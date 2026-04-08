Israel: Thỏa thuận ngừng bắn với Iran không bao gồm xung đột tại Lebanon

Ngày 8/4, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này ủng hộ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tạm ngừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong vòng hai tuần.

Tuy nhiên, phía Israel nhấn mạnh thỏa thuận ngừng bắn này không bao gồm cuộc xung đột với lực lượng Hezbollah tại Lebanon.

Trước đó, Thủ tướng Pakistan trước đó cho rằng thỏa thuận ngừng bắn cũng áp dụng đối với Lebanon. Tuy nhiên, phía Israel đã bác bỏ điều này, khẳng định phạm vi thỏa thuận chỉ giới hạn trong quan hệ giữa Israel và Iran.

Theo tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Israel, việc thực thi lệnh ngừng bắn phụ thuộc vào các điều kiện mà Israel đưa ra, trong đó yêu cầu Iran phải ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz, đồng thời chấm dứt mọi cuộc tấn công nhằm vào Mỹ, Israel và các quốc gia đồng minh trong khu vực.

Bên cạnh đó, Israel cũng bày tỏ ủng hộ các nỗ lực của Mỹ nhằm đảm bảo Iran “không còn gây ra mối đe dọa về hạt nhân, tên lửa và khủng bố”. Theo phía Israel, Washington đã cam kết theo đuổi các mục tiêu này trong các cuộc đàm phán sắp tới.