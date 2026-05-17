Nguy cơ ông Trump phát động cuộc tấn công mới nhằm vào Iran vẫn hiện hữu

Chủ Nhật, 06:45, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có chuyến thăm được đánh giá là thành công tới Trung Quốc. Và giờ đây, ông sẽ có thể “toàn tâm, toàn ý” giải quyết một hồ sơ nóng khác của nước Mỹ: đạt thỏa thuận phi hạt nhân hóa với Iran.

Đã gần 3 tháng kể từ khi khai màn Chiến dịch Epic Fury (Cuồng nộ sử thi), và hơn 1 tháng kể từ khi lệnh ngừng bắn chính thức có hiệu lực hôm 7/4, chính quyền của Tổng thống Donald Trump vẫn chưa đạt được các mục tiêu đặt ra ban đầu. Iran chưa đồng ý phi hạt nhân hóa. Eo biển Hormuz chưa thể mở thông, còn các đề xuất hòa bình liên tục thất bại.

Lựa chọn quân sự vì thế là một lựa chọn được tính tới nhiều nhất để chấm dứt thế bế tắc này. Việc thúc đẩy giải pháp quân sự mới diễn ra sau khi ông Trump hoàn thành chuyến thăm tới Trung Quốc, nơi ông được cho là đã thảo luận về cuộc chiến Iran và việc đóng cửa eo biển với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

nguy co ong trump phat dong cuoc tan cong moi nham vao iran van hien huu hinh anh 1
Khôi phục lại hoạt động của eo biển Hormuz được cho là phần quan trọng trong hướng tới thỏa thuận giữa Mỹ và Iran (Nguồn: Reuters)

Các trợ lý của Tổng thống Mỹ cho biết ông Trump vẫn chưa quyết định về việc nối lại các cuộc tấn công hay không. Nhà lãnh đạo Mỹ đã bác bỏ các đề xuất hòa bình của Iran, cho rằng chúng không đáp ứng được các yêu cầu của Mỹ là Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân và việc mở lại eo biển Hormuz phải là điều bắt buộc. Ông đã nhắc lại lập trường của mình khi trở về Washington DC trên chuyên cơ Air Force One.

Khả năng một cuộc tấn công mới vẫn hiện hữu khi Mỹ vẫn chưa đạt được mục tiêu chính là phi hạt nhân hóa Iran. Tờ New York Times lưu ý rằng Lầu Năm Góc đang lên kế hoạch cho Chiến dịch "Cuồng nộ sử thi" phiên bản 2 trong những ngày tới.

“Chúng tôi có kế hoạch leo thang nếu cần thiết”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói với các nhà lập pháp trong phiên điều trần trước Quốc hội tuần này. Hai quan chức Trung Đông giấu tên nói với tờ báo rằng cả Mỹ và Israel đang tích cực chuẩn bị cho khả năng nối lại các cuộc tấn công Iran ngay từ tuần tới.

“Hoặc là họ sẽ đồng ý với thỏa thuận, hoặc là họ sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Vì vậy, bằng cách này hay cách khác, chúng ta sẽ thắng”, ông Trump nói hôm 12/5 trước khi khởi hành đến Trung Quốc.

Ba kịch bản quân sự

Theo New York Times, các quan chức Mỹ cho biết các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng của Iran có thể bị tấn công mạnh hơn nếu ông Trump quyết định nối lại các cuộc tấn công quân sự. Trước đó, Tổng thống Mỹ đe dọa sẽ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự của Iran – một hành động có thể bị lên án rộng rãi là tội ác chiến tranh.

Lựa chọn thứ hai là triển khai lực lượng đặc nhiệm trên mặt đất để truy tìm các vật liệu hạt nhân đang được cất giấu dưới lòng đất. Tuy nhiên, một chiến dịch như vậy sẽ cần hàng nghìn binh sĩ hỗ trợ, làm tăng nguy cơ giao tranh trực tiếp với lực lượng Iran; và dĩ nhiên, kéo theo thương vong đáng kể.

Lựa chọn thứ ba liên quan đến việc sử dụng quân đội để chiếm đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ lớn của Iran. Nhưng việc kiểm soát hòn đảo này trong dài hạn sẽ đòi hỏi sự hiện diện trên mặt đất lớn hơn đáng kể, làm leo thang đáng kể cả xung đột và chi phí của chiến dịch.

