thế giới. Iran đã công bố cơ chế riêng nhằm kiểm soát giao thông hàng hải tại tuyến đường chiến lược này, song Washington bác bỏ kế hoạch đó và triển khai phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran để đáp trả.

Hai quan chức Trung Đông giấu tên hôm 16/5 tiết lộ với New York Times rằng công tác chuẩn bị cho các đợt không kích mới của Mỹ và Israel đã được đẩy nhanh đáng kể trong vài ngày qua. Theo các nguồn tin, xung đột có thể bùng phát trở lại ngay trong tuần tới.

Các phương án đang được xem xét bao gồm việc tiến hành các đợt không kích “mạnh tay hơn” nhằm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng của Iran. Một số quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ với tờ báo rằng một lựa chọn khác là mở chiến dịch nhằm thu giữ kho urani đã làm giàu của Tehran, được cho là đang bị vùi sâu dưới lòng đất sau cuộc không kích của Mỹ hồi tháng 6/2025 nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran.

Tổng thống Donald Trump nhiều lần đe dọa sẽ nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, đồng thời ngày càng thể hiện sự không hài lòng với các đề xuất từ Tehran. Cuối tuần trước, ông Trump đã chỉ trích mạnh phản hồi của Iran đối với đề xuất của Mỹ, đồng thời cho rằng lệnh ngừng bắn hiện nay là “cực kỳ mong manh”.

Về phần mình, Tehran tuyên bố sẵn sàng “đưa ra phản ứng thích đáng trước bất kỳ hành động gây hấn nào”. Dù bày tỏ sự hoài nghi đối với tiến trình đàm phán đang đình trệ, Iran vẫn cho thấy thiện chí tiếp tục theo đuổi con đường ngoại giao.

“Chúng tôi có mọi lý do để không tin tưởng người Mỹ”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu ngày 16/5. Ông nhấn mạnh: “Không có giải pháp quân sự nào cho vấn đề này và Mỹ cần hiểu rõ thực tế đó. Họ sẽ không thể đạt được mục tiêu thông qua hành động quân sự, nhưng tình hình sẽ khác nếu họ lựa chọn con đường ngoại giao”.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tag: Mỹ Israel Iran Donald Trump Trung Đông eo biển Hormuz hạt nhân Iran
Nóng thế giới ngày 17/5: Iran không còn lòng tin và hứng thú trong đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng thế giới đáng chú ý trong tin tức thời sự 24 giờ qua: Iran không còn lòng tin và hứng thú trong đàm phán với Mỹ; Mỹ tuyên bố tiêu diệt phó chỉ huy toàn cầu của ISIS trong chiến dịch tại Nigeria; Ông Trump cân nhắc gói vũ khí cho Đài Loan sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung.

Châu Âu đàm phán với Iran về eo biển Hormuz

VOV.VN - Truyền thông Iran hôm nay (16/5) khẳng định, các nước châu Âu đã bắt đầu đàm phán với Tehran về vấn đề lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới bị Iran phong tỏa từ gần 3 tháng qua.

Mỹ lao vào cuộc đua vũ khí giá rẻ sau bài học đắt giá tại Ukraine và Iran

VOV.VN - Cuộc xung đột tại Ukraine và những tổn thất trong đối đầu với Iran đang buộc Mỹ phải thay đổi tư duy quân sự. Thay vì tiếp tục phụ thuộc vào các hệ thống vũ khí đắt đỏ, Lầu Năm Góc nay đẩy mạnh phát triển tên lửa và UAV giá rẻ, nhằm chuẩn bị cho các cuộc chiến tiêu hao kéo dài trong tương lai.

Iran cấp phép thêm cho nhiều tàu đi qua eo Hormuz

VOV.VN - Sau tuyên bố đã cấp phép cho nhiều tàu của Trung Quốc đi qua eo biển Hormuz, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tiếp tục thông báo đã cấp phép thêm cho nhiều phương tiện lưu thông qua tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới. Tuy nhiên thực tế triển khai trên thực địa chưa được các nguồn độc lập xác nhận.

Giá xăng dầu hôm nay 16/5: Giá dầu tăng do lo ngại xung đột mới giữa Mỹ và Iran

VOV.VN - Giá dầu Brent kỳ hạn chốt ở mức 109,26 USD/thùng, tăng 3,54 USD/thùng, tương đương tăng 3,35%. Giá dầu West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn của Mỹ kết thúc giao dịch ở mức 105,42 USD/thùng, tăng 4,25 USD/thùng, tương đương 4,2%.

