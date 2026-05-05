Ông Trump bày tỏ mong đợi gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Thứ Ba, 06:32, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/5 cho biết, ông mong đợi cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh trong vòng hai tuần tới, đồng thời khẳng định Mỹ đang giữ vị thế dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

 

Phát biểu trước báo giới tại Washington, ông Trump cho biết, Mỹ đã thu hút khoảng 18.000 tỷ USD đầu tư trong vòng 11 tháng qua, với hàng loạt dự án lớn đang được triển khai trên khắp cả nước, bao gồm các nhà máy sản xuất ô tô và các trung tâm phát triển trí tuệ nhân tạo. Theo ông, đây là minh chứng cho sức mạnh của nền kinh tế Mỹ cũng như lợi thế cạnh tranh về công nghệ so với các đối thủ, đặc biệt là Trung Quốc.

Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng, ông sẽ nêu rõ với nhà lãnh đạo Trung Quốc về vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo khi hai bên gặp nhau. Dù vậy, ông cũng mô tả mối quan hệ cạnh tranh giữa hai nước là “thân thiện”, đồng thời bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm sắp tới sẽ mang ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ song phương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một cuộc gặp. (Ảnh: AP)

Theo kế hoạch, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo dự kiến diễn ra trong các ngày 14-15/5 tại Bắc Kinh, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn tồn tại nhiều bất đồng liên quan đến thương mại, công nghệ và chuỗi cung ứng. Trí tuệ nhân tạo đang nổi lên như một lĩnh vực cạnh tranh chiến lược mới, bên cạnh các vấn đề truyền thống như thuế quan và kiểm soát xuất khẩu công nghệ.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã kêu gọi Trung Quốc tăng cường các nỗ lực ngoại giao nhằm thuyết phục Iran mở lại eo biển Hormuz cho vận tải quốc tế. Ông Bessent cho biết, vấn đề eo biển Hormuz nhiều khả năng sẽ được đưa vào chương trình nghị sự trong cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: tổng thống mỹ donald trump chủ tịch trung quốc tập cận bình trí tuệ nhân tạo
Tổng thống Mỹ Donald Trump lùi chuyến thăm Trung Quốc vì Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/3 cho biết ông sẽ thăm Trung Quốc trong khuôn khổ chuyến công du cấp nhà nước vào ngày 14 và 15/5 tới để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, sau khi chuyến đi dự kiến trước đó phải hoãn vì cuộc chiến đang diễn ra với Iran. 

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/3 cho biết ông sẽ thăm Trung Quốc trong khuôn khổ chuyến công du cấp nhà nước vào ngày 14 và 15/5 tới để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, sau khi chuyến đi dự kiến trước đó phải hoãn vì cuộc chiến đang diễn ra với Iran. 

Ông Donald Trump để ngỏ khả năng mời Tổng thống Nga Putin dự G20 tại Mỹ

VOV.VN - Trả lời báo chí tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng sẽ là điều “hữu ích” nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Miami vào cuối năm nay, song bày tỏ nghi ngờ khả năng nhà lãnh đạo Nga sẽ xuất hiện. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng  4/2 (theo giờ Mỹ) cho biết ông đã có cuộc điện đàm "tuyệt vời" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng  4/2 (theo giờ Mỹ) cho biết ông đã có cuộc điện đàm "tuyệt vời" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