Iran cũng đã sẵn sàng

Trong khi đó, các quan chức Iran đã ra tín hiệu rằng họ đã sẵn sàng cho tất cả các kịch bản vũ lực. “Lực lượng vũ trang của chúng tôi sẵn sàng đáp trả thích đáng bất kỳ hành động gây hấn nào; chiến lược sai lầm và quyết định sai lầm sẽ luôn dẫn đến kết quả sai lầm”, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đăng tải trên mạng xã hội hôm 11/5.

“Chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi phương án; họ sẽ bất ngờ”, ông Ghalibaf - người nổi lên như một nhà đàm phán chủ chốt của Iran, nói thêm. Theo đánh giá của tình báo Mỹ, Iran có thể đã khôi phục khả năng tác chiến đối với hầu hết cơ sở hạ tầng tên lửa của mình, bao gồm các bãi phóng và các cơ sở ngầm.

Hồi đầu tuần, các nguồn tin tình báo Mỹ cũng đã xác nhận rằng Iran đã giành lại quyền kiểm soát 30 trong số 33 địa điểm phóng tên lửa nằm dọc theo eo biển Hormuz, điểm nóng trong cuộc khủng hoảng lần này. Các bãi phóng và cơ sở tên lửa của Iran dường như đã khôi phục khả năng gây ra mối đe dọa cho các tàu hải quân và tàu chở dầu thương mại đi qua tuyến đường thủy quan trọng này, nơi vận chuyển một phần đáng kể lượng dầu mỏ toàn cầu.

Việc sớm kết thúc cuộc xung đột tại Iran với một “chiến thắng” cho nước Mỹ là yêu cầu gấp rút với Tổng thống Donald Trump vào lúc này. Vì thế, lựa chọn quân sự là ưu tiên cao để gây sức ép tối đa.

Tuy nhiên, chính quyền Mỹ đang đối mặt với một tính toán chính trị khó khăn trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Cuộc chiến tại Trung Đông đang ngày càng không được lòng dân Mỹ. Chi phí tài chính của cuộc chiến này đang đè nặng lên người dân bình thường. Ở bên ngoài, các đồng minh cũng đang gây áp lực lên ông Trump để sớm đạt được một thỏa hiệp; theo đó Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz và đồng thời cho phép ông tuyên bố chiến thắng.

Đây sẽ là một bài toán đầy khó khăn với Tổng thống Mỹ trong những tuần tới.

Ngoại trưởng Iran_1.jpg

Iran khẳng định Mỹ muốn tiếp tục đàm phán

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran hôm nay khẳng định rằng chính quyền Mỹ vẫn muốn tiếp tục đàm phán, song Tehran không còn lòng tin. Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ vừa kết thúc chuyến thăm lịch sử tới Trung Quốc, trong đó cuộc chiến Iran được coi là một trong những nghị sự thảo luận trọng tâm.

Phan Tùng/VOV.VN
Tag: Donald Trump Iran vũ khí hạt nhân Iran xung đột Mỹ - Iran
Tin liên quan

Iran cấp phép thêm cho nhiều tàu đi qua eo Hormuz

VOV.VN - Sau tuyên bố đã cấp phép cho nhiều tàu của Trung Quốc đi qua eo biển Hormuz, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tiếp tục thông báo đã cấp phép thêm cho nhiều phương tiện lưu thông qua tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới. Tuy nhiên thực tế triển khai trên thực địa chưa được các nguồn độc lập xác nhận.

Giá xăng dầu hôm nay 16/5: Giá dầu tăng do lo ngại xung đột mới giữa Mỹ và Iran

VOV.VN - Giá dầu Brent kỳ hạn chốt ở mức 109,26 USD/thùng, tăng 3,54 USD/thùng, tương đương tăng 3,35%. Giá dầu West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn của Mỹ kết thúc giao dịch ở mức 105,42 USD/thùng, tăng 4,25 USD/thùng, tương đương 4,2%.

Quân chủng vũ trụ Mỹ đang theo dõi Iran sát sao như thế nào?

VOV.VN - Lực lượng vũ trụ thuộc quân đội Mỹ thường xuyên theo dõi khoảng 40.000 vật thể trong không gian. Quân chủng này cũng có khả năng quan sát các mục tiêu trên mặt đất. Và Iran là một mục tiêu hàng đầu của họ.

Ông Trump ám chỉ chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sẽ tiếp tục

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 14/5 (theo giờ Washington) viết trên mạng xã hội rằng việc “tấn công Iran bằng quân sự” sẽ “tiếp tục”, trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán chấm dứt xung đột đang rơi vào bế tắc và Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung tại Bắc Kinh vẫn đang diễn ra. 

Ông Trump tin Chủ tịch Tập Cận Bình không muốn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/5 cho biết ông tin rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đồng quan điểm với Washington về việc ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

