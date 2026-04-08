Israel: Thỏa thuận ngừng bắn với Iran không bao gồm xung đột tại Lebanon

Thứ Tư, 10:58, 08/04/2026
VOV.VN - Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Iran không áp dụng đối với cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon, đồng thời đặt ra các điều kiện cụ thể đối với Tehran.

Ngày 8/4, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này ủng hộ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tạm ngừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong vòng hai tuần.

israel thoa thuan ngung ban voi iran khong bao gom xung dot tai lebanon hinh anh 1
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, phía Israel nhấn mạnh thỏa thuận ngừng bắn này không bao gồm cuộc xung đột với lực lượng Hezbollah tại Lebanon.

Trước đó, Thủ tướng Pakistan trước đó cho rằng thỏa thuận ngừng bắn cũng áp dụng đối với Lebanon. Tuy nhiên, phía Israel đã bác bỏ điều này, khẳng định phạm vi thỏa thuận chỉ giới hạn trong quan hệ giữa Israel và Iran.

Theo tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Israel, việc thực thi lệnh ngừng bắn phụ thuộc vào các điều kiện mà Israel đưa ra, trong đó yêu cầu Iran phải ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz, đồng thời chấm dứt mọi cuộc tấn công nhằm vào Mỹ, Israel và các quốc gia đồng minh trong khu vực.

Bên cạnh đó, Israel cũng bày tỏ ủng hộ các nỗ lực của Mỹ nhằm đảm bảo Iran “không còn gây ra mối đe dọa về hạt nhân, tên lửa và khủng bố”. Theo phía Israel, Washington đã cam kết theo đuổi các mục tiêu này trong các cuộc đàm phán sắp tới.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: AP
Tin liên quan

Chi tiết đề xuất 10 điểm của Iran nhằm chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel

VOV.VN - Trong đề xuất 10 điểm nhằm chấm dứt xung đột, Iran yêu cầu Mỹ phải chấp nhận chương trình làm giàu urani và dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Tehran.

Iran chấp nhận ngừng bắn với Mỹ và Israel nhưng cảnh báo: Xung đột chưa kết thúc

VOV.VN - Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran ngày 8/4 cho biết nước này đã chấp nhận lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần trong bối cảnh xung đột với Mỹ và Israel vẫn diễn biến phức tạp.

Israel tăng tốc nhằm đạt mục tiêu cốt lõi ở Iran

VOV.VN - Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra thời hạn mới để Iran đạt được thỏa thuận hòa bình và chấm dứt xung đột, Israel được cho là đang tăng tốc nhằm đạt mục tiêu cốt lõi: vô hiệu hóa chương trình hạt nhân của Tehran.

