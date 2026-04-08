Iran và Oman sẽ thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz trong thời gian ngừng bắn

Nguồn thu này sẽ được sử dụng cho công tác tái thiết, Tasnim cho biết. Hiện Bộ Ngoại giao Oman chưa đưa ra bình luận về thông tin trên sau khi được truyền thông liên hệ.

Kể từ khi xung đột bùng phát, tuyến hàng hải chiến lược này gần như bị đóng cửa, với dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy chỉ khoảng 5% lưu lượng tàu thuyền so với trước chiến tranh còn có thể đi qua. Dù vậy, một số tàu chở dầu vẫn được phép lưu thông, cụ thể là trường hợp của Pakistan và Ấn Độ khi hai nước này tiến hành đàm phán với Iran để đảm bảo hành lang an toàn cho một số tàu mang cờ của mình. Theo các nguồn tin, Iran đã áp mức phí lên tới 2 triệu USD cho mỗi tàu đi qua Hormuz, tuy nhiên hiện chưa rõ liệu các chủ tàu đã chấp nhận thanh toán khoản phí này hay chưa.

Trước đó, Iran tuyên bố sẽ cho phép việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz trong hai tuần tới, dưới sự phối hợp của lực lượng vũ trang nước này. Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Aragachi ngày 7/4 cho biết, Iran sẽ ngừng hoạt động phòng thủ nếu các hành động quân sự nhằm vào nước này chấm dứt.

“Trong thời hạn 2 tuần, việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz sẽ có thể thực hiện được thông qua sự phối hợp với lực lượng vũ trang Iran và có tính đến các hạn chế về mặt kỹ thuật”, ông Araghchi cho biết.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kéo dài hai tuần, nhằm tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao hạ nhiệt căng thẳng. Theo Tổng thống Donald Trump, thỏa thuận được đưa ra với điều kiện Iran mở lại eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược, nơi trung chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.