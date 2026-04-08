Ông Trump tiết lộ Trung Quốc can thiệp vào phút chót, thuyết phục Iran đàm phán

Thứ Tư, 15:32, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/4 cho biết ông tin là Trung Quốc đã thuyết phục Iran đàm phán sau khi ông tuyên bố tạm dừng chiến dịch ném bom 2 tuần để đổi lấy việc Tehran mở lại eo biển Hormuz.

Khi được hỏi liệu Bắc Kinh có đóng vai trò trong việc thúc đẩy Tehran đàm phán ngay trước hạn chót mà ông đặt ra cho việc tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu tại Iran hay không, Tổng thống Trump đã trả lời rằng: "Tôi được biết là có. Đúng thế, họ đã làm vậy".

Ong trump tiet lo trung quoc can thiep vao phut chot, thuyet phuc iran dam phan hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

New York Times dẫn lời 3 quan chức Iran cho biết Tehran đã chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn do Pakistan làm trung gian sau sự can thiệp vào phút chót của Trung Quốc. Theo đó, Bắc Kinh đã đề nghị Iran "thể hiện sự linh hoạt và hạ nhiệt căng thẳng", trước những lo ngại về hệ lụy kinh tế. Các quan chức này cũng cho biết thỏa thuận đình chiến đã được Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei phê chuẩn. 

Trung Quốc là đối tác thân thiết của Iran, đồng thời là khách hàng lớn nhất mua dầu mỏ Iran, phần lớn được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng duy trì quan hệ kinh tế sâu rộng với các quốc gia Vùng Vịnh và nhiều lần lên tiếng về các cuộc tấn công của Iran nhằm vào khu vực này trong xung đột với Israel và Mỹ.

Dự kiến, ông Trump sẽ tới Bắc Kinh vào giữa tháng 5/2026 để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một hội nghị thượng đỉnh được đánh giá là mang tính then chốt giữa hai siêu cường. Chuyến đi ban đầu dự kiến diễn ra vào đầu tháng 4, nhưng đã bị hoãn lại khi ông Trump cho biết cần ở lại Washington để giám sát cuộc chiến tại Iran.

Thông báo về lệnh ngừng bắn được ông Trump đưa ra trong đêm, chỉ khoảng 90 phút trước thời hạn mà ông đặt ra để Iran mở lại eo biển Hormuz. Trước đó, ông đã đe dọa phá hủy các cây cầu và nhà máy điện của Iran nếu nước này không mở tuyến đường thủy chiến lược, đồng thời cảnh báo khi thời hạn cận kề rằng “cả một nền văn minh sẽ biến mất trong đêm nay".

Về phía Iran, nước này đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trên khắp khu vực, đồng thời gần như phong tỏa eo biển Hormuz sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích vào ngày 28/2. Việc đi lại qua eo biển Hormuz - nơi vận chuyển khoảng 1/5 sản lượng dầu mỏ toàn cầu đã giảm tới khoảng 90%, khiến giá năng lượng trên thế giới tăng vọt.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: Tổng thống Trump Trung Quốc vai trò của Trung Quốc Iran đàm phán thuyết phục Iran đàm phán eo biển Hormuz cuộc chiến Iran
Tin liên quan

Những lần Tổng thống Trump đặt tối hậu thư cho Iran rồi tiếp tục trì hoãn
VOV.VN - Hạn chót ban đầu được ấn định vào ngày 23/3, song liên tục bị điều chỉnh trong những tuần tiếp theo, khi ông Trump luân phiên giữa các tuyên bố cứng rắn, thông báo gia hạn và khẳng định đàm phán đang tiến triển tích cực.

VOV.VN - Hạn chót ban đầu được ấn định vào ngày 23/3, song liên tục bị điều chỉnh trong những tuần tiếp theo, khi ông Trump luân phiên giữa các tuyên bố cứng rắn, thông báo gia hạn và khẳng định đàm phán đang tiến triển tích cực.

Iran và Oman sẽ thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz trong thời gian ngừng bắn
VOV.VN - Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim, Iran và Oman đang lên kế hoạch thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz trong thời gian thực thi lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần.

VOV.VN - Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim, Iran và Oman đang lên kế hoạch thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz trong thời gian thực thi lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần.

Israel: Thỏa thuận ngừng bắn với Iran không bao gồm xung đột tại Lebanon
VOV.VN - Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Iran không áp dụng đối với cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon, đồng thời đặt ra các điều kiện cụ thể đối với Tehran.

VOV.VN - Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Iran không áp dụng đối với cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon, đồng thời đặt ra các điều kiện cụ thể đối với Tehran.

