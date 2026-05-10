Ông Trump tới Bắc Kinh để tìm kiếm sự hỗ trợ của Trung Quốc về vấn đề Iran

Chủ Nhật, 22:37, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ tới Bắc Kinh trong tuần này để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang và giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh do xung đột liên quan Iran.

Chuyến công du của ông Trump tới Bắc Kinh dự kiến diễn ra trong hai ngày 14-15/5 và được đánh giá là một trong những cuộc gặp quan trọng nhất giữa lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới kể từ khi ông Trump quay trở lại Nhà Trắng.

Ong trump toi bac kinh de tim kiem su ho tro cua trung quoc ve van de iran hinh anh 1
Ông Trump ca ngợi mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc trước thềm chuyến thăm Bắc Kinh (Ảnh: Reuters).

Giới phân tích cho rằng ưu tiên hàng đầu của Washington hiện nay là tìm kiếm sự hỗ trợ của Bắc Kinh nhằm gây sức ép lên Iran để mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz. Kể từ khi xung đột bùng phát, Iran đã nhiều lần đe dọa hoặc hạn chế hoạt động vận tải qua Hormuz nhằm đáp trả các chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel. Điều này khiến giá dầu và giá xăng tại Mỹ tăng mạnh trong nhiều tuần qua, tạo thêm áp lực lạm phát và tác động trực tiếp tới người tiêu dùng Mỹ trước cuộc bầu cử giữa kỳ.

Theo Hiệp hội ô tô Mỹ (AAA), giá xăng trung bình tại Mỹ hiện đã lên khoảng 4,5 USD/gallon, tăng hơn 50% so với trước khi xung đột nổ ra. Một số bang như California đã ghi nhận giá xăng vượt mốc 6 USD/gallon.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trước đó công khai kêu gọi Trung Quốc “tăng cường nỗ lực ngoại giao” với Tehran, nhấn mạnh Bắc Kinh hiện mua phần lớn dầu xuất khẩu của Iran và có ảnh hưởng đáng kể đối với chính quyền Tehran. Giới chức Nhà Trắng cho rằng Trung Quốc hiện là một trong số ít quốc gia có đủ đòn bẩy kinh tế và ngoại giao để tác động tới Iran, đặc biệt trong vấn đề eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Iran đã gửi phản hồi đối với đề xuất của Mỹ về việc bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột hiện nay. Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA ngày 10/5 cho biết Tehran đã chuyển phản hồi của mình tới Pakistan, quốc gia đang đóng vai trò trung gian hòa giải giữa hai bên. Tuy nhiên, truyền thông Iran chưa công bố nội dung cụ thể của phản hồi này.

Theo IRNA, đề xuất của Mỹ tập trung vào việc chấm dứt các hoạt động giao tranh trước khi tiến tới các cuộc đàm phán sâu hơn về những vấn đề gây tranh cãi, trong đó có chương trình hạt nhân của Iran.

Ngoài vấn đề Iran, chương trình nghị sự của cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình dự kiến còn bao gồm hàng loạt chủ đề nhạy cảm khác như thuế quan, kiểm soát xuất khẩu chip AI, đất hiếm, an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương và tương lai quan hệ kinh tế Mỹ - Trung.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: Donald Trump tổng thống mỹ trung quốc tập cận bình
Ông Trump ca ngợi quan hệ Mỹ - Trung rất tốt trước chuyến thăm Bắc Kinh

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/5 nhấn mạnh mối quan hệ "rất tốt" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo chuẩn bị có cuộc gặp trực tiếp tại Bắc Kinh vào giữa tháng này.

Siêu thiết giáp hạm lớp Trump: Canh bạc 17 tỷ USD của Mỹ trước Trung Quốc

VOV.VN - Hải quân Mỹ đang thúc đẩy chương trình chế tạo siêu thiết giáp hạm lớp Trump với chi phí ước tính khoảng 17 tỷ USD cho chiếc đầu tiên, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt với Trung Quốc trên biển.

Ông Trump cảnh báo Trung Quốc về khả năng cung cấp vũ khí cho Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 11/4, cảnh báo Trung Quốc sẽ đối mặt với "vấn đề lớn" nếu cung cấp vũ khí cho Iran, trong bối cảnh Mỹ cùng Iran đang ngồi vào bàn đàm phán để tìm ra tiếng nói chung về cuộc xung đột tại Trung Đông.

